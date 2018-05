Am Amtshausplatz in der Innenstadt wächst eine der Turnfestbühnen in die Höhe. Foto: K

Weinheim. (RNZ) Es geht los: Gestern haben in der Weinheimer Innenstadt und im Sportzentrum die Aufbauarbeiten für das Landesturnfest begonnen. Auch die ersten Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen. Das Landesturnfest wird am Mittwochabend im Stadion eröffnet, am Amtshausplatz wird ab Donnerstagvormittag ein Bühnenprogramm geboten.

Weinheims Oberbürgermeister Heiner Bernhard hat in einem Schreiben an die Gastronomen der Stadt noch einmal appelliert, sich ausreichend mit Speisen und Getränken einzudecken, denn nach den Erfahrungen der letzten Jahre sind Hunger und Durst bei den Teilnehmern groß. Über die Landesturnfesttage werden rund 12.500 Turnfestgäste in der Stadt erwartet. Der OB schreibt: "Wir sind davon überzeugt, dass sich Weinheim - gemeinsam mit Ihnen - als guter Gastgeber erweist."