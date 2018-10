Von Axel Sturm

Ladenburg. Die "Bombshells" haben ein breites Repertoire auf Lager. Am liebsten spielt das Quartett aus der Pfalz aber rockige Musik. Die mag auch der Vorsitzende des Liederkranzes, Jörg Boguslawski, der nach dem Singen gerne noch mit seinen Kameraden zusammensitzt.

In dieser Runde entstand die Idee, das 175-jährige Jubiläum des Gesangvereins mit einer Rock-Bierprobe zu beenden. Es steht zwar noch eine Totengedenkfeier im November an, aber Boguslawski kann schon jetzt ein erfreuliches Resümee ziehen: "Wir durften ein perfektes Jubiläumsjahr erleben. Es hat alles prima geklappt, und natürlich war das Jubiläumswochenende mit der großen Chorgala und dem Chortreffen der Höhepunkt", sagte er der RNZ.

Für ihn war die Begegnung mit dem Festredner und Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Mathias Döpfner, ein beeindruckender Moment. Der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer SE eröffnete das Jubiläum mit seiner Ansprache bei der Neujahrsmatinee. Sein Vorfahre Wenzeslaus Döpfner gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Liederkranzes.

Die Auswahl der Biersorten für die musikalische Probe hatte im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt. Für das Jubiläumswochenende hatte der Verein bereits ein Festbier von der Ladenburger Lobdengau-Brauerei brauen lassen. Für die Bierprobe im Kaiserkeller hingegen wurden Sorten ausgeschenkt, die der Männerchor und der Frauenchor FrauenTerz mit Sängerreisen der vergangenen Jahre in Verbindung brachten.

Die Pfälzer Band "Bombshells" sorgte bei der rockigen Bierprobe für gute Stimmung. Der Kaiserkeller war jedoch nur zur Hälfte mit Zuschauern gefüllt: Wegen Brandschutzauflagen durfte der Liederkranz nur eine begrenzte Zahl an Eintrittskarten verkaufen. Alle Fotos: Sturm

Beim Probieren des Gösser-Exports aus Graz erinnerten sich die älteren Liederkranz-Mitglieder an eine Reise nach Österreich in den 1970er Jahren. In der Steiermark lernten sie damals auch die Sangesbrüder aus Gratkorn kennen. Das Villacher Pils wiederum genossen die Ladenburger Sänger in Kärnten. In der Nähe von Villach liegt nämlich Paternion an der Drau, eine offizielle Partnerstadt Ladenburgs. Mit dem dortigen Männergesangsverein pflegen die Liederkränzler bis heute einen intensiven Kontakt.

Auch die Brauerei Ottakringer in Wien ist den Sängern ein Begriff. Die Traditionsbrauerei hat zwölf Biersorten im Programm, und für die Rock-Bierprobe orderte Boguslawski einen Kasten "Wiener Helles". In bester Erinnerung blieb unter anderem die Reise im Jahr 1990 als die Ladenburger Sängerbrüder im Stephansdom ein Konzert gaben.

Das Prager Staro Bier wiederum lernten die Sängerinnen von FrauenTerz bei ihrer Reise im Jahr 2014 kennen. Auch ein dunkles Fassbier wurde im Kaiserkeller ausgeschenkt. Die Wahl viel auf ein Irisches Murfinbier, das die Sänger an ihren Aufenthalt auf der grünen Insel erinnerte. Das "Stimmungsbier" aber öffneten bei der musikalischen Probe die "Bombshells". Zugegeben: Eine Unterhaltung mit dem Nachbarn war bei diesem Konzert nicht möglich, denn die Lautstärke der Rocker ließ sogar die Mauern des ehrwürdigen Kaiserkellers beben. Trotz einer "ausverkauften Veranstaltung" war der Keller aber nur zur Hälfe gefüllt. Denn wegen Brandschutzvorschriften durfte nur eine begrenzte Anzahl an Karten für das Konzert verkauft werden.

"Es hätten bestimmt noch 100 Gäste mehr reingepasst", sagte Jörg Boguslawski. Für den Liederkranz bedeute dies einen Einnahmeverlust. "Aber natürlich akzeptieren wir die Auflagen der Behörde", so Boguslawski. Eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass derzeit Wartungsberichte für die Kennzeichnung der Notausgänge und Rauchmelder fehlten. Dies habe ein Mitarbeiter des Baurechtsamts bei einem Rundgang im Juli festgestellt.