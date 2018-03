Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Integration geflüchteter Menschen kostet die Kommunen viel Geld. Es muss Wohnraum zur Verfügung gestellt werden, und es entsteht ein hoher Personalaufwand, um die Pläne umzusetzen. In Ladenburg kümmern sich die Integrationsbeauftragte Parol Schreier und seit Februar die Integrationsmanagerin Horiya Bennama professionell um diese wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Unterstützt wird der Integrationsgedanke auch vom ehrenamtlich tätigen Arbeitskreis Flüchtlinge, der eine große Rolle im Integrationsnetzwerk spielt.

Bürgermeister Stefan Schmutz ist dankbar, dass in Ladenburg alle an einem Strang ziehen. Am Dienstag stellte er die neue Integrationsmanagerin Bennama offizielle vor. Schmutz ist einerseits zufrieden, dass die Kosten für die auf zwei Jahre befristete Stelle im Rathaus vom Land übernommen werden. Andererseits hofft er, dass die Befristung aufgehoben wird. "Integration ist eine Daueraufgabe, der Alltag hat schon begonnen."

Medienwissenschaftlerin kam 2013 aus Algerien

Die Stadtverwaltung machte sich nicht selbst auf die Suche nach einem geeigneten Manager, sondern beauftragte dafür einen der freien Träger, die unter anderem das Angebot "Integration in den Gemeinden" haben. Den Zuschlag erhielt das Deutsche Rote Kreuz.

Die Vertreter der Hilfsorganisation, Natascha Pfau vom Geschäftsbereich Migration und Integration sowie der Mediziner Andreas Schmitt, erläuterten das Konzept des Integrationsmanagers, wie es auch in Ladenburg umgesetzt werden soll. Bennama kümmert sich um die derzeit 123 geflüchteten Menschen.

Sie tritt zum Beispiel als Ansprechpartnerin auf, um Behördengänge zu organisieren, Arztbesuche zu koordinieren, schulische Angelegenheiten zu regeln. Sie ist aber auch als Schuldenberaterin im Einsatz. Wenn sie erkennt, dass zum Beispiel psychologische Hilfe gebraucht wird, tritt sie mit den Ärzten des DRK in Kontakt. Bennama wird einen Frauenkreis ins Leben rufen und eigene Ideen und Projekte umsetzen. Mit der Integrationsbeauftragten Schreier steht sie im engen Kontakt. Beide teilen sich das Büro im Rathaus.

Bennama ist zuversichtlich, dass sie in Ladenburg viel bewegen kann. Die Voraussetzungen in der Römerstadt seien gut, obwohl auch hier der offizielle Schlüssel nicht eingehalten wird. Der Gesetzgeber sieht vor, dass sich eine Integrationsmanagerin um 80 Menschen kümmern soll. Da in Ladenburg in diesem Jahr weitere 50 Flüchtlinge aufgenommen werden müssen, gehen Bennama, die 2013 aus Algerien nach Deutschland kam, die Aufgaben nicht aus. Die Medienwissenschaftlerin spricht neben Deutsch auch Französisch, Englisch und Arabisch sowie den algerischen Dialekt. "Die Leute sind sehr froh, dass ich sie in ihrer Muttersprache ansprechen kann", sagt sie.

Berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Integration hat Bennama schon in einer Erstaufnahmestelle in Hessen sowie in einer Mannheimer Flüchtlingseinrichtung gesammelt. "Es ist erfüllend, wenn man Menschen helfen kann", sagt sie. Ihre Aufgabe ist es, für jeden geflüchteten Menschen einen Integrationsplan zu erstellen.

Für Bennama ist es wichtig, dass die Menschen offen auf Veränderungen und Neuerungen zugehen und die deutsche Sprache lernen.