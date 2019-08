Von Axel Sturm

Ladenburg. Für den CDU-Fraktionssprecher im Gemeinderat, Günter Bläß, war seine Bewerbung auf den Posten des Ersten Bürgermeister-Stellvertreters eigentlich eine logische Folge. Immerhin ist die CDU in Ladenburg nach wie vor die stärkste politische Kraft, wenn auch nur mit einem hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen.

Warum die CDU seit Jahrzehnten auf den Ersten-Bürgermeister-Stellvertreterposten verzichtet hat, wurde auch in Kreisen der Christdemokraten nie so recht verstanden. In den beiden vergangenen Wahlperioden war es nämlich so, dass die Freien Wähler den Ersten Bürgermeister-Stellvertreter stellten. "Nach der letzten Kommunalwahl war unser Anspruch ein anderer", sagte Günter Bläß beim Besuch der RNZ im Amtszimmer von Bürgermeister Stefan Schmutz.

Der befindet sich derzeit in Urlaub, den er in seinem Garten mit Blick auf den Käfertaler Wald verbringt. Am kommenden Montag wird Schmutz wieder am Schreibtisch sitzen, und er dürfte sich freuen, weil er keine Aktenberge vorfinden wird.

"Es war schon mein Ziel, die Arbeit der laufenden Verwaltung fortzusetzen", sagte Bläß, der im Juli mit klarer Mehrheit zum neuen Bürgermeister-Stellvertreter gewählt wurde. Seinen ersten offiziellen Auftritt hatte Bläß bei der Kerwe, als er zusammen mit den Abgeordneten und der örtlichen Wirtevereinigung den Kerwekuchen anschnitt.

Zwischen zwei und vier Stunden sitzt Bläß in der Vertreterzeit am Schreibtisch. Er erledigt die Eingangspost und bespricht mit den Amtsleitern dringende Angelegenheiten. "Wichtige Entscheidungen treffe ich natürlich nicht ohne Absprache", ist dem Stellvertreter seine Stellung durchaus klar. Die anstehenden Aufgaben hat Bläß mit Schmutz abgesprochen und einen Fahrplan erarbeitet. Die meisten Amtshandlungen spricht er dann noch mit den Amtsleitern durch. "Wenn ich meine Unterschrift unter einen Vorgang setze, will ich auch wissen, was ich unterschrieben habe", meinte der Christdemokrat.

Nur zweimal in der dreiwöchigen Abwesenheit von Schmutz hat Bläß den Verwaltungschef zuhause kontaktiert, um sich abzusichern. "Das war mit Herrn Schmutz so abgesprochen", meinte der Christdemokrat, der seit fünf Jahren offiziell in Pension ist. Der Nachrichten- und Informatik-Ingenieur war zuvor schon einige Jahre von seinem Arbeitgeber, einem Telekommunikationsunternehmen, freigestellt worden.

Bläß ist also schon eine ganze Weile "zuhause". Seine Zeit nutzte er von Anfang an, um sich ehrenamtlich zu betätigen. Er wurde vor 15 Jahren in den Gemeinderat gewählt, führt mit viel Herzblut die LSV-Triathlon- und Leichtathletik-Abteilung, und "ganz nebenbei" hat Bläß noch seine Familienrolle zu erfüllen. Er ist mit Heidi Bläß verheiratet, und auch Opa ist der 67-jährige Kommunalpolitiker sehr gerne. Eigentlich wollte es Bläß nach der Kommunalwahl etwas ruhiger angehen lassen. Die Fraktion sollten wie bisher Karl-Martin Hoffmann und Carola Schuhmann führen - dafür wollte sich der Christdemokrat im Kreistag engagieren.

Die Planungen wurden von den Wählern allerdings über den Haufen geworfen. Hoffmann und Schuhmann erhielten kein Gemeinderatsmandat mehr, sodass Bläß als "alter Hase" nun noch mehr gefordert war. Er übernahm den Fraktionsvorsitz, was er eigentlich nicht angestrebt hatte.

Schon nach den ersten Kreistagssitzungen hat "Stimmenkönig" Bläß gespürt, dass es gut ist, wenn eine Kommune durch den Bürgermeister oder einen stellvertretenden Bürgermeister im Kreistag vertreten ist. "Im Kreistag werden für die Kommunen sehr wichtige Entscheidungen getroffen, und daher ist es gut, wenn Verwaltungsfachleute aus den Kommunen Einfluss auf die Entscheidungen nehmen können", meinte Bläß beim RNZ-Besuch am Dienstagvormittag. Er kam gerade vom Römerstadion zurück, wo er sich wegen einer Organisationsangelegenheit mit Vereinsvertretern traf.

Wenn Bläß jetzt durch Ladenburg läuft oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat er immer einen Block dabei. "Man wird schon oft angesprochen, und es ist mein Ziel, den Bürgern schnell eine Rückmeldung zu geben", so Bläß. Auch vom ehemaligen Gemeindevollzugsbeamten Peter Maier wurde der Stellvertreter angesprochen. Maier findet es gar nicht gut, dass die Haltebucht am Kreisel Ortseingang West, wo die Informationstafeln stehen, ständig von Lastwagen zugeparkt wird. "Das darf natürlich nicht sein - eine Haltebucht vor einer Informationstafel ist kein Dauerparkplatz", gibt Bläß dem ehemaligen Rathausmitarbeiter recht. Er wolle sich kümmern und eine Lösung finden, versprach Bläß.