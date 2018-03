Der CDU-Antrag, nur die Hälfte der städtischen Grundstücke im Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann zu verkaufen und den Rest im Erbpachtmodell zu vergeben, fand eine knappe Mehrheit. Bürgermeister Stefan Schmutz will das Thema erneut auf die Agenda setzen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Haushalt steht. Die Ratsmitglieder stimmten in ihrer Sitzung am Mittwochabend dem Zahlenwerk einstimmig zu und zeigten sich zuversichtlich, dass die anstehenden Zukunftsaufgaben gemeistert werden können. Bürgermeister Stefan Schmutz fasste sich in seiner Erklärung kurz. Zum einen hatte er die Eckpunkte des Haushalts schon bei den Vorberatungen ausführlich erläutert.

Zum anderen gilt die Haushaltsverabschiedung im Rat als Stunde der Fraktionen. Doch auch die fünf Redner folgten Schmutz’ Beispiel. Und so war in rund einer Stunde alles gesagt. Bernd Garbaczok (SPD) und Max Keller (Grüne) hielten erstmals eine Haushaltsrede.

Er habe wahrgenommen, sagte Bürgermeister Schmutz, dass die neue Art der Haushaltsberatung, den Etat nicht Seite für Seite durchzuarbeiten, von den Fraktionen begrüßt werde. Alle Sprecher erwähnten in ihren Reden, dass sich die Neuerung bewährt habe.

Zu zwei Punkten nahm Schmutz noch einmal Stellung, bevor er zur Abstimmung aufrief. Der Bürgermeister hat sich offenbar mit einem Schreiben an die Fraktionen gewandt, weil er den CDU-Antrag der vergangenen Sitzung noch einmal diskutiert haben will. Die Christdemokraten wollen nur die Hälfte der städtischen Grundstücke im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann verkaufen. Die andere Hälfte soll im Erbpachtmodell vergeben werden, so der Wunsch. Der CDU-Antrag erhielt eine knappe Mehrheit. Da die mittelfristige Finanzplanung dadurch erheblich verändert würde, wollte Schmutz den Beschluss noch einmal auf die Agenda setzen, zumal der Rat die mittelfristige Finanzplanung nur zur Kenntnis nimmt und nicht darüber förmlich abzustimmen hat.

Auch stellte der Bürgermeister richtig, dass es sich bei der neu zu besetzenden Stabsstelle im Rathaus nicht um einen persönlichen Referenten handeln würde. "Ladenburg ist nicht groß genug für eine solche Stelle, und ich brauche keinen Referenten, der mir mein Köfferchen trägt", sagte Schmutz. Vielmehr soll der Mitarbeiter die Gemeinderatsarbeit koordinieren, er wäre für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und kümmert sich um das Thema Bürgerbeteiligung.