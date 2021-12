Von Axel Sturm

Ladenburg. Eine solche Aufregung hätte der Ladenburger Landwirt Karl Meng kurz vor dem Weihnachtsfest nicht gebraucht. Der Bauer hatte eine unruhige Nacht hinter sich, nachdem ihm am Dienstagnachmittag 25 Rinder ausgebüxt waren. Doch langsam scheint die Geschichte ein gutes Ende zu nehmen.

Inzwischen halfen auch Spezialisten der Tierrettung Rhein-Neckar und der Tierrettung Unterland aus Neckarsulm. Sie betäubten die ersten Tiere in den Feldern um Ladenburg herum fachmännisch. Karl Mengs Sohn Christian und weitere Helfer luden die Rinder dann vorsichtig mit einem Radlader auf einen bereitstehenden Lkw und fuhren sie zurück auf den Hof nach Neuzeilsheim. Die 25 Ausbrecherinnen, es waren ausschließlich weibliche Tiere, waren Meng am Dienstagvormittag aus Sachsen-Anhalt auf den Hof geliefert worden.

Meng hatte sie in einen separaten Bereich vor dem Stall eingesperrt, denn die acht Monate alten Kühe sollten zunächst untersucht und geimpft werden. Aber sie brachen aus und sorgten für große Aufregung auf dem Hof. Sie rannten über die Felder Ladenburgs Richtung Dossenheim, überquerten zwei stark befahrene Straßen und ruhten sich auf dem Gelände der Baumschule Huben aus. Auf der Schriesheimer Straße hatte Betriebsleiter Max Keller die Tiere entdeckt und mit seinem Pkw in den Acker abgedrängt.

Am Abend ließ sich der Großteil der Herde in den Feldern zwischen Neubotzheim und dem mehr als zehn Kilometer vom Stall entfernten Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof nieder. Trotz intensiver Versuche des Landwirts, einiger Helfer und der Tierrettung gelang es bis Dienstagabend nicht, eine Kuh einzufangen. "Wir haben mit Einbrechen der Dunkelheit die Aktion abgeblasen", erzählte Meng.

Auch die Polizei war am Dienstag und Mittwoch mehrfach mit bis zu drei Streifen im Einsatz. Immer wenn die Tiere in Richtung Autobahn oder Landstraße liefen, kamen die Beamten, um die Straße sperren und den Verkehr regeln zu können, sollten die Rinder tatsächlich auf die Straßen gelangen. Dass seine Tiere auf die A 5 laufen könnten, glaubte Meng aber nicht. "Wenn es dunkel wird, suchen sie eine sichere Stelle und schlafen bis zum Sonnenaufgang."

Mit seinem Sohn war er deswegen auch schon in den frühen Morgenstunden wieder unterwegs, um die Kühe zu suchen. Am Mittwochmorgen bekamen sie auch einige Hilfsanrufe aus der Bevölkerung, die den Bauern mitteilten, wo die Ausreißer gesehen wurden. Meng hoffte am Mittwochmittag, dass die sechs gefangenen Kühe ihre Kolleginnen wieder in den Stall locken. Die Tiere rufen nämlich nach ihren nicht anwesenden Artgenossen, und die Chancen stünden nicht schlecht, dass die in der Nähe herumlaufenden Tiere selbstständig auf den Hof zurücklaufen, meinte Meng.

Die meisten Kühe befanden sich am Mittwochmittag noch vor den Feldern am Schwabenheimer Hof. Mit einem Jeep stöberte Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar sie auf. Mit einem gezielten Schuss aus dem Betäubungsgewehr versuchte er, sie außer Gefecht zu setzen. "Die Prozedur ist zwar zeitintensiv, aber wir werden erfolgreich sein", sagte Tierrettungsmitarbeiter Abel Tesfay. Ein anderer Mitarbeiter erklärte, dass die rund 300 Kilogramm schweren Rinder bei einem Treffer mit dem Betäubungsmittel nach kurzer Zeit in die Knie gehen. Je aufgeregter sie sind, desto länger dauere es. So könne die Schlafphase nach etwa zehn Minuten einsetzen, bei hartnäckigen Kalibern könne es aber bis zu 30 Minuten dauern.

Auf dem Feld ging Christian Meng mit Vorsicht an die Kühe heran, um den Vierbeinern einen Strick um den Hals zu legen. Wenn ein Rind am Boden lag, war die Kraft von drei starken Männern erforderlich, um es in die Schaufel des Radladers zu legen. Professionell wurde das betäubte Tier dann in einen Lkw gelegt und zurück zum Hof in Neuzeilsheim transportiert.

Karl Meng war nach jeder erfolgreichen "Heimreise" sichtlich erleichtert. Der Landwirt, Wochenmarkthändler und CDU-Stadtrat feierte am vergangenen Donnerstag übrigens im Kreise seiner Familie seinen 60. Geburtstag. Das schönste Geburtstagsgeschenk, das er sich nachträglich wünsche, sei die sichere Rückführung seiner Tiere in die Stallungen. Diesem Ziel kam der Landwirt am Mittwoch näher, bis Redaktionsschluss fehlten aber noch immer acht Rinder.

