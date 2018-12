Ladenburg. (pol/rl) Am Freitag zwischen 11 und 16.15 Uhr drangen ein oder mehrere Täter in eine Wohnung in der Hirschberger Allee ein. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter durchsuchten Räume und Schränke und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Stahlbühlring kam es am Freitag zwischen 14.45 und 18 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Diesmal in die Erdgeschoss-Wohnung eines Reihenhauses. Hier entwendeten der oder die Täter Wertsachen. Danach wurde im Obergeschoss eine weitere Wohnung aufgebrochen. Auch hier wurden Wertgegenstände gestohlen. Die Gesamtbeute betrug auch hier mehrere Tausend Euro.

Möglicherweise sind für alle drei Einbrüche derselbe oder dieselben Täter verantwortlich. Wer den Einbruch mitbekommen hat oder wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, kann dies der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitteilen.