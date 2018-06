Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Ich hatte das Buchprojekt schon fast zehn Jahre im Kopf", erzählt Gerd Nover. Es zu realisieren, erwies sich im Berufsleben allerdings als unmöglich. Seit 2015 ist der promovierte Gymnasiallehrer für Englisch und Mathematik, der zuletzt am hiesigen Carl-Benz-Gymnasium unterrichtete, in Pension - und hat sein Vorhaben inzwischen in die Tat umgesetzt: "Aymarah" heißt sein Erstling; ein Jugendroman für Leser ab 13 Jahren, den Nover gemäß seiner eigenen Ansprüche mit einer ordentlichen Portion Spannung und Abenteuer sowie einer Prise Humor gewürzt hat. Laut Klappentext handelt es sich um einen Roman "voller überraschender Wendungen, der auch der Frage nachgeht, wie wir mit modernen Entwicklungen umgehen, die positive, aber auch extrem negative Konsequenzen haben können".

Fluch und Segen des wissenschaftlichen Fortschritts - ein Thema mit weitem Potenzial. Novers Protagonist ist der 16-jährige Silas, aufgrund seiner weit überdurchschnittlichen Intelligenz auch "Einstein" genannt, der in diesem Alter bereits sein Abitur abgelegt hat - an einem Heidelberger Gymnasium. Silas ist der Sohn des weltweit anerkannten Neurowissenschaftlers, Professor Stefan Kramer, in dessen Fußstapfen er treten möchte. Und so geht er auch in seiner Abiturrede auf den absehbaren Durchbruch bei der Entwicklung neuromorpher Computer und deren Chancen für die Wissenschaft ein. Ohne zu diesem Zeitpunkt jedoch zu ahnen, dass er und seine jüngere Schwester Mia bald in die dunkelsten Seiten der Hirnforschung verstrickt sein werden.

Mehr soll an dieser Stelle noch nicht preisgegeben werden - verraten werden darf aber die Tatsache, dass der Autor kurz nach Fertigstellung seines Manuskriptes quasi selbst von der Realität eingeholt wurde, Stichwort "neuromorphe Computer". Doch von vorne: Die Idee zum Thema kam Gerd Nover schon im Jahr 2007 im Familienurlaub. Eine Traumsequenz gab den Ausschlag, am Strand wurde jener Geistesblitz weiterentwickelt. Konkret umsetzen konnte Nover sein Projekt aus zeitlichen Gründen damals noch nicht, begann jedoch Ideen zu sammeln und stieß im Laufe der Zeit auf faszinierende Themenkomplexe wie das "Human Brain Project" und "neuromorphe Computersysteme" - nicht ahnend, dass in Heidelberg im Jahr 2017 auf dem Campus im Neuenheimer Feld der Spatenstich für das European Institute für Neuromorphic Computing (EINC) erfolgen würde. "Ich habe gegrinst, als ich das gelesen habe", beschreibt Nover seine Reaktion auf die Erkenntnis: "Es gibt in Heidelberg, was ich mir ausgedacht habe." "Aymarah" hatte er im Winter zuvor geschrieben, später als ursprünglich geplant, aber nach der Pensionierung hatte zunächst die Gründung der Deutschschule im Rahmen der Flüchtlingshilfe Priorität. Bleibt die Frage nach dem wohlklingenden Titel, den der Autor seiner Tochter Lea zu verdanken hat, die auf dem Weg zur Universität im Mannheim ihre Kreativität hatte spielen lassen und gleich mit mehreren Vorschlägen nach Hause kam.

Wer "Aymarah" googelt, wird allerdings auf einen südamerikanischen Stamm stoßen - und sich damit in Hinblick auf den Roman auf dem Holzweg befinden. Was es damit tatsächlich auf sich hat, erschließt sich dem Leser erst auf der vorletzten Seite. Vor Kurzem hat Gerd Nover sein 280 Seiten umfassendes Werk beim Self-Publishing-Verlag "Twentysix" veröffentlicht, einer Kooperation der Verlagsgruppe Random House und Books on Demand. Was bedeutet, dass Exemplare nach Bedarf produziert, Bestellungen aber dennoch binnen weniger Tage geliefert werden.

Info: "Aymarah" ist als Taschenbuch-Ausgabe zum Preis von 10,99 Euro im Buchhandel wie auch im Twentysix-Shop erhältlich und außerdem als günstige Kindle-Version zu haben.