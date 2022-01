Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Ideen gehen Thomas und Anne Maas vom Bauernhof Maas in Neubotzheim nicht aus. Der Betrieb hat sich jetzt mit der Anschaffung eines mobilen Hühnerstalls ein weiteres Standbein geschaffen. Der Aufwand hat sich nicht nur wirtschaftlich gelohnt, denn es war dem jungen Ehepaar schon immer ein Anliegen, artgerecht Hühner zu halten, die in freier Natur Scharren, Picken und im Sand baden können, erzählen beide.

Von einem befreundeten Bauernkollegen bekam Thomas Maas in unregelmäßigen Abständen Eier von Legehennen, die artgerecht gehalten wurden, erzählt er. Die Eier verkaufte seine Mutter Iris, die in Neubotzheim einen Hofladen betreibt. "Wir konnten die Nachfrage bald nicht mehr erfüllen", berichtet Maas. So machten seine Frau und er sich Gedanken, ob sie nicht selbst einen mobilen Hühnerstall betreiben wollen. Und diese Gedanken wurden dann immer konkreter. Die Wirtschaftsingenieurin und der Landwirtschaftsingenieur waren sich einig: Das Projekt artgerechnete Hühnerhaltung rechne sich nicht nur wirtschaftlich, sondern sei auch ein ökologischer Beitrag um aufzuzeigen, dass Hühner auch ein glückliches Leben haben können.

Im Oktober wurde den Landwirten der mobile Hühnerstall, ausgestattet nach den Vorgaben des Betreibers, geliefert. Im Stall haben 464 Legehennen Platz. Jedes Huhn hat einen eigenen Legebereich. Zur artgerechten Haltung gehöre auch, dass die frisch gelegten Eier nicht sofort entnommen werden oder wegrollen. Anne Maas sammelt die Eier jeden Mittag im Legebereich mit Dinkelspelzen ein. Im Vergleich zur Käfighaltung sei der Aufwand auf dem Hof Maas um ein Vielfaches höher, erklärt das Ehepaar.

Wenn der Stall gemistet wird, landet der Dung in der Biogasanlage, die die beiden Brüder Thomas und Jochen Maas seit mehr als zehn Jahren auf dem Hof betreiben. Außerdem achtet der Familienbetrieb darauf, dass die Hühner gentechnikfreies Futter bekommen. Das Futtersilo und der Wassertank für die Tiere seien stets gefüllt.

Gerade erst hat der Familienbetrieb mit der Hühnerhaltung begonnen, und schon kommt zum Alltag eine weitere Sorge hinzu: die Vogelgrippe. Aufgrund von vier Infektionsfällen hat der Heidelberger Zoo derzeit geschlossen. Das beschäftigt auch Geflügelhalter im Rhein-Neckar-Kreis. Das Veterinäramt kann über eine Stallpflicht verfügen, sollte sich die Krankheit weiter ausbreiten. "Aber wir können nicht einfach den Stall zu lassen", sagt Thomas Maas. "Hühner sind schon ein bisschen kannibalisch veranlagt, die würden sich verletzten, wenn sie einfach so nicht mehr rausdürfen", erklärt er. Gedanken hat er sich schon gemacht. "Wir müssten die Fläche dann mit einem Zelt oder Ähnlichem überdachen." Die Gefahr komme von den Wildvögeln, die über die Anlage fliegen und das Virus über ihren Kot in die Anlage bringen könnten. Ein überdachter Bereich verhindert das. "Wir haben zwar schon geschaut, dass wir im Fall einer Stallpflicht eine Lösung haben, aber ganz ehrlich: Ich brauche das jetzt nicht", sagt Maas.

Rund 1000 Liter Wasser trinken die 464 Tiere in einer Woche. Die Hühner verwöhnt Anne Maas auf dem 2500 Quadratmeter großen Grasgelände immer mal wieder mit einem Leckerbissen. "Auf Kürbisse sind sie ganz wild", erzählt sie. Beim Füttern und Eiersammeln unterstützt ihre kleine Tochter Lea sie gerne. Ihre Lieblingshenne ist Bertha, und den stolzen Hahn Kalle versorgt sie besonders fürsorglich, die beiden habe sie besonders ins Herz geschlossen. Zehn Hähne sind unter den Hennen. Eier würden diese zwar auch ohne ihre männlichen Artgenossen legen, für die Familie Maas gehört es aber zur artgerechten Haltung, auch Hähne zu haben.

Ein Habicht dagegen hat im Hühnerstall nichts verloren. Sehr zum Schrecken von Anne Maas hat den Raubvogel das aber wenig interessiert. Als sie bei einem Stallbesuch zahlreiche Federn am Boden liegen sah, ahnte sie gleich, dass das nichts Gutes bedeuten konnte. Und tatsächlich, ein Habicht hatte zwei Hennen erlegt. In einer Nacht- und Nebelaktion kaufte Jochen Maas drei Ziegenböcke, die die Hühner bewachen und die Raubvögel vertreiben sollen. Bisher war diese Investition erfolgreich: Die Raubvögel trauen sich nicht mehr auf das Gelände.

Ist das Gras im eingezäunten Bereich abgefressen, wechselt der mobile Stall auf die nächste Fläche. Bald soll ein zweiter Stall hinzukommen. Damit will der Bauernhof eine kontinuierliche Eierproduktion gewährleisten. Denn nach rund 18 Monaten hören die Hennen auf mit dem Eierlegen. Und dann nimmt auch ihr Hühnerleben ein Ende. Ein Metzger im Odenwald schlachtet die Hennen, die dann als ausgenommene Suppenhühner in den Hofladen zurückkehren.

Die rund 3000 Eier, die die Hennen in einer Woche legen, sind begehrt. Einen Großteil verkaufen die Landwirte in ihrem Hofladen an Privatleute. Aber die Neubotzheimer Eier schätzen auch einige Ladenburger Gastronomen. Nicht zuletzt landen einige Eier in den Teigwaren, die man im Hofladen kaufen kann. Im Lebensmittelautomaten neben dem Hofladen ist sogar Eierlikör zu finden, den ein Likör-Hersteller für den Hof produziert.

Die kleine Lea und ihr jüngerer Bruder Ben freuen sich schon auf das Osterfest. Dann gibt es nämliche bunte Ostereier, die vor dem Färbevorgang von glücklichen Ladenburgern Hühnern gelegt wurden. Das kündigt der Familienbetrieb schon jetzt an.

In Planung ist außerdem der Verkauf einer Neubotzheimer Hühnersuppe, die in Dosen haltbar gemacht werden soll. "Wir feilen noch an der Rezeptur", berichten Anne und Thomas Maas, die mittlerweile zu Eierverwertungsexperten geworden sind. Die positive Resonanz der Kunden gebe ihnen Mut, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Mehr als drei Freiland-Ställe sollen es aber nicht werden, denn dann wäre der Zeitaufwand zu hoch. Bereits jetzt verbringt Anne Maas täglich ein bis zwei Stunden damit, die Hühner zu versorgen.

Jüngst kam eine Familie aus Berlin am Legestall vorbei. Deren Kinder hatten noch nie Hühner in freier Natur gesehen. Und auch der Papa outete sich als "Experte". "Dass die Hühner die Eier direkt in die Kartons legen, habe ich nicht gewusst", sagte der Berliner, als er die vielen Eier in den Paletten sah, erzählt Maas. "Ich dachte erst, der Mann will mich verulken", sagt die Bäuerin und lacht. Der Familie habe sie dann erst einmal eine Stallführung gegeben.