Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Stalinstadt im Jahr 1956, zwei Abiturienten aus der Wohnstadt des Eisenhüttenkombinats Ost besuchen ein Kino in Westberlin und erfahren aus der dortigen Wochenschau vom blutigen Volksaufstand in Ungarn. Ihnen wird klar, dass die Berichterstattung eine ganz andere ist als in der DDR.

Sie erzählen in ihren Mitschülern davon, die Klasse entschließt sich zu einer Schweigeminute für die Opfer während des Unterrichts - mit fatalen Folgen.

Davon handelt der Film "Das schweigende Klassenzimmer", der am Donnerstag im Kino "Modernes Theater" auf dem Programm steht. Die Vorstellung ist Teil der Kinotage Weinheim und der Feier des 20-jährigen Bestehens des Vereins "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar", der bei seinen Veranstaltungen immer wieder Zivilcourage thematisiert.

Die Geschäftsführerin des Vereins, Kriminalhauptkommissarin Tanja Kramper hat den Film zwar noch nicht vorab gesehen, vertraut aber bei der Auswahl auf zwei Kollegen.

Die haben wiederum gute Erfahrungen mit einem Journalisten und Medienpädagogen gemacht, der den Abend begleiten wird: Klaus-Dieter Felsmann, freier Publizist, Medienberater und Moderator sowie Prüfer bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF), reist zu dem Anlass extra aus Berlin an.

Er schreibt: "Historische Stoffe bilden eine gern genutzte Grundlage für aktuelle Filmerzählungen. Vor der Folie eines oftmals dramatischen Geschichtsereignisses werden menschliche Konflikte und Verhaltensweisen mit Blick auf die Gegenwart modellhaft verhandelt. Der Blick des Zuschauers wird auf der einen Seite auf jene Epoche gerichtet, in der der Film angesiedelt ist. Das bedeutet Erkenntnisgewinn, erweitert das Weltbild und fordert zu der Auseinandersetzung mit der Frage auf, welche Wurzeln unser heutiges Dasein hat."

Der auf wahren Begebenheiten beruhende Film "Das schweigende Klassenzimmer" von Lars Kraume scheint diese Bedingungen zu erfüllen. Weltpremiere hatte die Koproduktion des ZDF unter anderem mit Studiocanal bei der Berlinale im Februar diesen Jahres.

Er wurde für den Deutschen Filmpreis nominiert, erhielt ihn aber nicht. Um den Kurfürstendamm des Jahres 1956 in Szene zu setzen, waren aufwendige Dreharbeiten in den Filmstudios notwendig.

Doch die Kernaussage des Films ist hochaktuell: Wie weit geht Zivilcourage, wenn daraus gravierende Nachteile für das eigene Leben entstehen? Wie mutig muss man in einer Diktatur sein, um seine Stimme gegen Ungerechtigkeit zu erheben? Oder um die Mächtigen durch Schweigen herauszufordern?

Für Klaus-Dieter Felsmann ist in der Spielfilmhandlung "das Agieren der Figuren innerhalb des vorgegebenen Rahmens" maßgebend, das sich auf andere Zeiten und auch andere Situationen übertragen lässt - wiederum verbunden mit einem Lernen aus der Geschichte.

Der Verein "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar" bezeichnet den Film "Das schweigende Klassenzimmer" als "Jugenddrama". Weil sich die Jugend besonders angesprochen fühlen sollte, gibt es vormittags auch Vorstellungen an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.

Info: Die öffentliche Abendveranstaltung rund um den Film "Das schweigende Klassenzimmer" im Kino "Modernes Theater" in Weinheim beginnt am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr mit einem Sektempfang. Um 20.15 Uhr heißt es: Film ab. Ab 22 Uhr ist eine etwa halbstündige Diskussion mit Klaus-Dieter Felsmann geplant. Karten sind zum Sonderpreis von sechs Euro an der Abendkasse erhältlich.