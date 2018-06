Hirschberg. (zg/ans) Bei der letzten Vorstandssitzung der Freien Wähler Hirschberg vor den Sommerferien, die beim Fraktionsvorsitzenden Werner Volk stattfand, ging es um zahlreiche Themen. Unter anderem auch um die Wahl von Bürgermeister Manuel Just zum Oberbürgermeister von Weinheim.

Ferner wurden die Ergebnisse einer Verkehrsfahrt analysiert. Einige externe Anregungen sollen im Ausschuss für Technik und Umwelt besprochen werden.

Für den Ehrungsabend der Freien Wähler, der im November 2018 stattfindet, wurde ein Ausschuss gebildet, der sich mit der Organisation befassen wird. Vorsitzender Alexander May freute sich zudem, dass auch in diesem Jahr wieder ein Ferienspiel mit Unterstützung von einigen Mitstreitern, die ihr Auto hierfür zur Verfügung stellen, angeboten werden kann. Ferner wurde angeregt, einige Ruhebänke der Freie Wähler einer Revision zu unterziehen.

Im Rahmen der Sitzung besprach der Vorstand auch die Abrissarbeiten am evangelischen Kindergarten. Dieses Thema nahm man zum Anlass, um sich vor Ort ein Bild über die bisher gelaufenen Maßnahmen zu machen.

Derzeit nagt ein großer Abrissbagger am Gebäude des Kindergartens in der Fenchelstraße. Nachdem es entkernt worden war, konnte zunächst das Dach abgetragen werden. Dann ging es an den Abriss an sich.

In der Vorstandssitzung der Freien Wähler war auch ein Thema, dass sich die Arbeiten doch etwas verzögert hatten. Dies wird auch mit der Trennung der einzelnen Baustoffe begründet, da sämtliches Material, bevor es abtransportiert werden kann, in entsprechende Container gebracht werden muss.

Die Abrisskosten des Gebäudes werden mit rund 350.000 Euro beziffert. Baubeginn für den neuen Kindergarten soll Anfang 2019 sein. Das Gebäude könnte dann 2020 fertiggestellt sein.