Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Als eine Leutershausenerin am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr in die Dusche steigt, staunt sie nicht schlecht, als nur wenige Tropfen auf sie herunterfallen. "Da ist der Tag erst mal gelaufen, wenn man ungewaschen zur Arbeit oder in die Schule gehen muss. Plötzlich wird einem klar, für was man alles Wasser braucht", sagt sie der RNZ. "So wäre das also, wenn lebenswichtige Ressourcen knapp werden", denkt die Leutershausenerin bei sich.

Zum Glück ist nicht etwa Wasserknappheit die Ursache für das Tröpfeln aus dem Duschkopf. Vielmehr haben die angekündigten Erneuerungsarbeiten am Wasserverteilnetz vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße Folgen gehabt. Wie bereits berichtet, müssen unter anderem defekte Absperrklappen ausgetauscht und ein Hauptschieberkreuz der Trinkwasserförderleitungen erneuert werden. Diese Arbeiten, die Hirschberg und Heddesheim betreffen, sind in drei Abschnitte unterteilt worden. Der erste hat nun stattgefunden.

Wie Josef Ligendza, in Hirschberg zuständig für die Wasserversorgung, der RNZ sagt, sind die ersten Arbeiten wie geplant in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fertig geworden, "aber am Morgen will dann jeder vor der Schule oder der Arbeit noch duschen oder sich waschen". Da das Wasser noch nicht vollständig in die Notleitungen geflossen ist und diese auch noch gespült werden, kommt es in mehreren Haushalten von Leutershausen zu besagten Ausfällen.

"Wie viele Haushalte es letztlich sind, kann ich nicht sagen", so Verbandsschriftführer Jürgen Beck, bei dem aber am Morgen durchaus das Telefon heiß läuft. Zehn bis 15 Anrufe nimmt er allein bis 10 Uhr entgegen. Er selbst hat sich um 6.30 Uhr vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Die Arbeiten sind da schon größtenteils abgeschlossen. Dass es zu Druck- oder sogar Versorgungsausfällen kommt, könne bei einer solchen Maßnahme mal passieren.

Betroffen scheinen aber vor allem Haushalte in Leutershausen zu sein. "Ich habe nur Anrufe aus dem Ortsteil gehabt", erzählt Ligendza, der freundlich, aber etwas erschöpft die Fragen der RNZ beantwortet.

Betroffen ist auch das Café Erdmann in der Friedrichstraße. "Bei uns funktioniert die Spülmaschine nicht mehr, weil der Wasserdruck fehlt", erzählt Konditormeister Klaus Erdmann. "Jetzt müssen wir eben spülen." Die Gäste hätten von der Wasserproblematik kaum etwas mitbekommen, die Bedienungen hingegen schon. "Und das Café ist voll", seufzt Erdmann angesichts der Geschirrberge. Auch eine Kaffeemaschine, die an die Wasserleitung angeschlossen ist, funktioniert nicht, aber dafür die andere, sodass die Café-Besucher nicht auf dem Trockenen sitzen müssen.

Immer mehr Haushalte haben aber auch ab 10, 11 Uhr wieder genügend Wasser. "Seit einer Stunde habe ich jetzt keinen Anruf mehr gehabt", sagt Ligendza zu dieser Uhrzeit. Er denkt, dass sich die Lage wieder stabilisiert hat, weil nun die meisten aus dem Haus sind. Ausschließen kann er nicht, dass es an diesem Tag noch ein paar Mal zu Druckschwankungen kommt. Aber Ligendza ist überzeugt davon, dass die nächsten zwei Abschnitte - jeweils zwischen 22 und 18 Uhr - von 22. bis 23. und von 24. bis 25. Oktober glimpflicher vonstattengehen, weil dann die Notleitungen nicht mehr erforderlich seien und das Wasser wieder über die regulären Wege laufen könne.

Derweil hat sich die Leutershausenerin ihren Kaffee mit Wasser aus der Flasche gemacht. Um 9.46 Uhr freut sie sich aufrichtig: "Ich konnte meine Haare waschen!" Und fügt etwas nachdenklich hinzu: "Das ist alles so selbstverständlich, aber ohne Wasser oder ohne Strom sieht man plötzlich ziemlich alt aus."