In der Alten Synagoge sprach Doktorandin Anna Junge am Sonntag auch über die Schwierigkeiten, die sie in manchen Kommunen hatte, an Unterlagen zu kommen. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Mit der Reichspogromnacht 1938 begann eine systematische Verfolgung durch die Nationalsozialisten, die mit dem Völkermord an mehr als sechs Millionen Juden endete. Daran erinnern der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge und der Förderkreis Olympia-Kino in einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung.

Während im Kino am kommenden Samstag um 18 Uhr noch der Film "Wir sind Juden aus Breslau" läuft, war am Sonntag in der Alten Synagoge bereits die Doktorandin Anna Junge vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung mit ihrem Vortrag "Hier im Dorf ist keiner totgeprügelt worden" zu Gast.

Nach einem Jurastudium und dem Masterstudiengang "Holocaust Communication und Tolerance" schreibt Junge aktuell an ihrer Doktorarbeit über die Rückkehr jüdischer Nachbarn im ländlichen Raum. Ihre Recherchen konzentrieren sich dabei auf Landgemeinden im hessischen Raum, wo die Landflucht der jüdischen Mitbürger in die Anonymität der Großstädte erst sehr viel später einsetzte als in Leutershausen.

Einige wenige hatten dort das Glück, im Versteck vor Ort zu überleben, für die meisten aber war es eine Heimkehr aus der Hölle. Einige der Überlebenden kehrten nach Kriegsende aus den Konzentrationslagern zurück in ihre Heimatdörfer, in der Hoffnung, überlebende Angehörige zu finden oder um dort wieder sesshaft zu werden. "Wie wurden sie nach ihrer Rückkehr empfangen?", wollte Junge wissen.

"Positiv überrascht war ich von der Erzählbereitschaft vieler Zeitzeugen", erzählt sie. Wobei aber nicht alle an einer öffentlichen Aufarbeitung beteiligt sein wollten. Auch manche Kommunen verkauften solche Zeitzeugen-Erinnerungen offenbar lieber als ihre eigene Erfolgsgeschichte denn als Arbeit einer ortsfremden Doktorandin, musste Junge feststellen. So wurde ihr der Zugang zu Gemeindearchiven und amtlichen Unterlagen nicht immer ohne Weiteres gewährt. "Aber es gab auch Gemeinden, die haben mir praktisch den Schlüssel zum Aktenkeller in die Hand gedrückt", sagt sie.

Wichtig für ihre Arbeit sind sowohl die historischen Fakten als auch persönliche Erinnerungen. "Da muss man unterscheiden", betont Junge. Denn die jüdisch-nicht-jüdische Wiederbegegnung wurde ihr von beiden Seiten durchaus kontrovers geschildert. So waren nach Kriegsende in den Dörfern auf der einen Seite noch immer die treuen Nachbarn und Freunde, die sich auch vorher schon um ihre jüdischen Mitbürger gekümmert hatten.

Aber auch von Gewalt und Racheakten gegenüber den damaligen Nazis und Mitläufern wurde Junge berichtet. "Das kann man uns nicht vorwerfen. Wir waren voller Hass", sagte ihr einer der Holocaust-Überlebenden. Und auch umgekehrt war die alte Feindseligkeit nicht einfach so weggeblasen. "Ein neues, positiv verändertes Verständnis füreinander konnte ich nicht feststellen", lautet Junges vorläufiges Fazit.

Vielmehr zeigte sich offenbar ein Fortsetzen der örtlichen Vorgeschichte unter neuen Verhältnissen. Dort, wo es Feindschaften gegeben hatte, da blieben sie auch nach Kriegsende weiter bestehen. Wobei zu betonen ist, dass sich Junges Recherchen nur auf "den Moment der Wiederbegegnung", sprich die ersten beiden Jahre nach Kriegsende, beziehen.

Heute findet vielerorts eine intensive Erinnerungsarbeit statt. Gedenkveranstaltungen und Stolpersteinverlegungen zeugen von dem Wunsch einer geschichtlichen Aufarbeitung. "Eine Arbeit, die heute wichtiger ist denn je", wie Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz eingangs betonte. Nach Leutershausen kehrten direkt nach Kriegsende keine der ehemals jüdischen Mitbürger zurück. Erst in den 1970er Jahren gab es hier die ersten Kontakte.