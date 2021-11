Von Axel Sturm

Ladenburg. Auf dem Ladenburger Friedhof gibt es jetzt eine neue Bestattungsart, die in Süddeutschland einmalig ist. Kürzlich hat Bürgermeister Stefan Schmutz das Grabfeld "Bestattung unter Bäumen" mit 79 Urnengräbern eingeweiht. Das Besondere daran: Hier können verstorbene Menschen und verendete Tiere gemeinsam beigesetzt werden.

Die Idee hatte der kreative Friedhofsgärtner Heiko Freund aus dem Westen Deutschlands mitgebracht. Beim Besuch eines Friedhofs im Ruhrgebiet fiel ihm die Bestattungsmöglichkeit auf. Tierfriedhöfe kennt Freund aus der Kurpfalz. Menschen und ihre vierbeinigen Lieblinge aber gemeinsam auf die letzte Reise zu schicken, das war auch für ihn neu.

Freund schlug die Bestattungsform der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner und Bürgermeister Stefan Schmutz vor. Die Stadt und die Genossenschaft arbeiten schon seit Jahren erfolgreich bei der Grabpflege zusammen. Die Genossenschaft bietet in Kooperation mit den örtlichen Gärtnern den Menschen an, die Grabpflege zu übernehmen. Interessant ist der Service vor allem für Hinterbliebene, die nicht an dem Ort wohnen, wo der Angehörige seine letzte Ruhe gefunden hat. "Das Vertrauensverhältnis und die Liebe zum Tier gehen meist über den Tod hinaus", sagte Miriam Maisenhölder, die Bereichsleiterin Friedhofsprojekte bei der Genossenschaft, anlässlich der Einweihung des Grabfelds.

Sie berichtete von bundesweit insgesamt 20 Städten, die eine Mensch-Tier-Bestattung anbieten. Dass sich nun auch Ladenburg in die Liste einreiht, sei für sie kein Zufall. Der parkähnliche Friedhof der Stadt sei "beispielhaft" dafür.

Bürgermeister Schmutz sprach sogar von einem "Alleinstellungsmerkmal" in Ladenburg. Ihm und der Stadt sei es wichtig, den Einwohnern zeitgemäße und auch mal ungewöhnliche Bestattungsangebote zu unterbreiten. Nachdem die übergeordneten Behörden das Vorhaben genehmigten, gab der Gemeinderat grünes Licht. Rund um den Kreuzbaum des Künstlers Hans Michael Kissel wurde das Urnen-Grabfeld angelegt.

Es gibt allerdings Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Auf die Urne mit der menschlichen dürfen höchstens drei mit der tierischen Asche platziert werden. Die verendeten Tiere müssen zudem in einem Tierkrematorium eingeäschert werden. Auch die Ladenburger Hundebesitzerin Silvia Lay nahm mit ihrem Hund Pebbles an der Einweihungszeremonie teil. "Ich finde das Angebot eine Bereicherung für alle Tierliebhaber. Mir gibt es jedenfalls ein gutes Gefühl zu wissen, dass Pebbles und ich auch nach unserem Tod noch zusammen sein können", sagte Lay.

Sie erinnerte daran, dass Tiere "keine Sachen sind", die man einfach so entsorgen könne. "Für mich wäre es unerträglich, wenn ich wüsste, dass mein Hund in eine Tierkörperbeseitigungsfabrik gebracht werden würde", meinte Lay, die natürlich hofft, dass sie und Pebbles noch viele gemeinsame Jahre haben werden. Klar ist für sie allerdings jetzt schon, dass sie die neue Bestattungsform in Ladenburg in Anspruch nehmen wird.