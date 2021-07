Gemeinderäte und Bürgermeister von Hirschberg, Wilhelmsfeld und Ilvesheim erfuhren am Samstag von Revierförster Walter Pfefferle unter anderem, was die sogenannten „Trupps“ im Wald sind und welche Idee hinter dieser Art der Neuanpflanzung steckt. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Trockenheit, Borkenkäfer oder Rußrindenkrankheit – die Ursachen für das Absterben vieler Bäume in den vergangenen Jahren sind unterschiedlich. Auf den dadurch frei gewordenen Flächen im Wald sollen aber wieder Bäume wachsen. "Aufforsten ist bei uns ein Novum, denn Hirschberg ist Naturwaldgemeinde, und somit sollte sich der Wald von selbst verjüngen. In solchen Extremfällen können wir jedoch auch einmal aufforsten", erläuterte am Samstag Bürgermeister Ralf Gänshirt bei einer Waldbegehung mit den Bürgermeistern und Gemeinderäten aus Hirschberg, Ilvesheim und Wilhelmsfeld. Letztere beiden Gemeinden hatten sich nämlich an der Aktion des baden-württembergischen Gemeindetags "1000 Bäume für 1000 Kommunen" beteiligt, obwohl sie selbst über wenig oder keinen Wald verfügen. Deshalb hatten sie jeweils 1000 Bäume an die Gemeinde Hirschberg gespendet.

"Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Ilvesheim und Wilhelmsfeld an dieser Aktion beteiligten", lobte Gänshirt die Spendenfreudigkeit der beiden Kommunen, belaufen sich doch die Gesamtkosten der Pflanzaktion auf rund 19.000 Euro. Die Spende sei zudem sehr willkommen, denn von den in den Jahren 2018 und 2019 gepflanzten jungen Bäumchen überlebten aufgrund der Trockenheit nicht alle die ersten Jahre. "Wir hatten teilweise einen Ausfall von fast 60 Prozent", berichtete Gänshirt. Und das, obwohl die Hirschberger Feuerwehr im vergangenen Jahr tagelang zur Bewässerung der Jungpflanzen ausrückte.

Unter Führung von Revierförster Walter Pfefferle gingen die rund 20 Teilnehmer der Exkursion vom Parkplatz am ersten Kehrrang in Richtung Saatschule. Nach etwa einem halben Kilometer Fußmarsch konnten die ersten Waldschäden begutachtet werden. "Hier stand früher eine Art Allee aus Douglasien, die 2018 vertrockneten", erläuterte Pfefferle. Um wieder einen Alleecharakter zu erzeugen, wurden zehn Mammutbäumchen am Wegrand gepflanzt. "Der Samen dieser Mammutbäume stammt aus dem Exotenwald in Weinheim", wusste der Revierförster. Doch nicht nur die Douglasien sind hier verschwunden, einige Meter unterhalb des Weges stehen abgestorbene Ahornbäume, die der Rußrindenkrankheit zum Opfer fielen.

Einige Meter weiter bog die Gruppe in einen nach Norden führenden Weg ein. Hier befindet sich die erste von insgesamt fünf Flächen auf denen im vergangenen Herbst und in diesem Frühjahr Bäume aus der Spendenaktion von Ilvesheim und Wilhelmsfeld gepflanzt wurden. "Wir versuchen hier etwas Neues", erzählte Pfefferle. Die jungen Eichen wurden auf der einen halben Hektar großen Fläche nicht in mehreren Reihen nebeneinander gesetzt, sondern in "Trupps". 16 Eichen wurden dabei auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern gepflanzt und der nächste Trupp Eichen etwa zwölf Meter davon entfernt. Insgesamt 33 dieser Trupps stehen nun hier. "Wir brauchen auf dieser Fläche etwa 70 bis 80 Z-Bäume, Zukunftsbäume", erklärte Pfefferle die Idee, die hinter dieser Art der Neuanpflanzung steht. Aus den einzelnen Trupps wird im Laufe der Jahre nur ein einzelner Z-Baum übrig bleiben, der besonders gut gewachsen und vital ist. Vom nächsten Z-Baum sollte er einen Abstand von etwa zwölf Metern haben, woraus sich der Raum zwischen den Eichentrupps erklärt.

Nach einer knapp zweistündigen Wanderung, bei der noch eine weitere Fläche mit Jungpflanzen aus der Spendenaktion begutachtet wurde, erreichte die Gruppe die Saatschule. "Wir haben heute viel gelernt", dankte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz auch im Namen seines Kollegen Christoph Oeldorf aus Wilhelmsfeld für die Waldbegehung, die Gelegenheit bot, "über den Tellerrand zu schauen".