In der Fahrzeughalle der Hirschberger Feuerwehr verfolgten zahlreiche Gäste das Fußball-WM-Spiel am Samstag. Doch nicht nur beim Sommerfest der Wehr war einiges los: Beim Tag der offenen Tür am Sonntag konnten sich kleine Nachwuchsfeuerwehrmänner fotografieren lassen und im Feuerwehrauto mitfahren. Zudem konnten die Kinder und auch die älteren Gäste einen Ball mit Wasserkraft eine Leiter hochjagen - ein Riesenspaß. Fotos: Kreutzer

Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg. Geschicklichkeitsspiele mit der Rettungsschere? So was gibt’s nur bei der Freiwilligen Feuerwehr! "Hydraulischer Spreizer" ist ein anderer Name für das schwere Gerät, das gestern beim Tag der offenen Tür im Hilfeleistungszentrum auf dem Spieleparcours für den Nachwuchs zum Einsatz kommt.

Für den Aufbau der Stationen sorgte die rund 20-köpfige Jugendfeuerwehr, die Jungen und Mädchen im Alter von neun bis 17 Jahren offen steht. Liebevoll und geduldig erklärten sie den Kleinen die Handhabung des Spreizers und wie man damit sogar einen Tennisball von A nach B transportieren kann.

Gefragt sind auch immer die großen Feuerwehrautos, die man zum einen in der Fahrzeugschau bestaunen und sogar bei einer Fahrt erleben kann. Die Wehr hat die Wagen zu dem Zweck mit eigens angeschafften Kindersitzen ausgestattet. "Für die Rundfahrten zwischen 11 und 17 Uhr sind zwei Fahrzeuge im Einsatz, trotzdem wird es Warteschlagen geben", weiß Kommandant Peter Braun aus Erfahrung - und behält Recht. Die Fahrt geht über das Feld ins Gewerbegebiet, wobei dann auch das "Sondersignal" abgesetzt wird. Toll für die Kinder, die sich wie kleine Feuerwehrmänner und -frauen fühlen.

Den "Ernstfall" hatte die aktive Wehr mit 82 Mitgliedern dieses Jahr übrigens schon 52 Mal. Etwa zur Hilfeleistung beim schweren Unwetter über Hemsbach, bei einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto auf einem Kreisel überschlagen hatte oder an dem Tag, als Menschen im Fahrstuhl der Bahnstation Heddesheim/Hirschberg eingeschlossen waren.

Feuerwehrleute sind im Grunde meist mehr mit dem Kampf gegen Wassermassen oder der Menschrettung beschäftigt als mit der Brandbekämpfung. Laut Peter Braun veranstaltet die Wehr schon länger keine großen Schauübungen mehr, sondern hält sich intern auf dem Laufenden. Beim Tag der offenen Tür zeigt sie aber alles, was sie zu bieten hat. Der Nachwuchs darf ein "Brandhaus" löschen. Außerdem steht die "Fettexplosion" auf dem Programm. Diese Präsentation macht immer wieder Sinn und kann Unfälle im Haushalt verhindern, weil sie anschaulich ins Bewusstsein führt: Wenn das, was in der Pfanne auf dem Herd nur brutzeln sollte, zu brennen beginnt, nicht mit Wasser löschen. Das erzeugt eine gefährliche Stichflamme.

Die Feuerwehrleute, die am Samstag beim Sommerfest und am Sonntag beim Tag der offenen Tür am Grill stehen, haben zwischen Wildschweinbratwurst, Schnitzel-Variationen und Pommes alles im Griff. Ganz ungefährlich: das Kuchenbuffet. Schon am Samstagvormittag sind vor dem Hilfeleistungszentrum und in der leer geräumten Fahrzeughalle Tische und Bänke für Hunderte Gäste aufgestellt worden. In der Halle geht das gut besuchte Public Viewing zur Fußball-WM über die Bühne, bei der die deutsche Mannschaft in allerletzter Minute das Ruder herumreißt. Darauf anzustoßen, ist natürlich Pflicht: Also nichts wie so schnell wie möglich an die "Löschbar" und ran an die Cocktails nach Art des Hauses. Oder doch lieber noch ein Bier mit Currywurst? Feiern dürfen die Fans noch bis 1 Uhr nachts, während die Band "Fresh" bereits um Mitternacht Schluss machen muss.

Ein Hingucker zu jeder Tages- und Nachtzeit: der Springbrunnen aus Feuerwehrspitzen. Und die Fahrzeuge. Neun Fahrzeuge und vier Anhänger gehören zum Bestand. Das nächste Löschfahrzeug im Wert von rund 450.000 Euro wird vermutlich im Jahr 2020 angeschafft.