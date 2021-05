Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Am südlichen Ortsrand von Großsachsen, zwischen Friedhof und Oberer Bergstraße liegt das Gebiet "Im Kissel", eines von sechs möglichen Baugebieten, das der Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbands (NBV) Heidelberg-Mannheim für Hirschberg ausweist. Die zwei Hektar umfassende Fläche wird im FNP aus städtebaulicher Sicht für eine zukünftige Wohnnutzung als "gut geeignet" bezeichnet. Aus Sicht der Umweltbelange sei eine Bebauung dagegen "weniger günstig".

Zu Fuß sind von dem Gebiet "Im Kissel" die Haltestellen von Bus und Straßenbahn gut erreichbar, ebenso wie das Ortszentrum, Lebensmittelmarkt und Grundschule. Positiv auf die Bewertung aus städtebaulicher Sicht wirkt sich ebenso aus, dass sich in der Nähe keine Hauptverkehrswege befinden und daher die schalltechnischen Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet tagsüber nicht überschritten werden. Eine Einschränkung gibt es diesbezüglich allerdings, denn die Bahnlinie Heidelberg-Weinheim sorgt dafür, dass in den Nachtstunden die schalltechnischen Orientierungswerte von 45 Dezibel leicht überschritten werden.

Hohes Konfliktpotenzial besteht laut FNP vor allem durch die Inanspruchnahme von Flächen mit einem attraktiven, strukturreichen Landschaftsbild, die eine sehr hohe Bedeutung für die Erholung und eine hohe Bedeutung für Pflanzen und Tiere haben. Außerdem würden hochwertige Böden in Anspruch genommen. Weniger Konflikte durch eine Bebauung werden dagegen bei der Funktion des Gebiets für die Entstehung von Kaltluft oder für das Grundwasser gesehen.

Hintergrund > Zahl der potenziellen Neubaugebiete: Der seit Juli 2020 gültige Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Mannheim-Heidelberg weist sechs Neubaugebiete für Hirschberg aus. [+] Lesen Sie mehr > Zahl der potenziellen Neubaugebiete: Der seit Juli 2020 gültige Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Mannheim-Heidelberg weist sechs Neubaugebiete für Hirschberg aus. > Gesamtfläche: 18,1 Hektar Wohnbauflächen in Großsachsen: "Gutleuthaus" (3,6 Hektar), "Büttemer Weg" (2,3 Hektar) und "Im Kissel" (2,0 Hektar) in Leutershausen: "Rennäcker" (3,8 Hektar), "Auf der Höhe" (2,0 Hektar) und "Sieben Morgen" (4,4 Hektar) > Aktueller Stand: Im September 2020 beschloss der Hirschberger Gemeinderat Untersuchungen für die vier Gebiete westlich der B 3, also die Flächen in Leutershausen und die Fläche "Gutleuthaus" in Großsachsen. Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf Anfrage mitteilte, werde das Thema Neubaugebiete aber voraussichtlich noch in diesem Jahr ein Tagesordnungspunkt im Gemeinderat sein. ze

Während der NBV das Gebiet "Im Kissel" geeignet für eine Bebauung ansieht, wird diese in mehreren Stellungnahmen von Bürgern während der Offenlage des Entwurfs des FNP als problematisch angesehen oder sogar eine Herausnahme des Gebiets aus dem FNP gefordert. Vom Bürgerforum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung wurde etwa darauf hingewiesen, dass das Gebiet in einem landschaftlich äußerst reizvollen Bereich liegt, der durch Kleingärten und Landwirtschaft geprägt ist und als Naherholungsraum für die benachbarten Wohngebiete dient. Weiterhin sieht ein Bürger in seiner Stellungnahme eine besonders hohe Bedeutung des Gebiets "Im Kissel" für die Biotopvernetzung und den Erhalt der Artenvielfalt.

Seitens des NBV hielt man eine Herausnahme der Fläche "Im Kissel" aber nicht für erforderlich. Denn eine vom NBV in Auftrag gegebene Voruntersuchung durch das Büro für Ökologie und Umweltplanung "Bioplan" in Marburg habe ergeben, dass zwar ein artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial mit Brutvögeln, Reptilien, Amphibien, Fledermäusen und Holzkäfern generell nicht auszuschließen ist, dennoch sei nicht mit unüberwindbaren artenschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen.

Auch beim NBV sieht man den Wert des Gebiets "Im Kissel" mit seinen Kleingärten als Naherholungsraum. Deshalb wurde diese Fläche gegenüber dem vorherigen FNP um etwa die Hälfte reduziert, damit ein zu weites Ausgreifen der Wohnentwicklung in die freie und in diesem Bereich besonders attraktive Landschaft vermieden wird. In der Gesamtabwägung werde der verbliebenen Fläche von zwei Hektar als Wohnbaufläche jedoch Vorrang eingeräumt.