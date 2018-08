Von Annette Steininger

Hirschberg. Selten haben sich Themen so hartnäckig ein Jahr lang in Hirschberg gehalten. 2017 aber ist das Jahr der schier unendlichen Geschichten geworden. Die RNZ blickt von A bis Z zurück.

> A wie Ampelschaltung: Für Juni oder Juli 2017 ist sie terminiert worden, die neue Ampelschaltung in Großsachsen, die den Verkehrsfluss im Ort verbessern soll. Doch der Termin verschiebt sich immer wieder. Der Kreis begründet das mit einem ausgelasteten Fachbüro und der Umsetzung des Lärmaktionsplanes. Am 9. November gibt er bekannt, dass die Umstellung für März 2018 geplant ist.

> B wie Britsch: Nach fast 17 Jahren sagt die Evangelische Gemeinde Großsachsen "Tschüss" zu Simone Britsch, die am 1. November eine neue Pfarrstelle in der Weinheimer Weststadtgemeinde antritt. Britschs Bilanz in Großsachsen ist beeindruckend: mindestens 250 Taufen, 120 Trauungen und gut 300 Beerdigungen.

> C wie Container-Anlage: Die Flüchtlingsunterkunft in der Ladenburger Straße ist fertig. Der Abnahmetermin verschiebt sich mehrmals, weil die Verwaltung immer wieder Mängel feststellt. In die Container-Anlage ziehen am 29. November die ersten Flüchtlinge ein.

> D wie Digitalisierung: Der Gemeinderat beschließt die Einführung eines Ratsinformationssystems ab 2018, mit dem Sitzungsvorlagen und Protokolle elektronisch versandt werden. Nach den Sommerferien testen einige Räte das System. Auch an anderer Stelle ist die Digitalisierung angekommen: Der Ordnungsdienst erfasst Parksünder per Smartphone.

> E wie Ende: Bei einigen Vereinen gibt es 2018 eine neue Vorstandsspitze. Sven Fertig legt bereits in diesem Jahr sein Amt nieder; die "Sängereinheit" Leutershausen wird kommissarisch durch Michael Lang geführt. Der Vorsitzende des Turnvereins "Germania" Großsachsen, Wolfgang Stadler, und sein Vize Fritz Mayer kündigen im April an, 2018 nicht mehr zu kandidieren. Dasselbe gilt für Jürgen Welling, Vorsitzender der Sportgemeinde Leutershausen.

> F wie Fusion: Zwei weitere Hirschberger Ortsverbände tun sich zusammen: Am 11. November fusionieren die AWO Leutershausen und die AWO Großsachsen zur AWO Hirschberg. Ingrid Scholz, die bislang der AWO Leutershausen vorstand, wird zur Vorsitzenden gewählt.

> G wie Gasseflohmarkt: Weder eine Gassekerwe noch ein Gassefest: Am 17. Juni steigt der "Großsaasemer Gasseflohmarkt". Dieses abgespeckte Programm des Dorffests ist das Resultat dessen, dass sich immer mehr Vereine von der Veranstaltung zurückgezogen haben - zuletzt der Turnverein "Germania" Großsachsen. Das Straßenfest in Leutershausen geht dagegen wie gewohnt am ersten Juli-Wochenende über die Bühne. Überhaupt wird hier mehr gefeiert - zum Beispiel beim dreitägigen "Schlossfest" des MGV 1884 Ende August.

> H wie historisch: 24 am 21. Juli eingeweihte DIN-A3-Tafeln aus Plexiglas sind an mehreren Stellen in Leutershausen zu finden. Der "Historische Ortsrundgang" bietet Infos über historische und ortsbildprägende Objekte und Bilder, zusammengestellt und geschrieben vom "Runden Tisch Kultur".

> I wie illustre Gäste: Auch in einer kleinen Gemeinde begrüßt man immer mal wieder illustre Gäste. So spricht beim "Kleinen Dreikönigstreffen" der Liberalen am 6. Januar Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Und der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie, Georg Müller, spricht am 16. November beim "Hirschberger Kreis" über "Chancen und Herausforderungen der Energiewende".

> J wie Jubilare: 1877, also vor 140 Jahren, gründet sich in Leutershausen eine "Bruderschaft christlicher Mütter"; heute nennen sie sich Katholische Frauengemeinschaft Leutershausen. Auch die Eine-Welt-Gruppe Leutershausen feiert Jubiläum: Vor 25 Jahren wurde sie gegründet. Die Bürgerstiftung blickt auf zehn Jahre zurück, der Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen auf 60 Jahre, die CDU auf das 50-jährige Bestehen des Ortsverbandes Großsachsen und das 20-jährige des Hirschberger Gesamtverbands. Am 16. Juli findet zum zehnten Mal die "Oldtimershow" statt. Zu feiern gibt es am 22. Oktober "20 Jahre Förderkreis Olympia-Kino", davon zehn Jahre, in denen er das Kino in Eigenregie betreibt.

> K wie Kindergärten: Die politische Gemeinde baut ab 2018 den evangelischen Kindergarten Leutershausen neu. Der Gemeinderat entscheidet sich am 26. September für die Arbeitsgemeinschaft der Architekturbüros "Dr. Bittmann und Sananikone/Studio SF, Architektur und Projektentwicklung". Im Juni hat das Preisgericht diese beim Realisierungswettbewerb zum Erstplatzierten gekürt. Auch beim evangelischen Kindergarten Großsachsen gibt es Veränderungen. Der Gemeinderat stimmt der Erweiterung um eine "Naturgruppe" zu.

> L wie Leistungsschau: Dem Bund der Selbstständigen Großsachsen gelingt es, nach 2010 zum ersten Mal wieder eine Leistungsschau auf die Beine zu stellen. Am 25. und 26. November zeigen 33 Aussteller, darunter die Rhein-Neckar-Zeitung, ihr Angebot und ihre Arbeit in der Sachsenhalle. Parallel und in unmittelbarer Nähe zum "Hirschberger Markt" findet am 26. November der ebenfalls gut besuchte "Tag der Einwohner" statt.

> M wie "Musik in historischen Mauern": Im März gibt Claus Canisius bekannt, dass er "eine schöpferische Pause" einlegt und nicht als künstlerischer Leiter von "Musik in historischen Mauern" zur Verfügung steht. Die Verwaltung organisiert im September dennoch zumindest eine Veranstaltung im Rahmen der kommunalen Konzertreihe. Am 8. Dezember dann die gute Nachricht: Canisius hat seine schöpferische Pause beendet, und die Reihe wird unter seiner Leitung ab 2018 fortgesetzt.

> N wie Naturparkmarkt: Von Ziegenkäse bis Handwerkskunst - all das gibt es beim ersten Naturparkmarkt in Hirschberg. Am 8. Oktober bieten fast 40 Aussteller rund um die Leutershausener Markthalle ihre Ware feil.

> O wie Ortsrandstraße: Das Verkehrsproblem, besonders in der Ortsdurchfahrt, ist eines der großen Themen 2017. Im Bundestagswahlkampf nimmt es an Fahrt auf. Die SPD bringt bei einem Vor-Ort-Termin mit dem Abgeordneten Lothar Binding wieder die Ortsrandstraße ins Spiel. Und die FDP stellt bei ihrer Hauptversammlung im November erneut ihre Variante der Ortsumgehung vor.

> P wie Partnerschaft: Der Partnerschaftsverein wählt am 9. März eine Frau an seine Spitze: Danielle Fouache übernimmt das Amt von Werner Oeldorf. Fouache führt die Hirschberger auch bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Brignais an. Vom 13. bis 15. Oktober feiern die Gemeinden ihre über 30-jährige Partnerschaft. Eigens dafür formiert sich ein Hirschberger Partnerschaftschor; und Mitglieder des französischen Vereins "Raids eurosportifs" legen von Hirschberg aus 1100 Kilometer zu den Jubiläumsfeierlichkeiten zurück - zu Fuß.

> Q wie quadratisch: Sie sind quadratisch und glänzen golden - die "Stolpersteine". Drei von ihnen sollen 2018 in Großsachsen vor der Landstraße 6 verlegt werden. Initiatorin ist Jeannet-Susann Kiessling, Tochter des Ehrenvorsitzenden des Turnvereins "Germania" Großsachsen, Rudi Frößinger.

> R wie Reformationsjubiläum: Beeindruckend, was die Verantwortlichen aus den vier Evangelischen Kirchengemeinden Großsachsen, Hohensachsen, Leutershausen und Lützelsachsen zum Reformationsjubiläum auf die Beine stellen: In der Sachsenhalle findet ein Gottesdienst mit über 400 Gläubigen statt.

> S wie Skulpturengarten: Ein Skulpturengarten wird die Alte Villa und den Wohnpark Mozartstraße verbinden. Das Projekt kostet rund 240.000 Euro. Den Auftrag zur Gestaltung des Gartens erhält die Weinheimer Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter.

> T wie Trauer: Von einigen Hirschbergern wird Abschied genommen. So stirbt "der Philosoph unter den Winzern", Gerhard Teutsch, nach schwerer Krankheit am 10. Januar im Alter von 72 Jahren. Und die älteste Hirschbergerin, Lydia Vogt, entschläft am 30. September im Alter von 103 Jahren.

> U wie unglaublich lecker: Die erste "Kulinarische Meile"am 15. Juli in der Hölderlinstraße ist ein Volltreffer. Dass das Debüt des kleinen Schlemmerstraßenfests derart einschlägt, davon sind die Initiatoren des Leutershausener Bundes der Selbstständigen doch überrascht.

> V wie Veränderungen: Christoph Oeldorf, Sohn von Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf und im Gemeinderat für die Freien Wähler, wird zum Bürgermeister von Wilhelmsfeld gewählt. Für ihn rückt Jörg Mayer nach. Mit Hartmut Kowalinski (FDP) verabschiedet sich nach fast 13 Jahren ein "Urgestein" aus dem Gremium, für ihn rückt Tobias Rell nach.

> W wie "Wohnpark Mozartstraße": Das Betreute Wohnen ist nahezu fertig. Im November ziehen die ersten Bewohner in die 23 Zwei- und Dreizimmerwohnungen ein. Die Einweihung soll im Frühjahr 2018 gefeiert werden.

> X wie x-mal thematisiert: Ein Thema, das Bürger wie Zeitung x-mal beschäftigt, ist die Bebauungsplanänderung für den "Sterzwinkel". Hier geht es um die Erweiterung der Verkaufsfläche des Edeka-Marktes von 800 auf 1200 Quadratmeter, die Neuansiedelung eines Drogeriemarktes sowie eines Therapiezentrums. Zwei Einzelhandelsgutachten werden erstellt, am 13. Dezember beschließt der Gemeinderat die erneute Offenlage des Bebauungsplanentwurfs. Kritiker befürchten ein Aussterben des Einzelhandels in der Gemeinde.

> Y wie Yeah!: Hirschberg hat es geschafft. Zwei Jahre lang hat sich eine Steuerungsgruppe mit Vertretern der Eine-Welt-Gruppe, beider BDS-Ortsverbände, der GLH und der Verwaltung um den Titel "Fairtrade-Town", der vom Verein Transfair Deutschland vergeben wird, bemüht. Am 24. März erhält die Gemeinde schließlich die Auszeichnung.

> Z wie Zollhaus: Nachdem Susanne und Arnulf Tröscher das Gebäude vor zwei Jahren kauften, um das ehemalige Zollhaus in Großsachsen für Veranstaltungen oder Ausstellungen unter Beibehaltung der historischen Bausubstanz zu sanieren, verhindert eine Baunachbar-Klage die Arbeiten entsprechend der Baugenehmigung. Im September geben Tröschers bekannt, dass die Klage zurückgezogen wurde. Es kann weitergehen.