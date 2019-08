Von Maren Wagner

Hirschberg. Bis er sich freut, benötigt Ralf Gänshirt etwa eine halbe Minute. Das liegt nicht etwa an fehlender Emotionalität des Hauptamtsleiters, der am gestrigen Sonntagabend zum Bürgermeister gewählt wird, sondern an der Technik, die in der entscheidenden Phase versagt. So wird im Rathaus kein Balkendiagramm angezeigt, an dem Gänshirt und die Bürger sofort ablesen könnten, dass er mit 48,4 Prozent der Stimmen deutlich vor seinem schärfsten Konkurrenten Christian Würz liegt. Lediglich eine Excel-Tabelle macht Gänshirt zum Sieger. Und die ist weiter hinten kaum lesbar. "Darf man gratulieren", fragt eine Bürgerin Gänshirt. "Ich weiß es nicht", sagt Gänshirt. Es ist Erster Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber, der Klarheit bringt, als er ans Mikrofon tritt und das Wahlergebnis durchgibt. Applaus, Umarmungen, Küsschen.

Wahlberechtigte: 7954 Wähler: 4310 Wahlbeteiligung: 54,19 % Ungültige Stimmen: 25 (0,58 %) Gültige Stimmen: 4285 (99,42 %) Die Kandidatenergebnisse: Ralf Gänshirt: 2073 Stimmen (48,38 %)

Christian Würz: 1869 Stimmen (43,62 %)

Jens Flammann: 303 Stimmen (7,07 %)

So gemächlich der Wahlkampf in den vergangenen Wochen auf weiten Strecken vor sich hin getröpfelt war, so spannend wurde es gestern Abend. Das lag nicht nur an der Technik, sondern vor allem an der Tatsache, dass bei der Neuwahl am Ende ein Sieger feststehen würde. Ein Gespräch unter Mitarbeiterinnen des Rathauses kurz vor 18 Uhr, als die Wahllokale schlossen: "Bist du auch so aufgeregt wie ich?" - "Ja, ich bin ganz verwirrt." Er sei während des Wahlkampfes nie von seiner Linie abgewichen, sagt Gänshirt, die Bürger hätten immer gewusst, wofür er stehe. "Das war sicher ein Erfolgsgarant." Und er habe viele Gespräche geführt, sei von Haustür zu Haustür gegangen. "Das scheint sich bewährt zu haben."

Christian Würz wirkt gefasst, als das Wahlergebnis verkündet wird. Der CDU-Kandidat war der einzige, der Gänshirt gefährlich hätte werden können. Am Ende liegt er mit 43,62 Prozent doch deutlich hinter ihm. Die Konstellation aus einem starken Kandidaten und der Unterstützung von drei Parteien, die im Wahlkampf viel für Gänshirt gemacht hätten, habe wohl den Ausschlag gegeben, sagt Würz. Seine Niederlage werde sein Engagement im Gemeinderat nicht beeinflussen, sagt er. Das bedeutet, Würz will Fraktionssprecher der CDU bleiben.

Kurz vor 19 Uhr stand mit Ralf Gänshirt der neue Bürgermeister von Hirschberg fest. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch Wahlleiter Fritz Bletzer im Bürgersaal des Rathauses sprach die RNZ mit Parteivorsitzenden, Gemeinderäten und Bürgermeistern aus der Region. > Arndt Weidler, stellvertretender GLH-Vorsitzender: "Die GLH hatte mit Christian Würz und Ralf Gänshirt vor dem Wahlkampf Gespräche geführt und abgewogen, wen wir unterstützen. Wir sind mit dem Ergebnis zu 100 Prozent zufrieden und gehen davon aus, das Ralf Gänshirt ein guter Bürgermeister wird. Im Wahlkampf haben wir gelernt, dass es möglich ist, Mehrheiten jenseits der Fraktionen zu bilden. So war die Zusammenarbeit mit der SPD und der GLH sehr interessant. Für diese Art der Zusammenarbeit ist Ralf Gänshirt der richtige Bürgermeister. " > Alexander May, Gemeinderat der Freien Wähler: "Ich bin froh, dass Ralf Gänshirt den Abstand zu Christian Würz bei den Wählerstimmen gehalten hat. Die letzten zwei Wochen des Wahlkampfs waren sehr intensiv. Dabei hat mich die Kombination von SPD, GLH und Freien Wählern beeindruckt. Ich freue mich, dass wir mit Ralf Gänshirt einen Moderator bekommen, der viele Interessen zusammenbringen kann." > Ulrich Zeitel, stellvertretender CDU-Vorsitzender: "Ich wünsche Ralf Gänshirt viel Erfolg. Natürlich ist die CDU enttäuscht, dass unser Kandidat Christian Würz nicht gewählt wurde. Er hat aber mit fast 44 Prozent der Stimmen ein super Wahlergebnis erzielt, wenn man bedenkt, dass er nur von der CDU unterstützt wurde, Ralf Gänshirt dagegen von drei Parteien." > Eva-Marie Pfefferle, SPD-Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzende: "Ich freue mich sehr, dass Ralf Gänshirt zum Bürgermeister gewählt wurde. Wir haben ihn im Wahlkampf unterstützt, und dieser Einsatz hat sich gelohnt. Die Fairness war in den letzten beiden Wochen des Wahlkampfes allerdings nicht so gut." > Andreas Maier, Vorsitzender der FDP: "Es war spannend bis zum Schluss. Die Wahlbeteiligung war recht hoch, dass war nicht unbedingt zu erwarten, da der Wahltermin in die Ferienzeit fiel. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs wurde nun bestätigt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine gute Zusammenarbeit mit Ralf Gänshirt." > Manuel Just, Oberbürgermeister von Weinheim: "Nach über einem Jahr Hängepartie hat Hirschberg einen neuen Bürgermeister. Es hat sich der Bewerber durchgesetzt, der sich am meisten auf sich konzentriert und versucht hat, seine Stärken konsequent herauszuarbeiten." > Christoph Oeldorf, Bürgermeister von Wilhelmsfeld: "Hirschberg hatte zwei gute Kandidaten, und ich freue mich, dass nach über einem Jahr die Hängepartie um das Bürgermeisteramt beendet und eine Entscheidung gefallen ist. Ich wünsche Ralf Gänshirt eine schöne Zeit, es ist eine tolle Gemeinde. Und ich freue mich auf eine kollegiale Zusammenarbeit mit ihm." > Hansjörg Höfer, Bürgermeister von Schriesheim: "Ich freue mich, dass so viele Bürger in den Ferien zur Wahl gegangen sind und gratuliere Ralf Gänshirt, der sich auf eine breite Mehrheit stützen kann." (ze)

[-] Weniger anzeigen

Der Mannheimer Jens Flammann halbierte seinen Stimmenanteil im Vergleich zum ersten Wahlgang beinahe. Seine verlorenen Stimmen gingen fast je zur Hälfte an Gänshirt und Würz, die sich entsprechend verbesserten. Noch einmal anzutreten, sei aber die richtige Entscheidung gewesen, so Flammann: "Mir haben viele Hirschberger gesagt, sie wollen eine Alternative von außen." Am Ende reicht es nur für sieben Prozent. "Da müssen die Hirschberger jetzt durch", sagt Flammann und verspricht eine Abschiedstour durch die Gemeinde. "Hirschberg ist mir sehr ans Herz gewachsen." Gestern Abend der Triumph des Wahlsiegs, heute wieder Alltag: Gänshirt hat sich nach dem Wahlkampf keinen Urlaub genommen. "Ich werde ganz normal zur Arbeit gehen als Hauptamtsleiter und Herrn Treiber zuarbeiten." Wenn alles glatt läuft, wird das die kommenden zwei Wochen so weiter gehen.

Am heutigen Montagabend soll der Gemeindewahlausschuss das offizielle Wahlergebnis feststellen, am Freitag wird es dann im Amtlichen Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Ab diesem Zeitpunkt gibt es eine Woche lang die Möglichkeit, bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Einspruch gegen das Ergebnis einzulegen.

Hirschbergs Alt-Bürgermeister und jetziger OB von Weinheim, Manuel Just, hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. Bleibt zu hoffen, dass sich das für Gänshirt nicht wiederholt. Dann könnte er, sagt Christian Müller, Leiter des Hirschberger Bürgerbüros, spätestens am Montag, 19. August, das Amt des Bürgermeisters antreten. So stellt es sich Gänshirt vor: "Sobald die Wahl in ihrer Gültigkeit bestätigt ist, werde ich unverzüglich das Amt antreten", sagte er am Sonntagabend.