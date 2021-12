Von Julian Baum

Hirschberg-Großsachsen. Einmal mehr müssen Menschen in der Krise beweisen, wie flexibel sie sind. So auch die Mitglieder des evangelischen Kirchenfördervereins und des katholischen Pendants Christkönig. Der Ruf nach Verantwortung einerseits, andererseits für die Menschen in der dunklen Zeit da zu sein, beschrieb es Arne Rosenau vom evangelischen Förderverein. Der Kompromiss: Die Vereine eröffneten den "Lebendigen Adventskalender" am vorgestrigen Montag im evangelischen Gemeindehaus, für Besucher galt aber die 2G-Plus-Regel.

Es stelle sicherlich eine Hürde da, fand eine Besucherin. Besonders für ältere Menschen sei es derzeit schwer, spontan im Ort einen Test zu bekommen; die zwei Stellen seien mit Terminen stark ausgelastet. Möglicherweise blieben so auch die Besucher der Adventsandacht – es waren 13 – überschaubar.

Trotz der strikten Regeln boten die Fördervereine ein stimmungsvolles Ambiente: Tannenzweige und Kerzenschein aus vielen roten Windlichtern flankierten die Stuhlreihen, die im Halbrund aufgestellt waren. Und auch wenn sich nur wenige Besucher auf den Stühlen niederließen, schwebte ein heimeliger, vertrauter Charakter durchs Innere, während draußen der Graupel rieselte. In dieser Szenerie erinnerte Konrad Gieringer, der Vorsitzende des Fördervereins Christkönig, an den Sinn der Adventszeit. Schmücken, Plätzchen backen und Geschenke aussuchen gehörten ohne Zweifel dazu, auch das geschäftige Treiben.

Dennoch hob er die Besinnlichkeit hervor, die entsteht, wenn man über das "Geheimnis der Menschwerdung Gottes" nachdenkt. Selbst der Klerus ist nicht davor gefeit. "Ein Pfarrer wird gefragt: Wie geht es Ihnen? – Ich hetze von Besinnung zu Besinnung, antwortet der", traf Gieringer den Kern mit Humor. Gerade aber in den aktuellen Zeiten dürfe das Prinzip Nächstenliebe nicht vergessen werden. Katastrophen und die Coronakrise entzweiten weltweit. "Wohl und Wehe anderer Menschen sollte uns aber keinesfalls gleichgültig sein", sagte er.

Zum Nachdenken regte auch Renate Ohm an, sie las die Geschichte "Drei merkwürdige Gestalten und ein guter Stern" vor – eine Fabel über Lebensfreude, Zeit und Liebe. Liebevoll begleitete Organist Till Otto den Musikpart der Andacht. Sein Solo von "Maria durch ein Dornwald ging" gab zusätzlich ein kleines Konzertgefühl, ansonsten stimmte er zu den Kanons an, dreistimmig "Er ist die rechte Freudenwonne" und einem vierstimmigen.

Nachdem Michael Göcke mit dem Abendsegen schloss, nahmen die Besucher jeweils eine Kerze. Wie bei einer Lichterprozession zogen sie hinaus auf den Vorplatz, sangen dabei den vierstimmigen Kanon "Mache dich auf und werde Licht". Und wie ließe sich besser nach der wärmenden Andacht weiter besinnen als bei Glühwein, Apfelpunsch und Gebäck, die draußen bereitstanden? Das erste Türchen stand mit der Eröffnung offen, welche weiteren folgen, bleibt ungewiss und entscheidet sich kurzfristig. Nach Plan öffnen Ulla und Dr. Klaus Schmidt ihre Pforte am Nikolaustag im Haagackerweg 12, die Nachbarschaft der Uhlandstraße am 12. Dezember. In der Christkönig-Kirche ist am 7. Dezember der Senioren-Adventsgottesdienst vorgesehen, am 14. Dezember der Adventsgottesdienst der Katholischen Frauengemeinschaft. Obendrein sind an allen Adventssonntagen Gottesdienste in der evangelischen Kirche geplant.