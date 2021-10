Die zweigruppige „Postillion“-Krippe beim Seniorenzentrum am Turm in Großsachsen besteht inzwischen seit zehn Jahren. Foto: Dorn

Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Die Kinderkrippe beim Großsachsener Seniorenzentrum am Turm war die Erste, die der Verein "Postillion" vor zehn Jahren gemeinsam mit der Gemeinde Hirschberg neu gebaut hat. "Als die Krippe in der Leutershausener Bahnhofstraße mit ihren zehn Plätzen nicht mehr ausreichte, war klar, dass auf dem normalen Wohnungsmarkt kaum Immobilien zu finden sein würden, die für eine Krippe geeignet wären", schreibt der Geschäftsführende Vorsitzende Stefan Lenz in einer Pressemitteilung. Ein Neubau sei daher unumgänglich gewesen. Daher nutzte der "Postillion" die Gelegenheit und stieg in das Projekt des Neubaus eines Seniorenzentrums am Turm ein. Auf einer noch nicht verplanten Fläche wurde dort die zweigruppige Krippe ins Leben gerufen, die seit der Eröffnung mit Erfolg von Andrea Gernold geleitet wird.

"Es ist wahrscheinlich bis heute die einzige Krippe, bei der der Landrat zum Spatenstich gekommen ist", meint Lenz. Damals brachte Stefan Dallinger die Baugenehmigung beziehungsweise den Spaten für den Anstich selbst mit. "Daran sieht man, wie schnell damals alles gehen musste, weil der Bedarf nach Krippenplätzen drängte", so der Geschäftsführende Vorsitzende. Die Bundesregierung hatte zuvor den Rechtsanspruch eingeführt, wodurch der Bedarf im Kreis sprunghaft nach oben schnellte. Gemeinsam mit Architekt Bernd Kopp konnte der "Postillion" dadurch seine ersten Erfahrungen mit dem Bau von Krippen gewinnen. Im Lauf der Zeit wurde dieses Konzept stetig weiterentwickelt.

In Hirschberg selbst sind bis heute vom "Postillion" und der Gemeinde zwei neue Krippen mit insgesamt 50 Plätzen gebaut worden. Die Bahnhofstraße als älteste Einrichtung ist erhalten geblieben. Sie ist mittlerweile auch im Eigentum des "Postillion". Dort stehen nochmals 20 Plätze zur Verfügung.

Die Kooperation mit dem Pflegeheim konnte aufgebaut und gehalten werden. Immer wieder kamen zumindest bis ins Jahr 2019 ältere Menschen, um gemeinsam mit den Kindern etwas zu machen. Auch Besuche im Betreuten Wohnen standen auf der Tagesordnung.