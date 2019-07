Hirschberg-Großsachsen. (mao) Dass ein Open Air mit dem Wetter steht und fällt, dürfte bekannt sein. Vor diesem Hintergrund hatten Matz Scheid und Stephan Ullmann am Samstag das Glück auf ihrer Seite. Das Duo sorgte im Laufe des Abends im Spargelhof Reisig in Großsachsen für "Dorfmugge" vom Feinsten. Zum achten Mal luden die Musiker dort zum Konzert und holten dazu noch zwei Gäste auf die Bühne.

Als die ersten Akkorde aus den Boxen kamen, hatte der Himmel seine Schleusen gerade geschlossen. "Was für ein Glück", stellte Matz Scheid mit einem Blick nach oben voller Zufriedenheit fest, griff mit Herzblut in die Saiten seiner Gitarre und sang. Außer ihm standen Stephan Ullmann (Gesang, Gitarre) sowie Bernd Windisch (Bass) und Armin Rühl (Schlagzeug) auf der Bühne.

Windisch ist Mitglied der legendären Heidelberger Lounge-Formation "De-Phazz". Als begnadeter Sound-Tüftler hat er zudem fast alle CDs des "Odenwälder Shanty Chors" produziert. Das Ensemble ist ein Herzensprojekt von Matz Scheid. Man kennt sich schon seit vielen Jahren.

Mit Armin Rühl, der sich als Schlagzeuger in der Band von Herbert Grönemeyer einen Namen gemacht hat, verhält sich das ganz ähnlich. Mit Matz Scheid bildet er auch die Rhythmus-Sektion in der Country-Band "The Cartwrights". Saitenweise Qualität und Herzblut standen also auf der Bühne. Das mehr als dreistündige Repertoire wurde dem Selbstverständnis des Konzerts gerecht, das unter Freunden handgemachter Musik an der Bergstraße gerne auch als "Little Woodstock" gefeiert wird. Apropos, das legendäre Festival jährt sich zum fünfzigsten Mal. Also war der Gig des Quartetts auch eine feine Hommage an die Musik der Hippie-Ära.

Eine Hommage, die mit einem deutschen Klassiker eröffnet wurde. Der erste Song an diesem Abend war nämlich der gute alte "Mensch" von Herbert Grönemeyer. Gespielt in einer erfrischend rotzigen Version, geradeaus und schnörkellos. Ein Markenzeichen der "Dorfmugge", die ihre Songs vor mehr als 400 Besuchern zupften. Einige hatten die Anreise aus dem Nachbarland Luxemburg und sogar aus München auf sich genommen, um bei der Party mit dabei zu sein. Es dauerte nicht lange, bis zu dem einen oder anderen Stück vor der Bühne getanzt wurde.

Befeuert wurde die gute Laune von Songs wie "Marrakesh Express", "Strawberry fields" und "Major Tom", um nur einige zu nennen. Flower Power satt. Doch die Band, die da vorne rockte, steht nicht ohne Grund für eine große Bandbreite von Genres, und so wurde der Gig auch zu einer musikalischen Reise durch die Dekaden der Charts. "Wake me up" vom im letzten Jahr verstorbenen schwedischen DJ Avicii fiel untere die aktuellen Hits, die auch serviert wurden.

Einer, der ebenso viel zu früh gehen musste, war Jimmy Hendrix. Mit "Purple Haze" hat er vor 50 Jahren Woodstock gerockt, und die "Dorfmugge" hauten den Song zu seinen Ehren heraus. Ganz gut in das Line-up des legendären Festivals hätte wohl auch der Pop-Barde Prince hineingepasst. Matz und Freunde spielten dessen Feel-Good-Hymne "Purple Rain". Und wer an diesem Abend den vier Jungs auf der Bühne lauschte, musste wohl gedacht haben: Ein bisschen so könnte es gewesen sein. Damals vor 50 Jahren.