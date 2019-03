Lockt immer viele Besucher an, steht aber 2019 auf der Kippe: der traditionelle "Gasseflohmarkt" in Großsachsen. Archivfoto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (zg/ans) Nach dem 20. Geburtstag und entsprechenden Aktivitäten im vergangenen Jahr werden die "Großsaasemer Buwe" auch in diesem Jahr nicht ruhen. So würden die nächsten Aktivitäten nicht mehr lange auf sich warten lassen, sagte Vorsitzender Christian Würz bei der Jahreshauptversammlung am Freitag in "Erik’s Weinscheuer".

Bereits am kommenden Sonntag, 10. März, findet der Frühjahrsflohmarkt in der Sachsenhalle statt. Dort würden wieder alle Männer eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der "Buwe". Die Resonanz sei überwältigend gewesen, so Würz. Bereits am Tag des Bekanntwerdens überschlugen sich die Anmeldungen, sodass die "Buwe" zum Anmeldeschluss über 200 Interessenten hatten und wieder das Los entscheiden lassen mussten. Der Herbsttermin des Flohmarktes wird wie gewohnt der 3. Oktober sein.

Mit dem DRK Mannheim und auch dem Caritasverband Weinheim haben die "Buwe" "dankbare Anlaufstellen zur Weiterverwendung der Kleider- und Spielzeugspenden" gefunden, so Würz. Ein Teilerlös der Flohmarkteinnahmen wird der Beschilderung des historischen Ortsrundganges von Großsachsen zu Gute kommen. Beim 1.-Mai-Fest an der Sachsenhalle sind die Bürger wieder zu netten Stunden eingeladen.

In diesen Tagen wurde innerhalb des Organisationskomitees "Traditioneller Gasseflohmarkt" der Termin vorbesprochen. "Leider gibt es aufgrund von Pfingstferien, Belegungen des evangelischen Gemeindezentrums aufgrund der Hochzeit des Pfarrers und der möglichen Verabschiedung von Bürgermeister Just noch erhebliche Terminkollisionen", bedauerte Würz. Das Fest soll, wenn sich der Termin findet, wieder außerhalb der Sommerferien im Bereich Kirchgasse und Bürgermeister-Mayer-Weg bis zum Parkplatz des evangelischen Gemeindehauses stattfinden.

Auf RNZ-Anfrage sagte Würz, dass in der kommenden Woche noch einmal über mögliche Termine gesprochen werden soll. "Wenn es aber im Juni nicht klappt, wird es schwierig", meinte der "Buwe"-Vorsitzende. Sicher ist aber schon, dass in diesem Jahr wieder ein "Buwe"-Ausflug stattfinden wird. Zufrieden meinte Würz zudem: "Die Kasse weist einen soliden Bestand aus."

Im Jahr 2018 gab es bei den "Buwe" keinen Zuwachs. So bleibt der Mitgliederstand konstant bei 37, wovon sechs Mitglieder im Kinder- und Jugendlichenalter sind. Neben eigenen Veranstaltungen beteiligten sich die "Buwe" auch am traditionellen Gasseflohmarkt, was bei den Bürgern gut ankam. Die beiden Kinderflohmärkte seien außergewöhnlich gut besucht gewesen, freute sich Würz. Mit Stolz erwähnten die "Buwe" auch ihr anlässlich des 20. Jubiläums selbst gebrautes Bier, das beim 1.-Mai-Fest ausgeschenkt wurde.