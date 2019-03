Einstimmig wählten die 34 erschienenen Mitglieder der Freien Wähler am Donnerstag im Gasthaus "Zur Bergstraße" ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Stärkste Fraktion bleiben", nannte am Dienstag bei der Mitgliederversammlung der Freien Wähler Hirschberg deren Vorsitzender, Alexander May, das Ziel der Wählervereinigung für die bevorstehende Gemeinderatswahl. Damit dies gelingt, galt es zunächst, die Kandidaten für die Kommunalwahl zu bestimmen. "Wir haben zwei sehr starke Listen für beide Ortsteile mit bekannten Persönlichkeiten", ging May auf die Zusammensetzung ein.

Dass die Kandidaten den Einwohnern Hirschbergs durchaus bekannt sind, läge unter anderem daran, dass sie sich in verschiedenen Sport-, Musik-, und Gesangvereinen engagieren oder etwa als Elternvertreter in Kindergärten oder Schulen aktiv sind. Zudem bildeten sie durch ihre unterschiedlichen Berufsausbildungen einen "tollen Mix von Experten", so May.

Die beiden Spitzenkandidaten für die beiden Ortsteile verfügen außerdem über jede Menge Erfahrung in der Gemeinderatsarbeit. Ganz vorneweg Werner Volk, der Spitzenkandidat der Liste für Leutershausen, der seit 20 Jahren dem Gemeinderat angehört. "Da weiß man, wie vielfältig die Aufgaben eines Gemeinderats sind", sagte er. Mit dem Neubau des evangelischen Kindergartens, der Sanierung der Sporthallen verbunden mit einem möglichen Hallenneubau sowie dem Aufbau des "schnellen Internets" warteten auch große Aufgaben auf das Gremium in den kommenden fünf Jahren. "Dazu braucht man Realisten wie die Freien Wähler", betonte Volk.

Volker Barzyk, der die Liste für Großsachsen anführt, ist seit fünf Jahren Gemeinderat, hat davor aber bereits fünf Jahre lang als beratendes Mitglied dem Verwaltungsausschuss angehört. Als Betriebswirt kennt er sich mit Finanzen gut aus, und so sieht er einen Schwerpunkt seiner Arbeit im Gemeinderat, darauf zu achten, dass die Gemeinde nur solche Projekte angeht, die sie sich auch leisten kann.

Entsprechend seiner beruflichen Tätigkeit liegt der Schwerpunkt des Architekten Bernd Kopp, der den zweiten Listenplatz für Großsachsen innehat und seit fünf Jahren Gemeinderat ist, im Bereich "Bauen". So ist es ihm wichtig, die anstehenden Bauprojekte mit den richtigen Entscheidungen voranzubringen und die Ziele der Stadtbaukommission umzusetzen.

Seit zehn Jahren ist Alexander May Gemeinderat, der auf dem zweiten Platz der Liste für Leutershausen steht. Für ihn als "Teamplayer" steht die Unterstützung der Vereine im Vordergrund sowie die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Hierin liegt auch ein kurzfristig zu erreichendes Ziel der Freien Wähler, treten sie doch dafür ein, dass die Ampelschaltungen an den beiden Autobahnzubringern südlich und nördlich von Leutershausen verbessert werden. Dazu ist in den kommenden drei bis sechs Monaten eine Verkehrsanalyse und eine Analyse der Ampelschaltungen geplant.

In den kommenden neuen Monaten, so die Vorstellung der Freien Wähler, soll eine Kommission zum Sporthallenkonzept eingesetzt werden und diese ihre Arbeit abschließen. Dabei trat May dafür ein, dass dieser Kommission nicht nur Mitglieder der Schulen und der großen Sportvereine angehören, sondern sich auch "kleinere Vereine in regelmäßigen Abstimmungsrunden an der Zielfindung beteiligen". Im Neubau des evangelischen Kindergartens, der Ausweisung neuer Baugebiete und dem Breitbandausbau, sah May mittelfristige Projekte der kommenden zwei Jahre.

Einstimmig wählten die 34 erschienenen Mitglieder der Freien Wähler schließlich ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl. Erstmals seit 40 Jahren fehlt dabei mit Fritz Bletzer ein prominenter Name auf der Liste, da der langjährige Gemeinde- und Kreisrat sich aus der Politik zurückzieht. "Lieber Fritz, wir werden Dich nie vergessen. Du bist der Fels in der Brandung für die Freien Wähler", gab der ehemalige Vorsitzende der Freien Wähler, Manfred Kopp, dem scheidenden Gemeinderat mit auf den Weg in den politischen Ruhestand. > siehe "Die FW-Gemeinderatskandidaten"