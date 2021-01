Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Es gibt "Gedenktage" wie den "Tag des Butterbrots", die eher schmunzeln lassen. Auch der "Tag der Handschrift", der am heutigen 23. Januar begangen wird, mag zunächst banal klingen. Und doch ist es ein guter Anlass, darauf aufmerksam zu machen, was Handgeschriebenes eigentlich für eine Bedeutung hat und wie wichtig es auch für die kindliche Entwicklung ist. Die Leutershausener Ergotherapeutin Elke Kumar befasst sich in ihrer Praxis unter anderem mit Schreibproblemen. Der RNZ gegenüber erklärt sie, warum das Schreiben für die kindliche Entwicklung förderlich ist und hält ein flammendes Plädoyer für die Handschrift: "Schreiben ist eine Kulturtechnik, die man nicht vernachlässigen sollte."

In ihrer Leutershausener Praxis behandelt sie Kinder, die beispielsweise aufgrund einer Entwicklungsverzögerung den Stift nicht richtig halten oder sich schwer tun, Buchstaben und Zahlen richtig zu Papier zu bringen. Sie erlebt es aber auch immer mal wieder, dass keine Vorerkrankung dafür ursächlich ist, sondern den Kindern einfach die Übung fehlt. Weil es inzwischen der Alltag so mit sich bringt, Tablets und Co. auf dem Vormarsch sind. "Oft sehen die Kinder gar nicht mehr, wie ihre Eltern etwas handschriftlich verfassen", erklärt Kumar.

Auf Rezept werden aber nur Kinder behandelt, die aufgrund einer Erkrankung oder Entwicklungsverzögerung das Schreiben nicht lernen. Deshalb bietet die Ergotherapeutin auch immer wieder präventive Online-Kurse an, in denen Eltern erfahren, wie sich die Hand- und Schreibmotorik entwickelt und in denen sie Tipps für Fördermöglichkeiten gibt.

"Untersuchungen haben ergeben, dass zwischen 27 und 35 Prozent der Erstklässler Schreibschwierigkeiten entwickeln", erzählt Kumar. Dabei sei das Schreiben ungemein wichtig. So würden dadurch gewisse Gehirnregionen angesprochen, die auch dafür sorgen, dass man sich Dinge besser merken kann. "Lesen lernt man auch durch Schreiben, und Schreiben lernt man auch durch Lesen", erläutert die Ergotherapeutin. Und wenn dann in der Schule nach dem eher motorischen Schreibenlernen auch noch die Rechtschreibung hinzukommt, seien viele Kinder überfordert. "Das ist wie beim Autofahren. Da muss man auch das Fahren beherrschen, damit man sich auf Verkehr und Verkehrszeichen konzentrieren kann", erläutert Kumar.

Im Altersbereich von ein bis zwei Jahren sammeln die Kinder erste Erfahrungen mit Stiften, die aber in der Regel noch mit der ganzen Hand beziehungsweise Faust gehalten werden. Zwischen drei und vier Jahren können sie die Stifte in der Regel schon mit den Fingerspitzen halten. Spätestens mit vier bis fünf Jahren sollte sich dann zeigen, ob die Kinder Links- oder Rechtshänder sind. Und mit fünf oder sechs fangen viele Kinder an, ihren eigenen Namen zu schreiben. Es ist auch das Alter, in dem sie normalerweise im Kindergarten in Vorschulgruppen kommen. Doch aktuell sind solche Programme auch von der Corona-Pandemie ausgebremst. Ob Kumar glaubt, dass dadurch mehr Kinder mit Schreibproblemen zu ihr kommen werden? "Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt", sagt die Ergotherapeutin. Es hänge auch davon ab, wie viel Eltern mit ihren Kindern zu Hause machen.

Dabei rät sie aber an, das Ganze spielerisch zu gestalten und keinen Zwang auszuüben. Oft würden Kinder ein ganz natürliches Interesse am Schreiben, beispielsweise des eigenen Namens, entwickeln. "Und wenn das Kind statt Schwungübungen zu machen, lieber bunte Bilder malt, mit allen Grundformen und Strichen in alle Himmelsrichtungen, reicht das auch schon", findet Kumar. Fördern könne man die Schreiblust auch dadurch, dass man sein Kind ermutigt, selbst den Wunschzettel zu schreiben oder zu gestalten. Oder auch mal gemeinsam eine Postkarte zu verschicken. Hat das Kind beispielsweise ein Problem, das "S" richtig herum zu schreiben, könne man daraus eine Schlange machen, damit es für den Nachwuchs einprägsamer ist.

Aus Sicht von Kumar ist am wichtigsten, dass sich den Kindern die Sinnhaftigkeit des Schreibens erschließt und sie die entsprechende Erfahrung sammeln: "Denn Schreibfähigkeit ist nichts Angeborenes, sie entwickelt sich."

Info: Auf ihrer Homepage unter www.elkekumar.de gibt Elke Kumar unter anderem auch Tipps zu guten und altersgerechten Stiften.