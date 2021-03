Hirschberg-Leutershausen. (ans) Eigentlich wären am Sonntag Kinder mit bunten Sommertagsstecken laut singend durch die Straßen von Leutershausen gezogen. Doch die Veranstaltung, organisiert vom Sing- und Volkstanzkreis (SVK) und der Gemeinde, musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

Aber so ganz ohne Brauchtum geht es beim SVK Leutershausen auch in diesen schwierigen Zeiten nicht. Der Verein ließ es sich nicht nehmen, trotz allem geschmückte Sommer- und Winterbutzen auf die Beine zu stellen. "Wir wollen mit den aktiven Mitgliedern an das Brauchtum erinnern", erklärte SVK-Vorsitzender Jürgen Gustke. Und dazu gehört auch, dass der Winterbutzen verbrannt wird, damit der Sommer kommen kann. Auf dem Grundstück eines Mitglieds des Sing- und Volkstanzkreises am Ende der Hölderlinstraße Richtung Schriesheim wurde der große Strohkegel positioniert und abgefackelt.

Für die in Tracht erschienenen SVK-Mitglieder gab es noch einen Grund zur Freude: Musiker der Kapelle AM spielten vom benachbarten Garten und Balkon aus klassische Sommertagszug-Lieder wie "Winter ade". Gustke bedankte sich und fand es schön, dass die Vereine so zusammenhalten. Und die Gemeinde hatte dafür gesorgt, dass 310 Sommertagsbrezeln, die sonst beim Zug verteilt werden, an die Kindergärten gingen.