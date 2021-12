Wohnraum ist auch in Hirschberg, hier ein Blick auf Leutershausen, knapp. Die Gemeinde will daher neuen schaffen, mit einem Anteil an bezahlbarem Wohnraum. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. "In der nachgefragten Metropolregion Rhein-Neckar und damit auch in Hirschberg ist Wohnraum sehr knapp", stieg Bürgermeister Ralf Gänshirt in die Gemeinderatssitzung am Dienstag ein. Das Gremium fasste daher auch einmütig den Grundsatzbeschluss, sich dem Thema der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum anzunehmen. Dieser war auch Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde am "Kommunalfonds Wohnraumoffensive Baden-Württemberg" teilnehmen kann und entsprechende Beratungsleistungen gefördert bekommt.

Dazu waren in der Sitzung zwei Vertreterinnen der Landsiedlung Baden-Württemberg anwesend: Während Laura Pichl, Projektleiterin beim Kompetenzzentrum Wohnen BW, die verschiedenen Beratungsmodule vorstellte, erläuterte Gitti Nurin, Projektleiterin im Bereich Grundstücksfonds BW, wie ein Grundstücksankauf seitens des Landes funktioniert und was es für die Kommunen dabei zu beachten gilt.

So will das Land die Gemeinden dabei unterstützen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das funktioniert so: Das Land kauft "nach Absprache mit der Gemeinde", wie Nurin betont, das Grundstück und bevorratet es für die Kommune maximal fünf Jahre. Erworben wird das Areal zu "marktüblichen Preisen", die Landsiedlung lasse hierfür ein eigenes Gutachten erstellen.

In diesen drei bis maximal fünf Jahren muss Baurecht geschaffen werden, es sei, denn es besteht schon. Dann veräußert sie es an die Gemeinde oder aber an einen Investor, der sich verpflichten muss, via städtebaulichem Vertrag auch "gemeinwohlorientierten Wohnraum" auf besagtem Areal zu schaffen. Dabei kümmert sich die Landsiedlung um alle Formalia wie Vertragsabschlüsse und steht den Kommunen als Lotse zur Seite.

Mindestens 30 Prozent der Geschossfläche müssen laut der Projektleiterin für bezahlbaren Wohnraum vorgehalten werden. Und dass das Land die Kommune überhaupt unterstützt, ist auch an gewisse Voraussetzungen gekoppelt. So muss sie nachweisen, dass Bedarf an bezahlbarem Wohnraum besteht. Und sie muss, denn für diese ist das Programm gedacht, zu den finanzschwächeren Gemeinden gehören.

"Wie das festzustellen ist?", will Matthias Dallinger (CDU) wissen und gibt zu bedenken, dass Hirschberg zwar "gefühlt" finanzschwach sei, aber das ja jemand auch ganz anders beurteilen könnte. "Beispielsweise durch die Steuerkraftquote, die zwischen 60 und 100 Prozent liegen muss", erläutert Nurin. Es gelte dabei das Datum der Antragsstellung. Kämmerin Claudia Keil machte schon in der Sitzung deutlich, dass Hirschberg dort hineinfällt. Wie sie auf RNZ-Anfrage mitteilte, beträgt die Steuerkraftquote im aktuellen Haushaltsjahr 72,7 Prozent. Damit gehört Hirschberg nach den Kriterien der Landsiedlung zu den finanzschwächeren Kommunen. Im nächsten Jahr werde mit einer ähnlichen Quote gerechnet, so Keil. Sie sei der Quotient aus der Steuerkraft- und der Bedarfsmesszahl (A+B).

Bauamtsleiter Rolf Pflästerer wollte wissen, wie denn festgestellt werde, ob der Mietpreis für den bezahlbaren Wohnraum unter dem der ortsüblichen Miete ist, wie von der Landsiedlung vorgeschrieben. "Wir haben hier ja keinen Mietspiegel." Es gebe auch andere Vergleichspunkte, so Nurin. Man könne sich beispielsweise die Angebote bei Neuvermietungen ansehen.

Und Bürgermeister Ralf Gänshirt erkundigte sich, was denn passiere, wenn die Gemeinde innerhalb der fünf Jahre feststelle, dass sie beispielsweise aus haushalterischen Gründen das Grundstück doch nicht erwerben könne. Aus solchen objektiven Gründen sei ein Ausstieg möglich, erläuterte Nurin. Das Grundstück werde dann vom Land auf dem freien Markt verkauft.

Christian Würz (CDU) erkundigte sich, ob das Land denn bei den Preisen überhaupt mitgehen könne wie beispielsweise ein privater Erwerber. Da räumte Nurin ein, dass es natürlich Grenzen gebe, und der Ankauf sich nach dem aktuellen Verkehrswert richte. Steigen die Grundstückspreise innerhalb der fünfjährigen Bevorratung, verkauft das Land dennoch das Areal an die Kommune zum Ankaufspreis weiter. Schließlich geht es dem Land hier nicht um Gewinnmaximierung.

Werner Volk (FW) wollte wissen, wie es sich denn verhält, wenn zwei nebeneinander liegende Grundstücke erworben werden, ob man dann den prozentualen Anteil an bezahlbarem Wohnraum aufteilen könne. Das sei möglich, bestätigte die Projektentwicklerin, es könne nur schwierig werden, wenn diese auseinanderliegen. Dies müsste dann im Einzelfall geprüft werden.

Mit der Präsentation dieser Option zeigte sich der Bürgermeister am Ende sehr zufrieden: "Das ist ein tolles Angebot und ein super Paket, das das Land da geschnürt hat."