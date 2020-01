Hirschberg-Großsachsen. (ze) Manches Mitglied der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen mag sich über die Ansetzung eines Festgottesdienstes zur Einführung von Pfarrer Friedel Goetz am Samstag gewundert haben. Schließlich ist er bereits seit über einem Jahr in der Gemeinde tätig. "Bisher war Friedel Goetz Pfarrer auf Probe, seit Jahresbeginn hat er nun die Pfarrerstelle in Großsachsen inne", erläuterte die Dekanin im Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim, Monika Lehmann-Etzelmüller, den Gottesdienstbesuchern in der voll besetzten evangelischen Kirche. Damit war der Hintergrund für den Festgottesdienst, den sie leitete, klar.

Die Einführung eines Pfarrers sei vor allem ein Rechtsakt, so die Dekanin. Laut Landeskirche ist daher aus rechtlicher Sicht der wichtigste Teil des Festgottesdienstes die Verlesung der Urkunde. "Auf die Pfarrstelle in Großsachsen berufe ich mit Wirkung von 1. Januar 2020 Friedel Goetz, der Landesbischof", verlas Lehmann-Etzelmüller dieselbe. Sie stellte die Frage in den Raum: "Was brauchen wir, um gute Pfarrer zu sein?" Die Antwort darauf gab sie sogleich, denn es sei nichts anderes als die Liebe. Wenn daher Goetz sagen könne, er habe sein Herz an Großsachsen verloren, sei schon Vieles gewonnen.

Dabei sei der Beruf des Pfarrers in den letzten Jahren immer komplexer geworden. Neben der Begleitung von Menschen seien vielfältige Anforderungen hinzugekommen. So hätten etwa die Kinder in der Schule nur noch wenig Ahnung davon, wer Jesus war. Zudem müssten sich die Pfarrer heutzutage um Haushaltslöcher oder die Gemeindehäuser kümmern. "Wie kriege ich das nur hin?", habe Goetz sie im persönlichen Gespräch gefragt. Die Antwort darauf habe einst Martin Luther mit dem Satz "Die Liebe ist mir einfach geschenkt" gegeben. Denn so habe er die Liebe Gottes verstanden. Daher sei die Feststellung "Ich bin geliebt" hilfreich, etwa bei Selbstanklagen, wenn man einen Fehler macht.

Auch wusste Lehmann-Etzelmüller, dass sich Goetz in der Großstadt Mannheim, wo er zunächst gewirkt hatte, sehr wohl gefühlt hatte. Daher sei der Wechsel ins wesentlich kleinere Großsachsen ein einschneidender Schritt gewesen.

Deshalb zeigte sich Lehmann-Etzelmüller sehr erfreut darüber, dass Goetz das Angebot des Kirchengemeinderats angenommen hatte und die Pfarrstelle in der Gemeinde übernahm. "Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt", betonte die Dekanin. Weiter wandte sie sich an die Kirchengemeinde: "Ermöglichen Sie Ihrem Pfarrer Freiräume, auch wenn es hier viel zu tun gibt." Sie wies darauf hin, dass Goetz etwa Zeit für seine junge Familie benötige.

Nachdem mit einem "Ja, mit Gottes Hilfe" Goetz bekräftigt hatte, dass er das Amt des Pfarrers in Großsachsen annehmen wolle und ebenso die Mitglieder des Kirchengemeinderats sowie die Gottesdienstbesucher stellvertretend für die gesamte Kirchengemeinde genauso bestätigten, dass sie Friedel Goetz als Pfarrer annehmen werden, ergriff dieser das Wort.

"Das wird sicherlich eine große Aufgabe", sagte er. Goetz war sich darüber im Klaren, dass nun eine große Verantwortung auf ihn zukommt. "Ich weiß, dass ich nichts weiß", zitierte er den griechischen Philosophen Sokrates. Er wies damit darauf hin, dass klare und inhaltsvolle Gespräche mit den Gemeindemitgliedern notwendig sind, damit er erfahren kann, was in der Gemeinde zukünftig passieren soll.