Startschuss für sonnige Zeiten: Am traditionellen Frühlingslauf in Leutershausen nahmen bei sommerlichen Temperaturen Läufer und Walker, teilweise samt Haustieren, die Strecken über fünf, sechs und zehn Kilometer auf sich. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Beim 29. Frühlingslauf des Laufsportvereins Leutershausen (LSP) gab es einen Vorgeschmack auf das, was der Sommer in den kommenden Monaten hoffentlich zu bieten haben wird. Ein strahlend blauer Himmel, von dem die Sonnenstrahlen auf die Strecke schienen, und Temperaturen von über 20 Grad sorgten für beste Bedingungen auf den Strecken rund um das Sportzentrum in Leutershausen.

Nach dem nicht zu überhörenden Böllerschuss als Startzeichen, das wie immer der Schützenverein Hirschburg gab, ging es für die 88 erwachsenen Läufer und Walker los auf die verschiedenen Strecken. Die Teilnehmer konnten zwischen einer fünf und zehn Kilometer langen Strecke wählen, für die Walker galt es, sechs Kilometer zu absolvieren.

Einige Läufer hatten sich mit ihren Hunden auch tierische Begleitung mitgebracht. Den Hunden gefiel das Spektakel augenscheinlich, sie liefen mit den schnellsten Läufern um die Wette. Da musste "Herrchen" oder "Frauchen" den Vierbeiner erst einmal etwas bremsen, denn mit dem tierischen Tempo konnten nicht alle gleich mithalten. Auf die etwas bequemere Art begleitete auch ein kleiner Junge seinen Vater auf die Fünf-Kilometer-Strecke: auf einem Laufrad.

Mit Thomas Herdner (GLH) und Jörg Mayer (Freie Wähler) nahmen auch zwei Gemeinderäte aus Hirschberg am Frühlingslauf teil. Bürgermeister aus den Nachbargemeinden, die manchmal schon den Frühlingslauf absolviert hatten, wurden jedoch nicht gesichtet. Auch der vom Heuschnupfen geplagte Hirschberger Bürgermeister Manuel Just verzichtete auf eine Teilnahme. Ganz ohne Beteiligung der Familie Just fand der Frühlingslauf aber nicht statt, denn Töchterchen Mira nahm die kürzere Strecke für die Kinder erfolgreich in Angriff.

Bei der Länge der Strecke für die Kinder gab es kurzfristig eine kleine Programmänderung. Da sich viele jüngere Kinder unter den 28 Junior-Läufern befanden, hatte man sich dazu entschlossen, diese nur 800 statt der ursprünglich vorgesehenen 1500 Meter laufen zu lassen. Das minderte den Spaß an der Veranstaltung aber keineswegs. Voll motiviert gingen die Kinder auf die Strecke rund um das Sportzentrum, oftmals begleitet von ihren Eltern.

Im Gegensatz zu den Erwachsenen gab es hier auch eine Zeitmessung durch den LSP. Nach drei Minuten und 42 Sekunden kam die Siegerin ins Ziel, dicht gefolgt von einem ihrer männlichen Konkurrenten. Bis dann die Jüngsten die Ziellinie überquerten, dauerte es noch einige Zeit. So manchem hing dabei buchstäblich die Zunge aus dem Hals. Bei den sommerlichen Temperaturen war Bewegung jeder Art nun einmal eine schweißtreibende Angelegenheit, weshalb die Versorgung der insgesamt 116 Läufer und Walker mit Getränken auch besonders wichtig war.

"Wir haben bei der Baumschule Huben noch eine weitere Getränkestelle für die 10.000- Meter-Läufer eingerichtet", wies der Vorsitzende des LSP, Richard May, darauf hin, dass nicht nur im Zielbereich stilles Wasser für die Läufer zur Verfügung stand. Diese nahmen das Wasser auch nur allzu gerne an, entweder um den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu regulieren oder um es zur Abkühlung über den erhitzten Kopf zu schütten. "Früher haben wir auch isotonische Getränke angeboten, aber die wurden von den Läufern gar nicht so gerne genommen", erklärte May die Beschränkung der Getränkeauswahl.

Zur Kalorienaufnahme ging es dann in das benachbarte Schützenhaus, wo das Kuchenbuffet bereits auf die Sportler wartete. Wieder einmal hatten die Mitglieder des LSP für reichlich Auswahl gesorgt. Somit konnten die Betreuer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Hirschberg nach getaner Arbeit noch mehr als nur ein Stückchen Kuchen bekommen. Diese waren als letzte ins Schützenhaus gekommen, da sie bis zuletzt hinter den Läufern fuhren, um im Notfall helfen zu können.