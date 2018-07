Am OEG-Bahnhof "Stahlkreuzung" gibt es überdachte Fahrradstellplätze. Im Sport- und Freizeitzentrum sollen sie erst kommen, wenn die Flüchtlingsunterkunft in drei Jahren in eine Sozialunterkunft umgewandelt wird. Foto: Hofmann

Von Maren Wagner

Edingen-Neckarhausen. Sie wollten den Eindruck einer Sonderbehandlung verhindern, jetzt sieht Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste sie kommen, aber anders als gedacht. Der Technische Ausschuss lehnte es in seiner jüngsten Sitzung ab, eine Überdachung der Fahrradständer an der geplanten Flüchtlingsunterkunft am Sport- und Freizeitzentrum sofort zu bauen. Für Hoffmann unverständlich: "Ich halte das nicht für gerecht und ethisch vertretbar."

Hintergrund Die Novelle: Die Verpflichtung, bei bestimmten Bauvorhaben Fahrradstellplätze herzustellen, gilt seit der Änderung der Landesbauordnung (LBO) 2015. Unterschieden wird laut Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises zwischen Stellplätzen für Wohnungen gemäß §35 LBO und gemäß §37 LBO zwischen Stellplätzen für andere Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrrädern zu [+] Lesen Sie mehr Die Novelle: Die Verpflichtung, bei bestimmten Bauvorhaben Fahrradstellplätze herzustellen, gilt seit der Änderung der Landesbauordnung (LBO) 2015. Unterschieden wird laut Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises zwischen Stellplätzen für Wohnungen gemäß §35 LBO und gemäß §37 LBO zwischen Stellplätzen für andere Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrrädern zu erwarten ist. § 35 "Wohnungen": Eine Sozialunterkunft gilt als Wohngebäude, weil sie dauerhaft genutzt wird. Dafür müssen laut Landesbauordnung für jede Wohnung zwei wettergeschützte Fahrrad-Stellplätze zur Verfügung stehen. Erreicht wird das durch eine Überdachung. § 37 "Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder": Hierunter fällt eine Unterkunft für Flüchtlinge, die keine Dauernutzung vorsieht. Laut LBO müssen Fahrrad-Stellplätze in solcher Zahl bereitgestellt werden, "dass sie für die ordnungsgemäße Nutzung der Anlagen ausreichen". Eine Überdachung ist aber nicht notwendig. mwg

Eigentlich war die Überdachung längst vom Tisch. In seiner Juli-Sitzung hatte sie der Gemeinderat auch mit den Stimmen der Grünen abgelehnt. Damals hieß es noch, der Wetterschutz sei eine Zusatzausstattung, die rund 46.000 Euro hätte kosten sollen. Zu viel für die Gemeinde, die für die 19 Wohnungen in Modulform-Gebäuden rund 2,8 Millionen Euro ausgeben muss und ohnehin klamm bei Kasse ist.

Dann aber meldete sich das Baurechtsamt und brachte kurzzeitig Wallung in die Verwaltung. Beim Landratsamt nämlich lief das Bauvorhaben noch als Sozialunterkunft. Bei dieser Art Wohnnutzung, die dauerhaft ausgelegt ist, verlangt die Landesbauordnung seit der Novelle 2015, dass Fahrradstellplätze wettergeschützt sind, also ein Dach haben. Die Gemeinde, so forderte die Behörde, müsse diese sofort einplanen.

Dementsprechend las sich auch die Beschlussvorlage für den Ausschuss. Die Mitglieder sollten die Überdachung genehmigen, die Verwaltung wollte weitere Angebote dazu einholen und den Auftrag dann an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. Wenige Tage vor der Sitzung aber setzte sich die bürokratische Maschinerie erneut in Gang.

Denn die Gemeinde baut derzeit überhaupt keine Sozialunterkunft, sondern zunächst eine Flüchtlingsunterkunft. Weil diese schnell zur Verfügung stehen müssen, gibt es Sonderregelungen. Unter anderem werden keine überdachten Fahrradstellplätze benötigt.

So ist das auch in anderen Gemeinden geschehen. In Hirschberg sollen in der Containeranlage in der Ladenburger Straße bald bis zu 48 Menschen leben. Hier sind keine wettergeschützten Fahrradstellplätze nötig, weil die Unterkunft zunächst nur auf fünf Jahre ausgelegt ist. In Schriesheim sind vor Kurzem die ersten Menschen in die Anschlussunterbringung im Dossenheimer Weg eingezogen. Sie haben keine Überdachung für ihre Räder, weil es sich um eine Sammelunterkunft handelt, die Bewohner haben gemeinschaftliche Toiletten, Duschen und Küchen.

Die vorläufige Baugenehmigung in Edingen-Neckarhausen gilt drei Jahre, dann soll die Flüchtlingsunterkunft in eine Sozialunterkunft umgewandelt werden. Damit läuft der Komplex im Behördendeutsch unter "Dauerwohnen" und muss auch überdachte Fahrradstellplätze haben. Das alles machte Dominik Eberle vom Bauamt der Gemeinde im Ausschuss deutlich. Dennoch wollten sich die meisten Mitglieder mit dem Wetterschutz noch Zeit lassen. Auch weil bei der Umwandlung zur Sozialunterkunft für jede Wohnung ein Abstellraum nachgewiesen werden muss. Die fehlen bislang ebenfalls.

"Wenn wir gefordert sind, etwas zu tun, dann werden wir das auch tun", sagte Wolfgang Jakel von der SPD. Das aber sei erst in einigen Jahren der Fall. Thomas Hoffmann war damit nicht zufrieden. "Ich sehe es nicht ein, dass wir Flüchtlinge schlechter stellen als alle anderen", sagte er. Das wollte Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste nicht so stehen lassen. "Uns kann niemand vorwerfen, wir hätten kein Herz für Flüchtlinge", sagte Herold, "Ich meine, wir lassen noch ein bisschen Zeit über die Entscheidung gehen, und dann können wir relativ leicht die Nachweise schaffen." Auch weil bislang niemand wisse, ob sich die Landesbauordnung in den kommenden drei Jahren nicht erneut ändert.

Wenn kommende Woche die Erschließungsarbeiten für die Flüchtlingsunterkunft beginnen, bleibt damit also alles so, wie es vor der Sitzung des Technischen Ausschusses war. Die Wohn-Module stünden bereits bei der Firma Variahome im Allgäu, sagte Eberle vom Bauamt gestern. Wenn alles nach Plan läuft, könnten sie bis Ende Oktober nach Edingen-Neckarhausen gebracht und aufgebaut werden. Bis Ende des Jahres werden dann auch die Fahrradständer der rund 100 Bewohner aufgestellt. Bleibt zu hoffen, dass es dann nicht regnet.