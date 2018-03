Weinheim. (RNZ) Auch in Zeiten von Führungswechseln geht die Feuerwehrarbeit auf Weinheims Straßen unvermindert weiter. So mussten die Einsatzkräfte am Sonntagvormittag in die Institutstraße ausrücken. Dort kauerte Katzendame Evi auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses, von dem sie nicht mehr herunterkam. Die Wehrleute brachten die Drehleiter in Stellung. Evi beobachtete dies zunächst und ließ sich dann "dankbar aus luftiger Höhe abholen", wie es im Einsatzbericht heißt. Evis sichtlich erleichterte Besitzer nahmen das Tier schließlich entgegen.

Einer der weiteren Einsätze vom Wochenende fällt wohl unter die Kategorie "Ärgernis": Bereits am späten Samstagabend waren Einsatzkräfte der Feuerwehr gemeinsam mit Mitarbeitern eines Rettungsdiensts in die Flüchtlingsgemeinschaftsunterkunft "Freiburger Straße" geeilt. Die Bewohner hatten das zum wiederholten Mal von einem Alarm betroffene Gebäude trotz entsprechender Warnsignale nicht verlassen.

Ein mit Atemschutzgerät ausgerüsteter Trupp rückte vor. Ergebnis: Unter den Rauchmeldern war geraucht worden. Die Anlagen wurden zurückgestellt, der Sicherheitsdienst informiert.