Edingen-Neckarhausen. (joho) Letztmalig unter dem Vereinsnamen "Tennisclub 1974 Grün-Weiß Edingen" führten die Mitglieder vergangene Woche ihre Jahreshauptversammlung durch, die den Beginn des Tennisjahres markiert. Dabei bestätigten die Sportler nicht nur ihre Vorstände im Amt. Sie änderten auch im Hinblick auf den bevorstehenden Umzug ins neue Tenniszentrum am Sportzentrum und die Aufnahme von Tennisfreunden aus Neckarhausen den Vereinsnamen.

Vier Varianten standen zur Auswahl: "Erster Tennisclub Edingen-Neckarhausen", "TC Neckarwiesel Edingen-Neckarhausen" und "TC Filzkugel Edingen-Neckarhausen" wurden vom Vorstand vorgeschlagen. Von Alois Löhrhoff kam die Variante "TC Aufschlag 1974 Edingen-Neckarhausen". Mit 39 von möglichen 47 Stimmen erhielt "Erster Tennisclub Edingen-Neckarhausen" die Mehrheit. "Mein Geschäftsbericht ist diesmal eher etwas kürzer, da wir uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern in die Zukunft blicken wollen", sagte TC-Vorsitzende Diana Klumpp. Sie berichtete, dass die neue Tennisanlage wohl Ende März fertig und ab Mai bespielbar ist.

Sportwart Günter Schäfer berichtete von einer eher mittelmäßigen Saison. So seien die Damen 40 in der Kreisliga "mäßig erfolgreich" gewesen, die Damen 50 mit dem DJK aber hätten sich auf den zweiten Platz in der Bezirksklasse gekämpft. Für die Herren reichte es für einen Mittelfeldplatz in der Kreisliga, die Herren 55 mussten sich aus der Bezirksliga verabschieden. In der kommenden Saison gehe man mit mehr Mannschaften und Spielern an den Start.

Mit der Übernahme der neuen Anlage werde man mit mehr Kosten zurechtkommen müssen, sagte Kassenwart Eberhard Wolff. Damit begründete er die Änderung der Beitragssatzung, die mit einer Erhöhung der Beiträge einhergeht. 10.000 Euro müssten pro Jahr inklusive Rücklagen aufgebracht werden, so Wolff. Daher wird der Beitrag für Jugendliche unter 18 Jahren um fünf Euro auf 50 Euro steigen, Erwachsene zahlen statt 135 Euro nun 190 Euro. Dem gaben die Mitglieder bei zwei Gegenstimmen ihr Placet.

Wahlen

> Vorsitzende: Diana Klumpp

> Stellvertreter: Waltraud Weißer

> Schriftwartin: Diana Schneck

> Kassenwart: Eberhard Wolff

> Kassenprüfer: Georges Wild, Ägidius Schönstein.

> Sportwart: Günter Schäfer

> Beisitzer: Georges Wild, Eduard Saint i Canal, Bernd Hund

> Datenschutz: Simon Weißer

> Wirtschaftsausschuss: Norbert Haubitzer, Günter Fath

Ehrungen

> 45 Jahre: Dirk Treiber, Professor Karl Kollnig (Gründungsmitglieder)

> 43 Jahre: Walter Hartmann

> 42 Jahre: Heinz Noe

> 40 Jahre: Wolfgang Kneip, Elisabeth Kollnig, Peter Kap, Arno Matschuk