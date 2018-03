Von Günther Grosch

Weinheim. Kein Wenn und kein Aber: Alkohol ist die Alltagsdroge Nummer eins in der westlichen Welt. Kein Rauschmittel gehört derart selbstverständlich dazu, sei es in Form von Bier, Wein oder Schnaps. Aber auch keines verursacht mehr Probleme. Deshalb war am 1. März 2010 - insbesondere zum Schutz Jugendlicher - in Baden-Württemberg ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot für Ladengeschäfte aller Art verhängt worden. In der Nacht auf heute ist das Verkaufsverbot gefallen.

Städte und Gemeinden sollen ab sofort selbst entscheiden können, ob und an welchen öffentlichen Plätzen sie den Konsum von Alkoholverbieten. Solche gezielten Verbote seien für den Jugendschutz besser geeignet, glaubt die Politik. Damit würden Brennpunkte gezielt angegangen; Tankstellen und Einzelhandel aber nicht mehr unter Generalverdacht gestellt.

Die Suchtgefahren bleiben: Mehr als 1,3 Millionen Menschen gelten allein in der Bundesrepublik als alkoholabhängig. Bis zu 80.000 Frauen und Männer sterben jedes Jahr direkt oder indirekt an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums, nennt Heinz Schröder von der Suchtberatungsstelle Weinheim erschreckende Zahlen. In derzeit fünf Gruppen "Anonymer Alkoholiker" treffen sich hier jede Woche pro Gruppe fünf bis zehn Menschen, um von ihrer Sucht loszukommen.

Herr Schröder, wie sieht die Suchtberatungsstelle die Aufhebung des flächendeckenden Alkoholverkaufsverbots von 22 bis 5 Uhr?

In Übereinstimmung mit der Landesstelle für Suchtfragen in der Liga der freien Wohlfahrtspflege mit durchaus gemischten Gefühlen. Zu hoher Alkoholkonsum zählt zu den gravierendsten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Wir halten die Abschaffung für kontraproduktiv. Mit der Aufhebung hat die Regierung lediglich die offensichtlichen Auswirkungen missbräuchlichen Alkoholkonsums im Blick, nicht aber das Geschehen hinter den Wohnungstüren. Das Statistische Landesamt zählt jährlich 1500 Sterbefälle durch rein alkoholbedingte Todesursachen.

Was befürchten Sie?

Unter Präventionsexperten ist unstrittig, dass mehr verfügbarer Alkohol mehr Konsum und mehr Schäden nach sich zieht. Die frühzeitige Sterblichkeit vor 65 Jahren durch Alkohol liegt bei Männern um sieben Prozent. Die verlorenen Lebensjahre bei sechs Prozent.

Wie sieht es bei Jugendlichen aus?

Selbst geringfügige Beschränkungen der Verfügbarkeit von Alkohol verringern Gewaltexzesse und bringen einen gesundheitlichen Nutzen.

Wodurch können wirkungsvolle Veränderungen erzielt werden?

Veränderungen sind über das Einwirken auf die Verhältnisse deutlich leichter und schneller zu erzielen als über das individuelle Verhalten. Durch das Absenken der Promille-Grenze beim Autofahren etwa ist die Unfallstatistik deutlich gesunken. Durch einen Appell an das Verhalten wäre dieser Erfolg so niemals zu erreichen gewesen.

Worin bestehen Ihre Erfahrungen, gerade mit Blick auf Heranwachsende?

Meine Mitarbeiter und ich können nicht nachvollziehen, warum das Alkoholverkaufsverbot wieder gekippt wurde. In Weinheim deuten die Erkenntnisse von Polizei und Stadt klar darauf hin, dass sich die alkoholbedingten neuralgischen Punkte rund um Tankstellen oder an anderen Brennpunkten wie etwa am Stahlbad oder der Straßenbahnhaltestelle Händelstraße weitgehend aufgelöst haben. Jetzt geht alles wieder von vorne los und die Bachgass’ runter. Hinzu kommt noch ein Zweites: Krakeelen, Pöbeleien und mutwilliges Zerstören. Es kann nicht sein, dass sich jemand auf Kosten anderer ausleben kann. Letztlich stirbt nicht, wie Verbotsgegner sagen, die Freiheit. Es leidet das Gemeinwesen, das auf gegenseitige Rücksichtnahme aufgebaut ist.

Wie sieht es in ihren Augen mit den "Vorratskäufen" vor 22 Uhr aus?

Entgegen anderer Behauptungen haben nachweislich kaum Hamster- oder Vorratskäufe stattgefunden. Vor allem aber: Die mit Alkoholexzessen oder Komasaufen verbundenen Krankenhauszahlen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 19 Jahren und bei den 20- bis 24-Jährigen sind in Baden Württemberg seit dem Alkoholverkaufsverbot um sieben Prozent zurückgegangen. Im übrigen Bundesgebiet dagegen, wo es bis auf Bayern kein Verbot gibt, stagnieren diese Zahlen oder sind sogar gestiegen.

Wie lautet Ihr persönliches Fazit?

Aus Sicht der Vorbeugung ist die Aufhebung des Verkaufsverbots kein gutes Signal. Es kann nicht sein, dass eine gute und wirksame Strategie mit bedeutsamer volksgesundheitlicher Wichtigkeit für die Umsätze von Tankstellen und Supermarktketten geopfert wird.