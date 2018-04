Auf den Grundstücken 28 und 30 in der Fichtenstraße will die Firma GBW Bau- und Immobiliengesellschaft ein Mehrfamilienhaus errichten. Ursprünglich war ein Baukörper mit elf Wohnungen geplant. Das wurde abgelehnt. Der neue Entwurf sieht nun zwei getrennte Gebäude vor. Der Technische Ausschuss befasst sich heute Abend mit der Bauvoranfrage. Foto: sti

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es ist ein Bauvorhaben, das an Grenzen stößt. Nicht nur räumlich, wie die Anwohner in der Fichtenstraße in Neckarhausen meinen, sondern auch, was die Akzeptanz betrifft. Gegen das Projekt der Firma GBW Bau- und Immobiliengesellschaft aus Heddesheim, die auf den Grundstücken 28 und 30 ein Zehn-Familien-Haus mit Tiefgarage errichten will, laufen die Anwohner Sturm. Den Einspruch des benachbarten Obstbaubetriebs Hauck, der Auswirkungen für die Zukunft fürchtet, haben 128 Anwohner unterschrieben. Das erklärt Geschäftsführer Jörg Hauck in einem offenen Brief an Gemeinderäte und Bürgermeister Simon Michler. Das Schreiben liegt der RNZ vor.

Auf Empfehlung des Technischen Ausschusses (TA) hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung im März beschlossen, eine Veränderungssperre über den alten Bebauungsplan aus den späten 60er Jahren zu legen. Zudem sollten neue und noch zu definierende Planinhalte aufgestellt werden. Mit der Veränderungssperre geht einher, dass unter anderem Vorhaben im Sinne des Paragrafen 29 Baugesetzbuch nicht ausgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen.

Wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann der Gemeinderat eine Ausnahme von der Veränderungssperre erteilen. Mit der Bauvoranfrage will die GBW nun klären lassen, ob der TA, der heute Abend tagt, dem Vorhaben eine solche Ausnahmegenehmigung erteilen würde.

Dabei legt das Unternehmen aus Heddesheim einen geänderten Entwurf vor. Ursprünglich geplant war ein Baukörper mit einer Länge von 30 Metern, rund zwölf Metern Höhe und elf Wohnungen. Jetzt sollen es zwei getrennte Gebäude werden, die im Abstand von fünf Meter zueinander stehen und über ein um 5,23 Meter zurückgesetztes gläsernes Bauteil verbunden sind. In diesem sind Treppenhaus und Fahrstuhl untergebracht. Bei einer Grundstücksgröße von rund 1170 Quadratmetern würde sich die maximal zulässige Grundfläche auf 469 Quadratmeter belaufen. Tatsächlich, so formuliert es das Bauamt in der Beschlussvorlage für den Ausschuss, betrage die geplante Überbauung nur 386 Quadratmeter und sei somit um 83 Quadratmeter unterschritten.

Nach Auffassung der Verwaltung fügt sich das nun beantragte Gebäude von der Traufhöhe, Kubatur und Ausnutzung des Baugrundstücks in die Umgebungsbebauung ein. Die geplante Tiefgarage, in der für jede Wohnung zwei Stellplätze nachgewiesen werden, sieht Bauamtsleiter Horst Göhrig als Vorteil. Unter anderem blieben so die öffentlichen Stellplätze an der Straße vorhanden.

Göhrig verwahrt sich gegen weitere Vorwürfe von Jörg Hauck, er habe die Einspruchsfrist von vier Wochen für die Anwohner verkürzt. "Ich habe die Angrenzerbenachrichtigung bewusst am Gründonnerstag verschickt, damit sie sich kurz nach Ostern melden können", sagt der Bauamtsleiter. Am 28. oder 29. März sei die Benachrichtigung zugestellt worden, am 3. April seien "die Leute wieder da gewesen".

Er habe zudem genau das getan, was der Gemeinderat im März beschlossen hatte: Demnach sollte noch kein Planungsauftrag ergehen, sondern man wollte erst die neuen Entwürfe der GBW abwarten. Lehnt der TA die Ausnahme von der Veränderungssperre ab, weil er meine, auch die neuen Gebäude fügten sich nicht in die Umgebung ein, werde das Landratsamt auch keinen positiven Bauvorbescheid erteilen, sagte Göhrig. Dann müsse der Gemeinderat entscheiden, welche Inhalte er sich für das Gebiet in der Fichtenstraße vorstelle.

Die Argumente von Jörg Hauck, der in den neuen Plänen keine Verbesserung erkennen kann und der durch das Bauvorhaben betriebswirtschaftliche und verkehrsbedingte Nachteile fürchtet, habe er mit diesem ausführlich diskutiert, sagte Göhrig. Verkehrsprobleme aber spielten im Baurecht keine Rolle. "Mir geht es nur um die Sache, darum, das Baurecht anzuwenden und keine privaten Dinge einfließen zu lassen", sagt der Bauamtsleiter.

Nach RNZ-Informationen herrscht bei Anwohnern auch generell Misstrauen gegen den Bauträger GBW, der dieselbe Anschrift wie die Treugrund Bauträgergesellschaft Heddesheim hat. Die Treugrund realisierte einst die Gebäude "Im Anker". Und daraus sollen noch Rückforderungen von Käufern existieren. Die GBW wahrscheinlich war laut "Moneyhouse Deutschland", einem Unternehmen, das ein Online-Nachschlagewerk für Handelsregister- und Wirtschaftsinformationen betreibt, im November 2015 nach Liquidation gelöscht worden.

GBW-Architekt Marcelo Thiermann sagte der RNZ, GBW und Treugrund seien gänzlich unterschiedliche Firmen. Er sagte auch, seine Aufgabe sei es, zwischen Anwohnern und Gemeinderat "etwas zu vermitteln": "Deswegen haben wir auch neue Pläne vorgelegt. Wir wollen das Projekt zeitnah durchziehen, haben aber auch noch gewissen Handlungsspielraum." Man sei kompromissbereit, so Thiermann. Dennoch müsse man auch sehen, dass sich die GBW an den Bebauungsplan halte. "Das Baurecht ist ein Faktum, auf das sich auch wirtschaftliche Erwägungen stützen." Für die Grundstücke in der Fichtenstraße gebe es einen Vorvertrag, hier sei bereits investiert worden.

Info: Die Bauvoranfrage zum Neubau des Mehrfamilienhauses steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr im Bürgersaal im Edinger Rathaus.