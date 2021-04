An den beiden Grundschulen ist die Schnelltestung der Schüler – wie hier an der Oberndorff-Schule in Neckarhausen – bereits vergangene Woche angelaufen, in den Kindergärten und Krippen startet sie jetzt. Die Gemeinde versorgt die Betreuungseinrichtungen, erwartet aber Lieferengpässe. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ab Montag werden in den beiden Grundschulen, den Kindergärten und Kindertagesstätten im Ort zweimal wöchentlich Kinder, Lehrer, Betreuungskräfte und sämtliches Personal auf das Corona-Virus getestet. In den Schulen in Baden-Württemberg zählt der Schnelltest auf dem Weg zurück in den Präsenz- oder wenigstens den Wechselunterricht zur Pflicht. Damit sind allerdings Schwierigkeiten verbunden. "Wir haben zu wenig Material", sagt Renate Wacker, Leiterin der Edinger Pestalozzi-Schule, die bereits seit vergangener Woche ihre Schüler im Wechselbetrieb testet. Die Erst- und Zweitklässler werden dabei von einem ehrenamtlichen Helferteam unterstützt, die Schüler der dritten und vierten Klassen dürfen sich unter fachlicher Anleitung selbst testen.

Bis vor Kurzem konnten sich Lehrer und Mitarbeiter der Schule noch über die Kooperation mit der Park-Apotheke testen lassen. Das ist jetzt vorbei. Nun werden sie über das Test-Kontingent der Schule mitversorgt. "Es ist gut angelaufen bei uns", berichtet Wacker. Doch sie sagt auch, das "Drumherum" sei der "Wahnsinn". Seitenlange Erklärungen müssen ausgefüllt und Listen geführt werden, welche Schülergruppen wann, wie und von wem getestet werden. Dazu kommen Ehrenamtsbescheinigungen und Verschwiegenheitserklärungen.

"Es ist ein unglaublicher Papierkram allein zu Corona", sagt Wacker. Und betont: "Dieser Bürokratismus macht uns alle." Sie ist dankbar über das ehrenamtliche Team aus medizinischen Berufen: Vier Helfer unterstützen montags, vier weitere mittwochs. In der Neckarhäuser Oberndorff-Schule ist die Testung ebenfalls schon angelaufen. "Wir haben ab Montag die Zweit- und Viertklässler im Präsenzunterricht mit jeweils zwei Zeitstunden am Tag", schildert Schulleiterin Angelika Engelhardt.

Die ersten und dritten Klassen seien mit Testmaterial für zu Hause versorgt worden. Dort testen sich die Kinder unter Anleitung selbst. "Wir haben die Eltern informiert und uns Helfertandems geholt", sagt Engelhardt. Und betont: "Wir fühlen uns sehr gut unterstützt durch die Gemeinde." Derzeit sei alles noch "schwer planbar", und sie meint damit die weitere Planung des Unterrichts bis zum Sommer.

Im katholischen St.-Martin-Kindergarten in Edingen sind vergangene Woche Schnelltests von der Gemeinde angekommen. "Noch sind sie nicht ausreichend", stellt Kindergartenleiterin Jutta Melbert fest. Zwei Tests pro Woche gebe man an die Eltern – für eine Probephase von zunächst vier Wochen. Die Drei- bis Sechsjährigen erhalten Spucktests, die jüngeren Krippenkinder, die oft noch Schwierigkeiten haben, ihren Speichel gezielt zu spucken, bekommen die "normalen" Stäbchentests. "Wir müssen die Resonanz abwarten", sagt Melbert. Anders als in den Schulen sind die Tests in den Kindergärten und Krippen noch nicht verpflichtend.

"Wir haben bislang Selbsttests für Mitarbeiter – aber nicht wirklich ausreichend", sagt Heidi Ihrig-Weber vom evangelischen Melanchthon-Kindergarten. Für die Kinder sei noch nichts eingetroffen, das sollte sich aber diese Woche nun ändern, hofft sie. Noch fehlten der Einrichtung allerdings Informationen, wie die Sache mit den Spuck- und Speicheltests weitergehe.

"So wie es reinkommt, verteilen wir es schnellstmöglich an die Betreuungseinrichtungen", teilt der stellvertretende Hauptamtsleiter, Gerhard Fischer, der Rhein-Neckar-Zeitung mit. Alle Einrichtungen hätten beim Land bestellt und hofften nun auf Lieferungen. "Es könnte Engpässe geben, das würde mich nicht wundern", sagt Fischer. Das Sozialministerium in Baden-Württemberg hat Lieferprobleme wegen "einer bundesweit starken Nachfrage" bereits bestätigt.

Für die Kindergärten und Krippen habe das Land eine Teilkostenübernahme zugesagt. "Da laufen auch noch Gespräche mit dem Bund", erklärt der stellvertretende Hauptamtsleiter. Er gehe davon aus, dass ein Teil der Kosten – das gelte auch für die Tests für die Schulen – bei der Gemeinde hängen bleibe.

Insgesamt, so rechnet Fischer anhand seiner Listen vor, benötige die Kommune wöchentlich 1112 Schnelltests für die beiden Grundschulen sowie für die Kindergärten und Krippen weitere 1650 Stück. Das Personal sei darin inkludiert.