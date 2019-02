Edingen-Neckarhausen. (nip) Beim Neujahrsempfang der Gemeinde präsentierte Bürgermeister Simon Michler laufende Projekte und sprach über Vorhaben. Die RNZ stellt die Themenbereiche in einer kleinen Serie in loser Abfolge vor.

Unter der Überschrift "Sicherheit, Ordnung und Verkehr" sagte Michler, dass die Bürgerforen zum Thema "Verkehr" in diesem Jahr fortgesetzt werden sollen. Dabei geht es um die Mitwirkung der Bürger, Unfallstatistiken, Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 insbesondere wegen Lärm, Lärmschutz an Straßen und Bahn, Geschwindigkeitsüberwachungen, verkehrsberuhigte Bereiche, die oft schwierige Parksituation, Barrierefreiheit, sichere Fuß- und Radwege und Behinderungen durch Bewuchs.

Michler sagte, die Gemeinde habe acht Geschwindigkeitstafeln angeschafft, eine weitere folgt in diesem Jahr. 85 Prozent der Fahrer, so Michler weiter, würden angesichts der Messtafeln ihr Tempo verringern oder maximal 41 Kilometer pro Stunde fahren. Er bezog sich dabei auf die Messdaten, erhoben in der Hauptstraße 99 bis 101, einer Tempo-30-Zone in Edingen. Im Zeitraum vom 2. Oktober 2018 bis 10. Januar 2019 kamen hier 405.147 Messwerte zusammen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 33,7 Kilometer pro Stunde, ein Ausreißer lag bei 87 Kilometern.

Der Bürgermeister berichtete weiter über Verbesserungen an der Edinger Pestalozzi-Schule, die zur Entlastung der schwierigen Verkehrssituation dort geführt haben. Nun sei die Oberndorff-Schule in Neckarhausen an der Reihe.

Mit 80 Fahrten pro Monat werde das vor zwei Jahren eingeführte Ruftaxi nach wie vor gut angenommen. Eine Verbesserung stelle auch die Anbindung der Waldorfschule durch die verlängerte Buslinie 42 dar.

Ein Ausblick auf das große Straßenprojekt L597: Im Frühjahr 2019 beginnen die Arbeiten am dritten und letzten Abschnitt des Neubaus der L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg mit Start des ersten Bauabschnitts auf Neckarhäuser Gemarkung. In dem insgesamt rund 3,3 Kilometer langen Abschnitt müssen insgesamt neun Bauwerke errichtet werden. Geplant ist eine Ortsumfahrung von Ladenburg und Ilvesheim. Kernstück ist die neue Neckarbrücke zwischen Ladenburg und Neckarhausen. Ende 2024 soll die Strecke für den Verkehr geöffnet werden.

Nicht zuletzt sprach Michler der Feuerwehr seinen Dank aus. 2018 war wetterbedingt das bislang einsatzreichste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Im vergangenen Jahr erhielt die nun auch offiziell fusionierte Freiwilligen Feuerwehr ein Luftkissenboot zur Wasserrettung und einen Mannschaftstransportwagen.