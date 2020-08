Heinz Bereswill (l.) und Werner Worofka finden das Hallenbad in Neckarhausen „ideal“. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Nach fünfmonatiger Schließung ist wieder Leben ins Freizeitbad Neckarhausen eingekehrt: Am Dienstag dieser Woche öffnete das Hallenbad nach nach fünfmonatiger coronabedingter Zwangspause zum ersten Mal wieder seine Türen für Badegäste in eingeschränktem Umfang.

Am Montagvormittag hatte Klaus Kapp, fürs Hallenbad zuständiger Stab­stellenleiter im Rathaus, noch die Schüleraushilfen an der Kasse eingewiesen und ihnen die Einrichtung gezeigt. Da präsentierte sich die Wasseroberfläche noch spiegelglatt in erwartungsfroher Ruhe, ein Tag später dann kräuselten sich die Wellen, wenn Schwimmer im Kraulstil ihre Bahnen zogen.

"Gestern Nachmittag waren wir ausverkauft", sagte am Freitagmorgen Ridha Chamakh, Fachangestellter Badebetrieb. Und stellte zufrieden fest, dass es insgesamt gut laufe. "Die Leute nehmen Rücksicht aufeinander, nur manche verstehen nicht, dass die üblichen Attraktionen wie Sprungtürme, Massagedüsen und Whirlpool geschlossen sind." Dass sich die Badegäste verantwortungs- und verständnisvoll zeigen, bestätigte auch das Rathaus. Kleinere Mängel habe man schnell beheben können.

Tatsächlich brauchen Besucher etwas Vorbereitung, um das Hallenbad betreten zu können. Die Gemeinde hat hierfür ein eigenes Schutz- und Hygienekonzept entwickelt und der Gesundheitsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises zur Genehmigung vorgelegt. Dabei lobte das Fachamt insbesondere die umsichtige Öffnung des Bäderbetriebs durch zeitlich ausgewogene Regelungen. Die Erfahrungen aus Edingen-Neckarhausen sollen als Grundlage für die Öffnung weiterer Bädereinrichtungen herangezogen werden.

Probeweise ist die Besuchszeit in verschiedene Zeitzonen unterteilt, die sich an den zuvor ermittelten Badegewohnheiten der Gäste orientieren. Dienstags bis freitags gibt es drei Zeitabschnitte von jeweils drei Stunden von 8 bis 11 Uhr, von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Dazwischen finden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen statt. Samstags und sonntags werden zwei Zeitabschnitte von jeweils drei Stunden von acht bis elf Uhr und 11.30 bis 14.30 Uhr angeboten.

Am Montag präsentierte sich die Wasseroberfläche noch glatt, seit Dienstag kräuselt sie sich nach fünfmonatiger Schließung wieder. Foto: Pilz

Und es dürfen derzeit nur insgesamt 50 Badegäste pro Zeitabschnitt im Hallenbad sein, die sich zudem auf die Becken verteilen müssen. Sein Ticket reserviert man online unter www.freizeitbad-edingen-neckarhausen.de oder über die Homepage der Gemeinde unter www.edingen-neckarhausen.de. Die Zugangsberechtigung erhält man nach erfolgreicher Buchung durch Übermittlung eines QR-Codes auf das Handy, Tablet oder den PC. Wer keine Möglichkeit der Online-Buchung hat, kann auch in den beiden Bürgerservice-Stellen im Rathaus und im Schloss Neckarhausen Badezeiten reservieren. Alle bereits erworbenen Mehrfach- oder Einzelkarten können im Moment nicht zum Eintritt verwendet werden, sie behalten aber ihre Gültigkeit.

"Wir finden das Hallenbad hier ideal", meinten am Freitagvormittag Heinz Bereswill und Werner Worofka. Die beiden Mannheimer kommen seit eineinhalb Jahren regelmäßig nach Neckarhausen: "Wir haben Hallenbäder in der Nähe, aber hier gefällt es uns am besten", meinte Worofka.

Unter Coronabedingungen habe mit der Reservierung alles gut geklappt. Das bestätigte auch Familie Baumer aus Ilvesheim. Das zwölf Monate alte Töchterchen spielte im kleinen Flachbecken vergnügt mit seiner Schwimmnudel. In Ilvesheim habe das Hallenbad geschlossen. "Schön ist hier das warme Wasser für die Kleine", sagten die Eltern.