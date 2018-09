Edingen-Neckarhausen. (nip) Wegen anhaltender Krankheit legt Einzelgemeinderat Uli Wetz nun sein Mandat nieder. Das teilte er am Nachmittag des gestrigen Mittwoch dem Bürgermeister Simon Michler per Mail mit. Auf Bitten von Wetz verlas Michler in der öffentlichen Sitzung am Abend dessen Schreiben. Dabei handelte es sich zunächst um eine reine Bekanntgabe. In der Oktober-Sitzung wird der Gemeinderat dann über Wetz’ Ausscheiden und über eine mögliche Nachfolge befinden.

Das nun frei werdende Mandat wird prinzipiell wieder der Offenen Grünen Liste zugeschlagen. Es geht an diejenige Person, die bei der letzten Gemeinderatswahl nach Uli Wetz die meisten Stimmen erhalten hat - sofern diese Person das Mandat auch annehmen wird. Sprechen persönliche Gründe dagegen, wird es dem übernächsten Bewerber angetragen.

Der heute 73-jährige Wetz wurde bei der Kommunalwahl 2014 über die eigens hierfür gegründete Offene Grüne Liste (OGL) ins Amt gewählt und übernahm den Posten des Fraktionssprechers. Wegen "unüberbrückbarer persönlicher Differenzen", wie er damals formulierte, verließ er im November 2015 jedoch die vierköpfige Fraktion, verblieb aber als Einzelgemeinderat im Gremium.

Durch diesen Schritt fehlte der Fraktion plötzlich ihr viertes Mandat, was sie in Folge auch deswegen beklagte, weil Wetz seit eineinhalb Jahren wegen gesundheitlicher Probleme oft monatelang immer wieder fehlte.

Dass er an seinem Amt hing, machte Wetz dennoch immer wieder deutlich. Auch jetzt fällt ihm der Abschied offensichtlich nicht leicht. "Ich möchte hinzufügen, dass mir dieser Schritt außerordentlich schwerfällt und sehr leidtut, und vor allem möchte ich dem Gemeinderat weiterhin eine friedfertige und gedeihliche Arbeit und insbesondere Zusammenarbeit wünschen", heißt es in seiner Mitteilung an die Presse.

OGL-Fraktionssprecher Thomas Hoffmann findet versöhnliche Worte: "Es ist sehr bedauerlich, dass er sein Mandat niederlegt. Er war bei uns über eine lange Zeit ein sehr guter Mitstreiter und ein belebendes Element in den Sitzungen des Gemeinderats." Uli Wetz sei sehr intensiv für das eingetreten, was er für richtig gehalten habe.

Michler sieht in der Entscheidung, das Amt krankheitsbedingt aufzugeben, einen nachvollziehbaren Schritt: "Es handelt sich immerhin um ein Ehrenamt, und die Gemeindeordnung sieht diese Möglichkeit ja auch vor", sagte er gegenüber der RNZ.