Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Es sei eine Chance, die sich so bald nicht wieder böte, begründet Bürgermeister Simon Michler seine überraschende Kandidatur als Oberbürgermeister in Schwäbisch Hall am 4. Juli. Zudem führt er ganz private Gründe an, als er am heutigen Freitag den Schritt bekannt gab.

Seit gut vier Jahren leitet Michler die Verwaltung in Edingen-Neckarhausen. Im November 2015 war er zum Nachfolger von Roland Marsch gewählt worden; mit 42,9 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang. Nach zwei Dritteln der Amtszeit habe er bereits in allen Bereichen, die er sich vorgenommen habe, seine Themen platzieren und umsetzen oder auf den Weg bringen können, heißt es in Michlers Mitteilung weiter.

"Auch wenn ich persönlich besonders beim Thema "bedarfsgerechtes Wachstum" und "bezahlbarer Wohnraum" noch größeres Gestaltungspotential sehe, bin ich glücklich darüber, dass der Gemeinderat bereits an mehreren Stellen kleinere Projekte auf den Weg gebracht und teilweise abgeschlossen hat", so Michler. Daran könne ein eventueller Nachfolger anknüpfen, sollte er in Schwäbisch Hall gewählt werden. Die Gemeinde sei gut aufgestellt und habe den Generationenumbruch im Rathaus bereits zu großen Teilen vollzogen.

Seine Entscheidung als Oberbürgermeister zu kandidieren, beruhe nicht in erster Linie auf die zunehmenden dahingehenden Anfragen, für ein solches Amt zu kandidieren. Gemeinsam mit seiner 13-jährigen Amtszeit als Führungskraft in einem Rathaus sähe er sich für das Amt befähigt. Dennoch habe er bisher immer abgelehnt, "da mir Edingen-Neckarhausen und die Kurpfalz ans Herz gewachsen sind und ich die Region liebe", schreibt er.

Doch nun stehe ein neuer Lebensabschnitt an. Im kommenden Jahr wollen er und seine Frau ein Kind aus Haiti adoptieren. Dies habe zu Überlegungen über die räumliche Zukunft der Familie geführt. Da man dem Kind ein stabiles Umfeld bieten wolle, sei ein Umzug nur möglich, wenn sich das Kind noch nicht in Deutschland befinde.

Die Entscheidung sei ausdrücklich keine gegen Edingen-Neckarhausen, sondern aufgrund der beschriebenen Situation eine Entscheidung für Schwäbisch Hall: "Selbstverständlich werde ich trotz des Wahlkampfes in den nächsten drei Monaten alles dafür tun, dass der Geschäftsbetrieb in Edingen-Neckarhausen reibungslos weiterläuft und die Projekte vorangetrieben werden."