Einmal ganz nah dran sein an ihren Lieblingsmusikern, das durften die 15 Mitglieder der Tanzgarde des Neckarhäuser Karnevalsvereins Kummetstolle. Sie überraschten die fünf Bandmitglieder bei dem kleinen Konzert mit einer spontanen Tanzeinlage. Foto: Axel Sturm

Von Axel Sturm

Edingen-Neckarhausen/Mannheim. Die Mitglieder der Volksmusik-Gruppe voXXclub lassen sich eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Eigentlich. Denn bei ihrem ersten "GanzNah"-Konzert in Mannheim wollten die Musiker ihren Augen nicht trauen.

Rund 90 Fans hatte der Radiosender SWR 4 ins Schatzkistl eingeladen - und als die Band am Ende ihren größten Hit "Rock mi" anstimmte, legte die Tanzgarde des Neckarhäuser Karnevalsvereins Kummetstolle los. Ihre Tanzeinlage überraschte die voXXclub-Mitglieder so sehr, dass sie die Darbietung der Überraschungsgäste mit dem Handy festhielten. "Saugeil, so etwas hatten wir noch nie", riefen die angesagten Volksmusiker verblüfft.

Ihre Einladung zum "GanzNah"-Konzert im Schatzkistl verdankten die Frohnaturen einer Tanzaktion beim Ladenburger Drachenbootfestival Mitte Juli. Die Fastnachter hatten in einem Drachenboot zur Musik von "Rock mi" getanzt, um Werbung für das Oktoberfest zu machen, das am gestrigen Donnerstag in Neckarhausen beginnt. Auch die Konzertmanagerin von voXXclub war beim Drachenbootfestival vor Ort. Sie filmte die Gaudieinlage auf dem Neckar und schickte die Aufnahme danach den Volksmusikern. Die wiederum bedankten sich bei den Neckarhäuser Fastnachtern mit einer eigenen Video-Botschaft.

Mit ihrer Einlage beim Konzert in Mannheim ist den Tänzerinnen eine echte Überraschung gelungen. Die voXXclub-Mitglieder wussten zunächst gar nicht, wer da vor der Bühne tanzte. Umso größer war die Freude, als sie erfuhren, dass es sich um die Kummetstolle-Mädels handelte. "Ach, ihr seid die Wahnsinnigen von dem wilden Karnevalsverein, der im Drachenboot tanzte", rief Stefan Raaflaub. Einen solch tollen "Rock-Mi-Tanz" hätten sie noch nie gesehen, so die beiden Bandmitglieder.

Auch die 15 Tänzerinnen der Kummetstolle-Garde waren begeistert, dass sie beim voXXclub-Konzert dabei sein konnten. Gardeleiterin Stefanie Maiwald hatte im Vorfeld den "Rock Mi"-Tanz mit ihren Mädels einstudiert. Kurz vor dem Konzert hatten sie sogar im Schatzkistl noch einmal geprobt. Gardemitglied Elena war nach dem Konzert völlig begeistert: "Die haben wirklich große Augen gemacht."

Und ihre Kollegin Kira ergänzte: "Die Stimmen der fünf Bandmitglieder von voXXclub waren fantastisch und die Showeffekte genial." Auch das Gardemitglied Lisa fand es spitze, so nah bei den Künstlern gewesen zu sein. "Die Einladung war eine tolle Überraschung. Wir gehen jetzt voll motiviert an die letzten Vorbereitungen für unser Oktoberfest", meinte sie.

Viel Spaß hatte auch die ehemalige Kummetstolle-Prinzessin Carmen Kick. Die Ladenburgerin, die mit ihrer ganzen Familie bei den Kummetstollen aktiv ist, hat "richtig Bock" auf das Oktoberfest. Die Samstagsveranstaltung sei praktisch ausverkauft, nur am Sonntag seien noch ein paar Plätze frei.

Ursprünglich hatte Carmen Kick davon geträumt, die Band voXXclub zum Oktoberfest einzuladen - doch das war für die Kummetstolle aus finanzieller Sicht eine Nummer zu groß. Ihre Musik ist mittlerweile so beliebt, dass die modernen Alpen-Volksmusiker mittlerweile kaum noch freie Termine haben.

Demnächst tritt voXXclub beim zweitgrößten Oktoberfest der Welt auf - in Brasilien. Dort werden die Sänger vor 10.000 Besuchern Titel wie "Narrisch", oder "Donnawedda" anstimmen.