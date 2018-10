Von Günther Grosch

Weinheim/Bergstraße. Man muss sich an die neue Adresse noch gewöhnen und beim ersten Besuch auch ein wenig suchen. Doch das Finden gelingt schnell. Die Beratungsstelle des Diakonischen Werks Rhein-Neckar ist jetzt im ersten Obergeschoss des Sparkassen-Dienstleistungszentrums im Multring 26. Möglichkeiten, die jetzt auch barrierefrei zugänglichen Räumlichkeiten kennenzulernen, bot nun ein "Tag der offenen Tür".

Die Gelegenheit zu einem Abstecher in die Weststadt und zur persönlichen Information ließ sich neben dem Weinheimer OB-Wahlsieger Manuel Just und Claus Hofmann vom städtischen Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren, auch Anne Hansch, die Vorgängerin der jetzigen Geschäftsstellenleiterin Bärbel Morsch, nicht entgehen.

"Diakonie kann von ihrem Wesen her keinen anderen Ort haben als mitten im Leben", haben sich Morsch und das zehnköpfige Beratungsteam ein Zitat der ehemaligen Vorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Käßmann, zu eigen gemacht: "Denn wo immer Menschen zusammenleben, sind sie auf die Unterstützung, Begleitung und auch Hilfe anderer Menschen angewiesen."

1974 war der Diakonie-Verband von den vier evangelischen Kirchenbezirken im Rhein-Neckar-Kreis gegründet worden. Als Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirche stellt man sich seitdem den sozialpolitischen Herausforderungen in der Region: etwa durch Beratungsangebote, Gruppen- und Projektarbeit sowie in der Mitarbeit in kirchlichen und kommunalen Gremien.

Morsch: "Wir sind offen für alle Ratsuchenden, unabhängig von Religion und Herkunft." Die Beratungsangebote sind vertraulich und kostenlos, nennt Harriet Rappmund Beispiele. Zur Diakonie kommen Schwangere und junge Familien mit Anliegen rund um Schwangerschaft und Geburt, Elternschaft und Familiengründung. Es gibt Elternabende zum Thema Elterngeld. In dem Projekt "Kind Willkommen" werden junge Eltern in den ersten zwölf Lebensmonaten des Kindes auf Wunsch auch zu Hause besucht. Im Elterncafé treffen sich junge Mütter zum Erfahrungsaustausch und im Projekt "wellcome" werden Ehrenamtliche vermittelt, die junge Familien unterstützen.

Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten können sich an die Schuldnerberatung wenden. Hinzu kommen Beratungsangebote für Flüchtlinge und Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Ganz neu, so Morsch: "Seit Oktober arbeitet bei uns mit Susanne Grüb-Klotz eine Mitarbeiterin als Integrationsmanagerin für die Stadt Weinheim." Ein Sprachcafé für Arabisch sprechende Frauen ergänzt das Pendant im Mehrgenerationenhaus, das sich wiederum an Türkisch sprechende Frauen richtet.

Gemeinsam mit dem Caritasverband wurden vor zehn Jahren der "Kinderförderfonds" und der "Seniorenfonds" ins Leben gerufen. Weil die Fonds in der Stadt und ihrer Umgebung breite Unterstützung erfahren und die Spendenbereitschaft entsprechend hoch ist, besteht hier neben dem Beratungsangebot auch die Möglichkeit zu praktischer und finanzieller Soforthilfe.

Die Angebote der Diakonischen Beratungsstelle richten sich an Menschen in Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Ladenburg und Dossenheim. Einige Fallzahlen geben einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle. Sozialberatung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung wurde im vergangenen Jahr 324 Mal nachgefragt.

Die höchsten Zuwachszahlen vermeldet die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. War dieses Angebot 2014 noch 272 Mal gefragt, so stehen dieser Zahl 380 Beratungen im Vorjahr gegenüber. Um Schuldner- und Insolvenzberatung ging es 484 Mal (Vorjahr: 437 Mal). Die Asyl- und Migrationsberatung verzeichnete in diesem Jahr 182 (Vorjahr 129) Nachfragen.

Info: Kontakt: Bärbel Morsch, Diakonisches Werk Weinheim, Multring 26; Telefon 06201/90290; E-Mail: baerbel.morsch@dw-rn.de; www.dw-rn.de