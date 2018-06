Lukas Rupp in Jubelpose: Was sonst noch so dazugehört zum Leben eines Fußballprofis, will er der "Botschafter für Weinheim" demnächst verraten. Foto: dpa

Weinheim. (rnz) Wie ist das so, wenn man 27 Jahre alt und Fußballprofi ist? Wie oft muss man zum Training antreten? Wie hart ist der Kampf um einen Stammplatz im Team? Darf man essen und trinken, was man will? Wie geht man mit dem öffentlichen Druck um? Was passiert nach dem Ende der Laufbahn? Fußballprofis sind vermeintlich öffentliche Menschen - Fernsehkameras halten jedes Detail im Spiel fest. Von der schmerzverzerrten Miene nach einem Foul bis zum Gefühlsausbruch nach einem Tor. Oder einer Niederlage, je nachdem.

Auch Bundesliga-Profi Lukas Rupp - Position: Mittelfeld - kann ein Lied singen von Sieg und Niederlage. Er stammt aus Weinheim, legte an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule das Abitur ab. Nicht weit von der DBS entfernt wurde er fußballerisch groß: bei der TSG/09 Weinheim. Profi wurde er beim Karlsruher SC, von wo aus er als hoffnungsvolles Talent nach Mönchengladbach wechselte.

Dort hat es offenbar nicht ganz gereicht: Es folgte eine Zeit beim zwischenzeitlichen Bundesligisten SC Paderborn, wo er sich erneut für höhere Aufgaben empfehlen konnte: 2015 wanderte er zum VfB Stuttgart weiter - mit dem Rupp 2016 aus der Bundesliga abstieg. Seitdem spielt er wieder ganz nah an der alten Heimat - und für ein Team, das mit Abstiegskampf nichts mehr zu tun hat: die TSG 1899 Hoffenheim. Soweit die sportlichen Daten.

Aber wie es "drinnen" aussieht, wissen wenige. Das könnte sich am Mittwoch, 7. Februar, ändern. Die Volkshochschule Badische Bergstraße und die Stadt beginnen mit dem Fußballprofi eine neue Gesprächsreihe, in der Weinheimer vorgestellt werden, die weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus bekannt sind. Die Reihe beginnt mit dem aktuellen Semester und trägt den Titel "Botschafter für Weinheim". Sie schließt sich an die früheren "Weinheimer Lebensläufe" an.

Hierbei hatte der langjährige VHS-Leiter und heutige Vorsitzende der Bürgerstiftung, Adalbert Knapp, gezielt Weinheimer eingeladen, die aus einem bewegten Leben berichten. Während diese Gespräche eher einen Rückblick darstellten, will die jetzige VHS-Leiterin Cristina Ricca die "Botschafter für Weinheim" mitten im Leben antreffen, was häufig an andere Orte der Republik oder der Welt führt.

Es können Künstler sein, ehrenamtlich Engagierte, auch einmal erfolgreiche Geschäftsleute, die nach längeren Auslandsaufenthalten gerne mal wieder nach Weinheim zurückkehren und einen neuen Blick auf ihre Heimatstadt gewonnen haben.

Dabei sollten nicht nur die "Botschafter" selbst mitten im Leben stehen, die VHS will den Abend jeweils auch in einem modernen Talkshow-Format inszenieren, zum Beispiel mit kurzen Video-Einspielern. Man arbeitet hierfür mit Christian Gräbers von Metropolregion TV zusammen, die Volksbank Weinheim fördert die "Botschafter für Weinheim".

So macht Fußballprofi Lukas Rupp am Mittwoch, 7. Februar, 19.30 Uhr, im Saal der Stadtbibliothek in der Luisenstraße den Anfang. Rupp wird der erste "Botschafter für Weinheim" sein. Er stellt sich dem Gespräch mit zwei Interviewern. Der Talk-Abend kostet keinen Eintritt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.