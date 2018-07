Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit der Ausstellung "Querschnitte des fotografischen Schaffens" zeigt der Ladenburger Fototreff derzeit im Domhof sein ganzes Können. Und für das perfekte Bild sind die 14 ambitionierten Hobbyfotografen nicht nur zeitaufwendig auf die Pirsch gegangen. Die wahre Arbeit beginnt, nachdem das Foto geknipst ist. "Der Blick für das Motiv ist immer noch wichtig, aber genauso wichtig ist ein passendes Bildbearbeitungsprogramm", sagte der Sprecher des Fototreffs, Helmut Raab, beim Rundgang mit der RNZ.

Durch die neue digitale Technik entstehen ganz außergewöhnliche Werke. "Vorausgesetzt man kann es", sagte Raab und lachte. Er verglich die Bearbeitung eines Fotos am Computer mit der Technik eines Malers: Die bildenden Künstler übermalen ihre Bilder so lange immer wieder, bis sie mit dem Werk zufrieden sind. Diesen Arbeitsschritt könne man auch am Computer machen, um Fotos perfekt darzustellen.

Drei Gründe nannte Raab, weshalb er sich ein Bildprogramm angeschafft hat. Zum einen würden am Computer Verbesserungen erzielt, die eine Kamera schlicht nicht leisten könne. Zum anderen sei ein Spiel mit der Farbe, der Schärfe und der Ausdruckskraft möglich. Besonders interessant für ihn ist aber der dritte Grund: Ein Bearbeitungsprogramm ermögliche es, Fotokunst zu produzieren, sagte Raab.

Vier Werke hat er zur aktuellen Ausstellung beigesteuert. "Sternentanz" zum Beispiel erinnert an den Tanz der Planeten, die auf der Umlaufbahn besonders zur Geltung kommen. In Wirklichkeit sind keine Sterne oder Planeten auf dem Foto zu sehen, sondern Samenkörner, die auf einer Herdplatte aufgenommen wurden. Rund drei Wochen hat Raab benötigt, um das Kunstwerk zu erstellen. Auch der Mitgründer des Fototreffs, Dieter Himmel, verändert seine Fotos gerne zu kleinen Kunstwerken. Sein Lieblingsfoto "Letzte Rose" sieht aus wie ein Gemälde der Königin der Blumen. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Foto, das aufwendig bearbeitet wurde. Auch Porträts sind in der Ausstellung zu sehen. Wolfgang Luppe etwa lichtete während seiner Reise in die Partnerstadt Garango zahlreiche Bewohner unglaublich ausdrucksstark ab.

In seiner Begrüßungsrede bei der Vernissage danke Rapp der Volkshochschule, unter deren Dach der Fototreff angesiedelt ist. In den Räumen des Alten Rathauses werden die Fotos ausgewertet, die 40 Mitglieder zu den zwölf Monatsvorgaben und dem Jahresthema beisteuern. Eine Jury verteilt Punkte für die Fotos, sodass jeder über seinen Leistungsstand informiert ist. "Wir wollen uns weiterentwickeln und besser werden", sagte Raab. Zweimal im Monat treffen sich die Mitglieder zum Austausch.

Wer sich der Fotografie hingeben will, so Raab, benötigt vor allem Zeit. Seit zwei Jahren zum Beispiel arbeitet er am perfekten Bild eines Waldes. Wirklich gute Bilder, so Raab, seien auch im Fototreff selten. Mal stimme die Belichtung nicht, mal sei der Schärfeverlauf nicht zufriedenstellend. Ein Bild, das vorher im Kopf entsteht, kann meist nicht wie gewünscht umgesetzt werden. "Trotzdem hat jeder das Ziel, das Superfoto zu machen." Wie nahe die Hobbyfotografen diesem Ziel doch immer wieder kommen, zeigen die Werke im Domhof. "Die Ausstellung zeigt innovative Fotografie, die nicht nur die Beherrschung einer Kamera erfordert, sondern es wird auch der Werkzeugkasten der Fotosoftware benötigt", sagte Raab abschließend.

Info: Die Ausstellung im Domhof ist noch am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Januar, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.