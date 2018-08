Stefan Schlegel will in zwölf Tagen 4800 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Da muss man positiv verrückt sein", befand Bürgermeister Manuel Just das Vorhaben des in Großsachsen ansässigen Stefan Schlegel: Zum zweiten Mal will der Sportler am härtesten Radrennen der Welt teilnehmen, dem "Race Across America" (RAAM). RAAM, das bedeutet rund 4800 Kilometer und 30.000 Höhenmeter innerhalb von zwölf Tagen auf dem Rad zurückzulegen. Doch Schlegel hat Gefallen an dieser Herausforderung gefunden, die er nach dem RAAM 2012 nun ab dem 10. Juni dieses Jahres erneut angehen will. "Das gehört zu den Dingen, die ich erleben will, bevor ich den Löffel abgebe", hielt er bei der Vorstellung seines Projektes im Hilfeleistungszentrum fest.

Es ist mit Sicherheit ein extremes Erlebnis, wie er seinen rund 30 Zuhörern schilderte. In maximal zwölf Tagen auf dem Fahrrad von der West- bis zur Ostküste der USA, durch die Rocky Mountains oder die Mojave-Wüste zu kommen, bedeutet um die 20 Stunden am Tag im Sattel zu sitzen - und das hat Folgen. "Ich saß auf dem rohen Fleisch", beschrieb Schlegel den Zustand seines Gesäßes nach wenigen Tagen beim RAAM 2012. Da denke man schon einmal ans Aufgeben, doch der Extremsportler Schlegel hielt durch. "Ich habe den Schmerz akzeptiert und ihn als Freund mit ins Ziel genommen", berichtete er.

Um die 400 oder mehr Kilometer am Tag auf dem Fahrrad zurücklegen zu können, muss der Körper genügend Nahrung bekommen. "Bis zu 14.000 Kalorien braucht man am Tag", erklärte Schlegel. Das entspricht 40 Hamburgern oder 100 Bananen, doch diese Nahrungsmittel wären zu schwer verdaulich für die Anforderungen beim RAAM. Stattdessen ernährte sich Schlegel von speziellen Suppen. Dazu kamen 15 bis 25 Liter Flüssigkeit, die der Sportler täglich trinken musste. "Das bedeutet, man ist die ganze Zeit am Essen und Trinken", verdeutlichte Schlegel.

Zu den körperlichen Strapazen kämen die psychotischen Veränderungen durch Schlafmangel. Da wurden aus Bäumen am Straßenrand für Stefan Schlegel Menschen, und einmal sah er plötzlich die Titanic neben sich. "Ich wusste sofort, dass sie es war, schließlich stand der Name auf dem Schiff", erinnerte er sich an diese Halluzination.

"Man lernt seine eigenen Stärken und Schwächen kennen", sagte Schlegel und berichtete von seinem schlimmsten Motivationsloch während des RAAM 2012. Das kam, als er die Brücke über den Mississippi überquert hatte. Es heißt, dass 90 Prozent der Fahrer, die diesen Punkt erreichen, auch ins Ziel kommen. "Warum soll ich mich jetzt noch anstrengen, ich schaffe es ja sowieso, kam mir da in den Sinn", erzählte der Großsachsener Sportler. Mit diesem Gedanken war die Motivation Schlegels für einige Zeit dahin, doch sie kam wieder.

Das hatte er auch seinem Team zu verdanken, denn das ganze Unternehmen sei ohne ein Team nicht zu bewältigen. Insgesamt 20 Personen sind an dem Vorhaben beteiligt. Dazu gehören Ernährungsberater, Rad-Trainer, ein Mentalcoach, der Fahrer des Wohnmobils oder die Team-Köchin. Das Unternehmen kostet dementsprechend eine ganze Menge Geld. Mit etwa 50.000 Euro rechnet Schlegel. Daher ist er auf Sponsorensuche und hat sich zusammen mit seinem Team etwas Besonders ausgedacht. "Jeder kann RAAM-Kilometer kaufen", erläuterte Schlegel. Für zehn Euro kann man einen der rund 4800 Kilometer, die Schlegel auf dem Rad zurücklegen will, erwerben. Für jeden erworbenen Kilometer gibt es ein Los, als Hauptpreis kann man ein original RAAM-Rennrad im Wert von 10.000 Euro gewinnen.

Info: Unter www.stefans-race.de gibt es weitere Informationen über den Kauf von Kilometern und das Race Across America 2014.