Weinheim. (wei) Ab Sonntag, 6. April, tritt das neue Busliniennetz in Kraft. Schon am Montag, 7. April, werden auch die vielen Weinheimer Schüler die neuen Buslinien nutzen können. Aber wohlgemerkt: Auch die Schulbusse bleiben erhalten; sie ergänzen den Linienbusverkehr dort, wo es erforderlich ist. Dazu hatte sich die Stadt schon im Februar mit Vertretern der Elternbeiräte, den Schulleitungen und dem zuständigen Busunternehmen ausgetauscht. Danach konnten noch Anregungen aufgenommen werden. Hintergrund Hintergrund > Zur ersten Unterrichtsstunde ab Laudenbach Mitte geht es um 7.07 Uhr über Hemsbach, Sulzbach West, Friedrichschule und ZOB zur Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) (Ankunft 7.45 Uhr); zum Unterrichtsende ab DBS um 13.30 und 16.15 Uhr über Sulzbach West, Hemsbach bis Laudenbach Südring (Fahrt um 13.30 Uhr zusätzlich über Hauptbahnhof und Friedrichschule). > Ab Ritschweier fahren [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Zur ersten Unterrichtsstunde ab Laudenbach Mitte geht es um 7.07 Uhr über Hemsbach, Sulzbach West, Friedrichschule und ZOB zur Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) (Ankunft 7.45 Uhr); zum Unterrichtsende ab DBS um 13.30 und 16.15 Uhr über Sulzbach West, Hemsbach bis Laudenbach Südring (Fahrt um 13.30 Uhr zusätzlich über Hauptbahnhof und Friedrichschule). > Ab Ritschweier fahren Schulbusse morgens um 7.30 Uhr und 8.30 Uhr über Hohensachsen und Lützelsachsen zur DBS (Ankunft 7.51 Uhr und 8.51 Uhr), ab Haltestelle Am Pfad in Hohensachsen fährt ein weiterer Bus um 7.35 Uhr über Lützelsachsen zur DBS (Ankunft 7.52 Uhr). > Nachmittags fährt ein Schulbus um 12.30 Uhr ab Hohensachsen Anetplatz nach Ritschweier und um 13.11 Uhr ab Haltestelle Ehretstraße für die Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums über Lützelsachsen und Hohensachsen nach Ritschweier. > Von der DBS fährt zum Unterrichtsende ein Schulbus um 13.37 Uhr über Waid/Ofling und Hohensachsen nach Ritschweier sowie um 16.18 Uhr über Lützelsachsen und Hohensachsen nach Ritschweier. Die Schüler der Friedrichschule nutzen den Schulbus um 13.20 Uhr, der weiter über die DBS (13.35 Uhr) und Lützelsachsen bis Hohensachsen Anetplatz fährt. Dort besteht auch Anschluss nach Ritschá †weier. wei

Wie bislang werden die Schüler zur Dietrich-Bonhoeffer-Schule, zur Friedrich-Realschule, zum Werner-Heisenberg-Gymnasium sowie zu den Berufsbildenden Schulen in der Wormser Straße und der Heinestraße größtenteils den Linienverkehr nutzen können.

Einige Vorteile des neuen Liniennetzes kommen damit zum Tragen. Die Dietrich-Bonhoeffer-Schule wird ab kommender Woche gleich mehrfach in den normalen Linienverkehr eingebunden sein: Mit der Linie 633 gelangen die Schüler im 30-Minuten-Takt in die Weststadt, mit der Linie 634 im 30-Minuten-Takt über den "Prankel" an den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Dort können sie auf alle anderen Linien umsteigen. Zudem kann die Haltstelle "Stadion" am Multring für Fahrten in Richtung Waid oder in Richtung Hauptbahnhof und weiter über die Nordstadt bis nach Hemsbach ohne Umstieg genutzt werden (Linie 631).

Zusätzlich setzen Webu und V-Bus weiterhin Schulbusse ein. Eine Übersicht dieser Busse und deren Abfahrtszeiten, die nicht in der Fahrplanauskunft des VRN aufgeführt sind, kann auf der Homepage der Stadt Weinheim unter www.weinheim.de abgerufen werden.

Das Fahrtenangebot auf den Regionalbuslinien 681 und 682 aus Richtung Rippenweier und Oberflockenbach sowie Gorxheimertal bleibt von den Änderungen bei den Stadtbuslinien weitestgehend unberührt. Zukünftig wird jedoch die Linie 682 nicht mehr über die Birkenauer Talstraße in die Grundelbachstraße fahren, sondern durch die Bahnhofstraße. Statt der Haltestelle Peterskirche werden dann die Haltestellen Bahnhofstraße, Ehretstraße und Dürreplatz bedient.

Für die Schüler, die bislang mit der Buslinie 638 gefahren sind, bestehen ebenfalls Fahrtmöglichkeiten mit den Linien 681 und 682. Teilweise ist in Richtung Dietrich-Bonhoeffer-Schule ein Umstieg am Hauptbahnhof erforderlich. Sämtliche nur an Schultagen angebotenen Fahrten der Linien 681 und 682 sind auch in den Fahrplänen dieser Buslinien aufgeführt. > Zusätzliche Schulbusse

Info: Für Fragen zur Schülerbeförderung steht der zuständige Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung, Christoph Buhles, zur Verfügung, Telefon 06201/82317.