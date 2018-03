Weinheim. (zg/lue) "Der Gemeinderat behält in allen Phasen der Untersuchung das Steuer in der Hand." Mit dieser Zusicherung hat sich Oberbürgermeister Heiner Bernhard am Montag in einer ausführlichen Pressemitteilung noch einmal an die Mitglieder des Gremiums gewandt und gleichzeitig erläutert, wie die kommunale Begleitung des externen Personalgutachtens aussehen kann. "In der Gemeinderatssitzung vom 23. November", so der OB, "herrschte Konsens darüber, dass die externe Analyse transparent und nachvollziehbar gestaltet werden soll". Ohne Einschränkungen stehe er zu dem Beschluss, den der Gemeinderat im November gefasst hat. Das Gremium hatte entschieden, so der Wortlaut des Beschlusses, dass "der Gemeinderat beziehungsweise Vertreter in den Ablauf und in die Berichterstattung des Projekts einbezogen werden". Um diese ungenaue Formulierung zu präzisieren, sei der Ältestenrat befasst worden. In diesem Zusammenhang sei der Personalausschuss ins Gespräch gekommen, weil es sich dabei um einbestehendes und nach d'Hondt zusammengesetztes Gremium des Gemeinderates handelt. Das bedeutet allerdings auch, dass "Weinheim Plus" und "Die Linke" nicht vertreten sind.

Andererseits ist der Personalausschuss laut der Hauptsatzung der Stadt sogar ausdrücklich für die "Beratung von wesentlichen Personalmaßnahmen und längerfristigen Perspektiven der Personalpolitik" zuständig. Der Personalausschuss sei, so der OB, als gemeinderätliches Gremium "überschaubar und kompetent". Der OB hat den Fraktionen darüber hinaus erneut die größtmögliche Flexibilität für eine kurzfristige Umbesetzung des Personalausschusses eröffnet. "Jede Fraktion kann im Vorgriff auf eine Gemeinderats-Entscheidung Fraktionsvertreter neu benennen", so Bernhard. So könne jede Fraktion für sich entscheiden, ob sie den Mitgliedern der fraktionsübergreifenden Gruppe der so genannten "Personalvergleicher" einen Sitz überlasse, oder ob sie den Fraktionssprecher oder andere Gemeinderatsmitglieder in den Ausschuss entsende. "Diese Entscheidung sollte unserer Ansicht nach innerhalb der Fraktion getroffen werden", so der OB. Er verwies darauf, dass es schon Fraktionen gebe, die pragmatisch auf dieses Angebot eingegangen sind. Auch könnten selbstverständlich alle Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie nicht im Personalausschuss vertreten sind, als Gäste an allen Sitzungen teilnehmen. Für die Auftaktveranstaltung am 19. Dezember sei daher auch der Große Sitzungssaal des Rathauses frei gehalten. Der Termin selbst sei allerdings keineswegs für erste Weichenstellungen oder Richtungsentscheidungen geplant, sondern stelle lediglich den Arbeitsbeginn dar. arf-Geschäftsführer Dr. Horst Körner werde sein Vorgehen darstellen. Generell wünschte sich der OB, die Frage nach dem begleitenden Gremium nicht zum Grundsatzproblem zu machen. Jeder Bericht und jeder Beschluss werde stets im Gemeinderat erfolgen, weil der Personalausschuss nur ein beratendes Gremium sei.