Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Arkadien ist überall da, wo sich die Sehnsucht erfüllt." So will es jene berühmte lateinische Phrase "Et in Arcadia ego" ("Auch ich (bin) in Arkadien") sagen, die viele Gemälde berühmter Künstler und jetzt auch die neue Ausstellung des Kulturfördervereins inspirierte, die ab kommendem Freitag in der Rathaus-Galerie zu sehen ist. Präsentiert werden vorwiegend Zeichnungen von vier Künstlern, die ihre Suche nach ihrem persönlichen Sehnsuchtsort auf unterschiedlichste Weise ausgestalten.

Hartmuth Schweizer, weithin bekannt als Aktionskünstler, Fotograf, Filmemacher und Objektkünstler, zeigt sich diesmal als feinfühliger Zeichner. Von ihm sind rund 30, mit Kugelschreiber gezeichnete, realistisch anmutende Phantasie-Studien zu sehen. Im Grunde Schraffur-Übungen, aus denen sich durch Licht und Schatten plötzlich filigrane Gebilde entwickeln, die von einer Vielfalt zeugen, welche nur ein Zeichner hinbekommt, der "sein Arkadien", die Natur, sehr genau beobachtet.

"Körpergefühlsbilder" nennt Lydia von Waldstein ihre Auseinandersetzung mit der körperlichen Figur. Ganz in ihrem eigenen Sinne und nach subjektivem Empfinden baut sie ihre meist weiblichen Akte neu zusammen, lässt sie für sich persönlich weitergehen und findet ihr Arkadien im Körperlichen.

Dabei sind der Künstlerin Inhalt und Material gleichermaßen wichtig. Mal steht der Schwung einer Hüfte im Vordergrund, mal ist es die Linie und die grafische Ausarbeitung. Ganz bewusst hängen von Waldsteins Arbeiten zwischen denen Hartmuth Schweizers. "Es ist uns beiden so vorgekommen, als wären meine Bilder die Großansicht dessen, was er im Kleinen zeigt", erzählt von Waldstein von dem beiderseitigen Erstaunen, wie ähnlich sie in ihrer Farbigkeit und Struktur sind.

Für den Leutershausener Hans-Gerhard Wind ist dies die erste große Ausstellung überhaupt. Entstanden sind seine fotografisch wirkenden Zeichnungen über Jahrzehnte als Hobby und reine Entspannungsarbeit. "Ich hatte nie die Absicht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen", sagt Wind. Das Zeichnen war für ihn der Ruhepol inmitten seines meist hektischen Berufsalltages als technischer Leiter des Mannheimer Opernhauses. Auch jetzt im Ruhestand bleibt die Opernbühne Thema seiner Arbeiten, so wie all die anderen Dinge, die ihm wichtig sind. Wälder, Scheunen, die ihn umgebende Natur fängt er "mit der ganzen Bleistiftpalette von 6H bis 8B" ein in ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten.

Von dem auch international bekannten Mailänder Künstler Giovanni Frangi sind drei Arbeiten in Öl, Gouache und Acryl zu sehen, in denen er sich intensiv mit der Struktur und Farbe der italienischen Landschaft auseinandersetzt. Dort, in einem Dorf am Comer See, sowie in der Gesellschaft ihn beflügelnder Menschen findet Frangi "sein Arkadien", das ihm Erholung und zugleich Inspiration schenkt.

Fi Info: Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 19. Mai, um 19 Uhr, in der Rathaus-Galerie. In die Ausstellung führt der Kulturfördervereins-Vorsitzende Karl Heinz Treiber ein. Dazu wird Julia Plettke den Mythos Arkadiens mit Gedichten von Vergil sowie Auszügen aus dem spätantiken Liebesroman "Daphnis und Chloe" beleuchten. Musikalisch umrahmt Geigerin Olga Pogorelova die Vernissage. Im Rahmenprogramm gibt es am Sonntag, 28. Mai, um 11 Uhr, eine Führung mit Vortrag von Treiber. Zu sehen ist die Ausstellung zu den Rathaus-Öffnungszeiten dann bis zum 18. Juni.