Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Veranstaltungskalender, den die Stadtverwaltung am Antoniustag veröffentlicht hat, zeichnet sich zwar immer noch durch Abwechslung aus - an die Vielfalt der letzten Jahre reicht er aber nicht heran.

Ein große Lücke bietet sich vor allem im Juni dar, wenn normalerweise der Ladenburger Konzertsommer auf dem Programm steht. Weil der Veranstalter DeMi-Promotion nicht die geeigneten und bezahlbaren Künstler gefunden hat, wird die populäre Veranstaltung wohl zumindest in diesem Jahr pausieren (die RNZ berichtete). Ganz hat Konzertmanager Dennis Gissel die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber inzwischen wird es eng, noch ein Programm auf die Beine zu stellen.

Seit ein paar Jahren ist auch an Pfingsten in Ladenburg "tote Hose". Das beliebte Benztreffen des Mercedes-Benz-Veteranenclubs fährt 2014 erneut an der Stadt des legendären Tüftlers vorbei.

Auch bei der Fortführung des Ladenburger Afrikatages sieht es schlecht aus, wie die Organisationschefin Ilse Schummer der RNZ nun bestätigte: "Die Organisatoren werden nicht jünger, und neue Gesichter, die den Afrikatag organisieren, sind nicht zu sehen." Im vergangenen Juni war die Veranstaltung im Reinhold-Schulz-Waldpark ein Publikumsmagnet. Tausende Besucher kamen aus der Region, um die afrikanische Kunst und Lebensart zu genießen. Schummer und der Vorsitzende des Waldparkvereins, Wolfgang Metzger, werden noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister führen - Schummer sieht aber keine großen Chancen mehr, den Afrikatag zu retten.

Während in den Nachbarkommunen wie Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim der Bär steppt, haben sich die Ladenburger zudem "fastnachtsfrei" genommen. Es gibt zwar einige Kappenabende, aber die großen Feste wie der Großmuddereball, die Ratze-Weiberfastnacht oder die ASV-Mattenfastnacht finden nicht mehr statt.

Im Kalender 2014 stehen viele wiederkehrende Veranstaltungen wie Gesprächskreise, Studienfahrten, Führungen und Kaffeenachmittage, aber damit lockt man keine auswärtigen Gäste an. Ladenburg muss aufpassen, dass keine Langeweile aufkommt: Die "Konkurrenz" aus den Nachbarkommunen hat aufgeholt, und auch das Altstadtfest hat das Alleinstellungsmerkmal längst eingebüßt.

In Ladenburg wird der Ruf nach einem Kultur- und Marketingmanager immer lauter. Nach der Ankündigung des Bürgermeisters beim Antoniustag, dass die Gewerbesteuer merklich zurückgehen wird, dürften diese Diskussionen aber erledigt sein.