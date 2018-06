Von Axel Sturm

Ladenburg. Übernimmt die Stadt die Unterhaltung der katholischen Sebastianskapelle? Diese Frage wird derzeit in Ladenburg diskutiert - auch im Gemeinderat, der sich jetzt in nicht-öffentlicher Sitzung mit dem Thema befasst hat.

Die ehedem bischöfliche Hofkapelle stammt aus dem 10. Jahrhundert. Sie gilt als eines der herausragenden Denkmäler der Stadt. Die Kirche war nach der Reformation katholische Stadtkirche, bis St. Gallus wieder katholisch wurde. Nach 1870 wurde sie von der alt-katholischen Gemeinde genutzt. Wegen des Neubaus des evangelischen Gotteshauses fanden hier zwischen 1874 und 1878 auch evangelische Gottesdienste statt.

Die Kirche ist aber auch wegen einer Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert eine Besonderheit. Auch der Barocke Hochalter macht sie zu einem Schmuckstück, und auch Dr. Bernmark Heukemes brachte hier einen seiner spektakulärsten Funde ans Tagslicht. Der Archäologe legte im Altarbereich das Grab eines vermutlich dort beerdigten Bischofs frei: Ludwig Anton von Pfalz Neuburg. Er soll laut offizieller Quellen zwar in Düsseldorf liegen, wurde dort aber nie gefunden.

Seit einigen Jahren ist die Kapelle gesperrt, an den Wänden zeigen sich Risse, Gesteinsbrocken fallen von der Decke. Für die Renovierung fehlt der Katholischen Gemeinde das Geld. Ein Kostenvoranschlag ging 2008 von Renovierungskosten in Höhe von rund 480.000 Euro aus. Dr. Hans Layer, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, schätzt die Kosten aber mittlerweile auf knapp eine Million Euro. Weil die Pfarrgemeinde gerade die drei Milliionen Euro schwere Renovierung der St. Galluskirche gemeistert hat, ist jetzt Ebbe in der Kasse.

Trotzdem hofft Layer, eine Perspektive aufgezeigt zu bekommen. Er plädiert für die Unterhaltung des Denkmals - und zwar in einer qualitätsvollen, fachgerechten Ausführung. Rein kosmetische Verschönerungen lehnt er ab.

"Die Ursache für die Instabilität der Wände muss behoben werden." Er kann sich vorstellen, einen Ringanker zu legen, um die Wände "zusammenzuzurren". Um die Schadensursache zu ermitteln, müssten Statiker her, die errechnen, was eine Behebung der Mängel konkret kostet. Bereits für diesen Auftrag soll die Stadt einen Teil der Kosten tragen. In der eingangs erwähnten Ratsitzung war dieser Tagesordnungspunkt Diskussionsthema, nach Informationen der RNZ wird sich die Stadt tatsächlich an diesen Kosten beteiligen. Das erzbischöfliche Dekanat in Freiburg habe aber klar gesagt, dass die Kapelle nur erneuert werde, wenn sich die Stadt auch zur Hälfte an den Renovierungskosten beteiligt, so Layer.

Die Kirchenverwaltung wünscht auch, dass die Kapelle nach der Renovierung in den Besitz der Stadt übergeht. Layer kennt die finanzielle Lage der Stadt und spricht offen an, dass die Unterhaltung der Kapelle immer ein "Zuschussgeschäft" bleibe. Das darf wegen der Wandmalereien h nicht beheizt werden. Folglich kann es nicht ganzjährig genutzt werden. Große Mieteinnahmen erwartet Layer ebenso wenig wie eine etwaige Nutzung der Kapelle als Außenstelle des Lobdengau-Museums. "Wenn man ehrlich ist, kann die Stadt nichts damit anfangen."

Layer pocht jedoch auf eine Lösung, denn seine Gemeinde will keine Altlasten in die Verschmelzung zur Seelsorgeeinheit Ladenburg/Heddesheim einbringen. Ob die Stadt St. Sebastian übernimmt, steht noch nicht fest. Man könne erst nach der Vorlage eines Gutachtens fundiert diskutieren, war aus dem Gemeinderat zu vernehmen. Dort wurde auch über die Gründung eines Fördervereins erwogen, der zur Erhaltung von St. Sebastian beitragen könnte.