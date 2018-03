Ladenburg. (stu) Die Weichen für die diesjährige Fortsetzung des Weihnachtsmarktes sind gestellt: Im Januar hatte der BDS die Organisation des Marktes an die Stadt zurückgegeben, denn Aufwand und Ertrag standen für die Selbstständigen in keinem Verhältnis mehr zum Einsatz. Zwar waren sich alle Beteiligten einig, dass der Weihnachtsmarkt ein wichtiger Besuchermagnet ist, aber über die Fortsetzung wurde nicht zuletzt in der Etatsitzung kontrovers diskutiert.

"Es könne nicht zu den Kernaufgaben einer Verwaltung gehören, den Weihnachtsmarkt federführend zu organisieren", mahnten die Kritiker. Bürgermeister Rainer Ziegler geht nun aber genau diesen Weg. In einem Schreiben an den BDS, das der RNZ vorliegt, kündigt er an, dass es einen Weihnachtsmarkt 2013 "unter der Regie der Stadtverwaltung geben wird". Diese Erklärung überrascht schon, denn in der nicht-öffentlichen Sitzung des Rates gab es nicht wenige Stimmen, die dafür plädierten, den Weihnachtsmarkt ausfallen zu lassen, um mit einem durchdachten Konzept 2014 neu anzufangen.

Mitglieder sollen mitbestimmen

In der Vergangenheit wurde der Wunsch nach einer Ausweitung des Marktes auf die gesamte Altstadt immer lauter, was auch dem Wunsch des Bürgermeisters entsprach. Im Schreiben an den BDS verdeutlicht Ziegler, dass er zur Organisation derzeit nichts Konkretes ausführen möchte. Es sei aber für den diesjährigen und künftige Weihnachtsmärkte eine Voraussetzung, dass die Stadt die BDS-eigenen Hütten und die elektrische Ausstattung verwenden kann.

Die Stadt wolle übrigens Geld in die Hand nehmen und die Hütten reparieren, um sie danach mit einem einheitlichen Anstrich zu versehen. Ziegler machte nie einen Hehl daraus, dass ihm die Buden nicht sonderlich gefallen. "Neue Hütten wären zwar zweckmäßig, aber dies ist für die Stadt in diesem Jahr finanziell nicht zu leisten", schreibt Ziegler. Er fragt beim BDS weiter an, ob der BDS für die Nutzung der Hütten eine finanzielle Gegenleistung erwartet. "Diese dürfte jedoch allenfalls in bescheidenem Umfang ausfallen", schrieb Ziegler abschließend, ansonsten wäre die Stadt in einer finanziell nicht bewältigbaren Ausgangslage.

Über den Brief des Bürgermeisters informierte nun der BDS seine Mitglieder. Die Vorsitzende Christiane Ernst forderte in dem Schreiben eine Entscheidung aller. Sie informierte, dass der BDS in den letzten Jahren für den Weihnachtsmarkt Investitionen von 12 000 Euro einbrachte. Nun sollen die Mitglieder entscheiden, für welchen Betrag die Ausstattung abgegeben werden kann. Sie schlägt zwei "Preisklassen" vor. Zum einen steht ein Betrag zwischen 1000 und 5000 Euro im Raum, zum anderen wird eine Kategorie zwischen 5000 und 10 000 Euro vorgeschlagen. Die Mitglieder können auch eigene Vorschläge machen.

Die Hütten kostenlos bereitzustellen, ist auch eine Option. Es gibt durchaus Stimmen, dass der BDS viele Jahre vom Weihnachtsmarkt und der Unterstützung der Verwaltung profitiert hätte. So wurden beispielsweise die Hütten in städtische Gebäude eingelagert, und auch die Bauhofleistungen für den Weihnachtsmarkt waren immer beachtlich.

Die Sprecherin der Einzelhändler, Ingrid Künzler, hofft auf eine einvernehmliche Lösung. "Im Leben sollte alles ein Geben und Nehmen sein", will die neue Sprecherin, die vor Kurzem einstimmig in die Sprecherrolle gewählt wurde, keine Konfrontation mit der Stadt. Sie ist zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden werden kann. Ihrer Meinung nach wäre eine Auflösung des Marktes für die gesamte Stadt nicht hilfreich. Sie will mithelfen, dass es auch künftig einen Weihnachtsmarkt gibt. Obwohl die Verwaltung die Organisationsrolle übernommen hat, hofft sie, dass die Ladenburger Teilnehmer im Boot bleiben dürfen. Einige wie das Café Knapp, die Metzgerei Künzler oder Glühwein Schmidt hätten nämlich eigene Hütten und die sollten nach Möglichkeit beim diesjährigen Weihnachtsmarkt aufgeschlagen werden.

Zu welchem Preis die Hütten an die Stadt abgegeben werden sollen, wird nach der Mitgliederbefragung ausgewertet. In einer Sitzung Mitte Juni sollen die Mitglieder eine Entscheidung treffen.